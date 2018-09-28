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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич РИА Новости
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич

Разминка перед «Реалом»: ЦСКА обыгрывает «Оренбург». LIVE

Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА

«Оренбург» на своем поле принимает московский ЦСКА в матче 9-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
9-й тур  |   28 сентября 17:30   |  2 тайм
Оренбург
0:1
ЦСКА
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Афонин 30'
Сутормин 34'
Терехов 39'
Козлов 55'
Бегич 77'
Чалов 32' (пен)
Бийол 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых 54'
13 (з)   Сергей Терехов 39'
15 (з)   Дмитрий Андреев
6 (з)   Силвие Бегич 77'
58 (з)   Адесойе Ойеволе
10 (п)   Денис Попович 76'
29 (п)   Вадим Афонин 30'
8 (п)   Даниэль Мишкич
19 (п)   Алексей Сутормин 34'
7 (н)   Джордже Деспотович
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
50 (з)   Родриго Бекао
3 (з)   Никита Чернов
77 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол 42'
10 (п)   Алан Дзагоев 66'
98 (п)   Иван Обляков
8 (н)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов 32'
Запасной состав
1 (в)   Александр Руденко
56 (в)   Александр Довбня
3 (з)   Михаил Сиваков
31 (з)   Виталий Шахов
86 (п)   Григорий Чиркин 76'
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
9 (н)   Андрей Козлов 54' 55'
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
22 (в)   Георгий Кырнац
15 (п)   Дмитрий Ефремов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
81 (п)   Виталий Жиронкин
75 (н)   Тимур  66'
19 (н)   Такума Нисимура
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'78
«Армейцы» заработали штрафной на правом фланге. Влашич выполнил подачу в руки Фролову.
'77
Бегич с нарушением правил остановил прорыв Фернандеса. Жёлтая карточка.
'76
Чиркин появился на поле.
'76
Попович заменён.
'75
Козлов сместился на правый край, пошёл в дриблинг, но Фернандес выбил мяч у соперника.
'73
«Оренбург» много владеет мячом, но нет ударов по воротам. Нужно прибавлять хозяевам в атаке.
'71
Обляков с фланга навесил на голову Чалову, который пробил в угол — Фролов забрал мяч в руки.
'69
Козлов поборолся у штрафной, освободился от опеки и прострелил в центр — «армейцы» отбились.
'67
Влашич получил передачу возле штрафной, развернулся и пробил ногу Ойеволе.
'66
Жамалетдинов вышел вместо Дзагоева.
'66
Замена у ЦСКА.
'63
«Армейцы» отбились после углового и убежали в контратаку! Ахметов вошёл в штрафную и несильно пробил — Фролов выловил мяч в нижнем углу.
'61
На встречных курсах пошла игра. Хозяева стали действовать намного активнее.
'59
Сутормин с правого края прострелил вдоль ворот! Козлов не дотянулся, а Бекао выбил мяч на угловой.
'57
Опасно! Сутормин выполнил подачу с фланга — Акинфеев кулаком снял мяч с головы Козлова. Попович подобрал отскок и с линии штрафной пробил рядом со штангой!
'55
Козлов грубо влетел в Бекао. Жёлтая карточка.
'54
Козлов вышел вместо Малых.
'54
Замену провёл Владимир Федотов.
'52
Ахметов обыгрался с Чаловым, дошёл до штрафной и пробил низом — мяч после рикошета прилетел в руки Фролову.
'50
Набабкин получил передачу в штрафной, полез в обводку, но в итоге потерял мяч.
'48
Мишкич! На скорости дошёл до штрафной, но пробил намного выше цели.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Единственный гол в активе Чалова, который реализовал пенальти. «Оренбург» неплохо смотрелся на контратаках, а в одном из моментов Акинфеев спас команду после удара Сутормина.
'44
Хозяева провели быструю атаку по флангу. Бекао выбил мяч из штрафной после прострела Поповича.
'42
Бийол жёстко пошёл в стык и ударил по ноге Поповича. Жёлтая карточка.
'41
Дзагоев сделал проникающую передачу в штрафную! Бегич перехватил передачу, помешав Влашичу выскочить один на один.
'39
Терехов схватил за футболку Фернандеса и получил «горчичник» за срыв атаки.
'37
Перестал держаться мяч у «Оренбурга». «Армейцы» продолжают большими силами идти в атаку.
'35
Многоходовую комбинацию провели гости. Влашич сделал скидку на Ахметова, который с радиуса штрафной не попал в дальний угол.
'34
Сутормин прихватил за футболку Влашича и сорвал атаку «армейцев». Жёлтая карточка.
'32
ГОЛ! Чалов с пенальти пробил в нижний угол — Фролов не угадал направление удара!
'31
Пенальти ворота «Оренбурга»! Фернандес выполнил подачу в штрафную, где Афонин ударил шипами по голове Чалова.
'29
Обляков ускорился по флангу и навесил в центр! Не дошёл мяч до Чалова — отбились хозяева.
'27
Ахметов! Дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил рядом со штангой!
'25
Сбился темп — многовато брака в передачах у обеих команд.
'23
Бекао получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Досталось ему от Терехова, но продолжается игра.
'21
Деспотович пробил из пределов штрафной! Фернандес оказался на пути полёта мяча.
'19
«Оренбург» очень опасен на контратаках. Грамотно действуют команда Владимира Федотова.
'17
Момент у «Оренбурга»! Терехов прострелил в центр штрафной на Сутормина, который пробил в верхний угол — Акинфеев в красивом броске спас команду!
'15
Попович прошёл по флангу и доставил мяч в штрафную! Бекао поставил корпус и помешал пробить Сутормину.
'13
Паника в штрафной «Оренбурга»! Хозяева сперва накрыли удар Облякова, а затем выстрел Фернандеса с десяти метров был заблокирован.
'11
«Армейцы» заперли соперника возле чужой штрафной. Хороший контроль мяча у команды Виктора Гончаренко.
'9
Фернандес с правого края прострелил в штрафную на Облякова! Ивану помешали пробить по воротам.
'7
Опасно! Чалов навязал борьбу у штрафной, и Бегич едва не забросил мяч за шиворот Фролову — голкипер успел среагировать!
'5
Сутормин открылся на грани офсайда, ворвался в штрафную, но с острого угла не попал в створ.
'3
Хозяева провели контратаку. Малых с правого края вошёл в штрафную и пробил чуть выше перекладины.
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.