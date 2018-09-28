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Трансляция
С конца
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'78
«Армейцы» заработали штрафной на правом фланге. Влашич выполнил подачу в руки Фролову.
'77
'76
'76
'75
Козлов сместился на правый край, пошёл в дриблинг, но Фернандес выбил мяч у соперника.
'73
«Оренбург» много владеет мячом, но нет ударов по воротам. Нужно прибавлять хозяевам в атаке.
'71
Обляков с фланга навесил на голову Чалову, который пробил в угол — Фролов забрал мяч в руки.
'69
Козлов поборолся у штрафной, освободился от опеки и прострелил в центр — «армейцы» отбились.
'67
Влашич получил передачу возле штрафной, развернулся и пробил ногу Ойеволе.
'66
'66
'63
«Армейцы» отбились после углового и убежали в контратаку! Ахметов вошёл в штрафную и несильно пробил — Фролов выловил мяч в нижнем углу.
'61
На встречных курсах пошла игра. Хозяева стали действовать намного активнее.
'59
Сутормин с правого края прострелил вдоль ворот! Козлов не дотянулся, а Бекао выбил мяч на угловой.
'57
Опасно! Сутормин выполнил подачу с фланга — Акинфеев кулаком снял мяч с головы Козлова. Попович подобрал отскок и с линии штрафной пробил рядом со штангой!
'55
'54
'54
'52
Ахметов обыгрался с Чаловым, дошёл до штрафной и пробил низом — мяч после рикошета прилетел в руки Фролову.
'50
Набабкин получил передачу в штрафной, полез в обводку, но в итоге потерял мяч.
'48
Мишкич! На скорости дошёл до штрафной, но пробил намного выше цели.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол в активе Чалова, который реализовал пенальти. «Оренбург» неплохо смотрелся на контратаках, а в одном из моментов Акинфеев спас команду после удара Сутормина.
'44
Хозяева провели быструю атаку по флангу. Бекао выбил мяч из штрафной после прострела Поповича.
'42
'41
Дзагоев сделал проникающую передачу в штрафную! Бегич перехватил передачу, помешав Влашичу выскочить один на один.
'39
'37
Перестал держаться мяч у «Оренбурга». «Армейцы» продолжают большими силами идти в атаку.
'35
Многоходовую комбинацию провели гости. Влашич сделал скидку на Ахметова, который с радиуса штрафной не попал в дальний угол.
'34
'32
'31
'29
Обляков ускорился по флангу и навесил в центр! Не дошёл мяч до Чалова — отбились хозяева.
'27
Ахметов! Дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил рядом со штангой!
'25
Сбился темп — многовато брака в передачах у обеих команд.
'23
Бекао получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Досталось ему от Терехова, но продолжается игра.
'21
Деспотович пробил из пределов штрафной! Фернандес оказался на пути полёта мяча.
'19
«Оренбург» очень опасен на контратаках. Грамотно действуют команда Владимира Федотова.
'17
Момент у «Оренбурга»! Терехов прострелил в центр штрафной на Сутормина, который пробил в верхний угол — Акинфеев в красивом броске спас команду!
'15
Попович прошёл по флангу и доставил мяч в штрафную! Бекао поставил корпус и помешал пробить Сутормину.
'13
Паника в штрафной «Оренбурга»! Хозяева сперва накрыли удар Облякова, а затем выстрел Фернандеса с десяти метров был заблокирован.
'11
«Армейцы» заперли соперника возле чужой штрафной. Хороший контроль мяча у команды Виктора Гончаренко.
'9
Фернандес с правого края прострелил в штрафную на Облякова! Ивану помешали пробить по воротам.
'7
Опасно! Чалов навязал борьбу у штрафной, и Бегич едва не забросил мяч за шиворот Фролову — голкипер успел среагировать!
'5
Сутормин открылся на грани офсайда, ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в створ.
'3
Хозяева провели контратаку. Малых с правого края вошёл в штрафную и пробил чуть выше перекладины.
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.