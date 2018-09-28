'45

Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол в активе Чалова, который реализовал пенальти. «Оренбург» неплохо смотрелся на контратаках, а в одном из моментов Акинфеев спас команду после удара Сутормина.