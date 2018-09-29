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Восточная битва: «Урал» проигрывает «Арсеналу». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Урал» — «Арсенал»

«Урал» в Екатеринбурге принимает тульский «Арсенал» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   29 сентября 11:30   |  перерыв
Урал
0:1
Арсенал
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Ткачёв 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
6 (з)   Грегор Балажиц
4 (з)   Сергей Брызгалов
15 (п)   Денис Кулаков
13 (п)   Петрюс Бумаль
21 (п)   Марко Араторе
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин
1 (в)   Артур Нигматуллин
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
19 (п)   Резиуан Мирзов
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв 27'
78 (п)   Зелимхан Бакаев
18 (н)   Лука Джорджевич
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
3 (з)   Вараздат Ароян
7 (з)   Александр Данцев
26 (з)   Мингиян Бевеев
44 (п)   Андрей Егорычев
58 (п)   Отман Эль-Кабир
92 (п)   Роман Емельянов
14 (п)   Юрий Бавин
70 (п)   Илья Жигулёв
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
50 (в)   Егор Шамов
36 (в)   Михаил Левашов
90 (з)   Александр Крикуненко
71 (з)   Александр Денисов
33 (з)   Артём Сокол
82 (п)   Daniil Khlusevich
70 (п)   Георги Костадинов
9 (п)   Кирилл Комбаров
22 (п)   Даниил Лесовой
80 (н)   Ярослав Ивакин
10 (н)   Эванс Кангва
45 (н)   Огнен Ожегович
Самоечитаемое
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'45
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Острее были у чужих ворот футболисты «Арсенала» в первой половине встречи, что привело к их лидерству в счете. Подопечным Парфенова нужно значительно прибавлять уже после перерыва.
'44
Фидлер попробовал исполнить заброс за спины защитникам в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Нигматуллин.
'42
Кадири отобрал мяч у Димитрова поблизости от центра поля, отпасовал низом вперед на Мирзова, а уже против того были нарушены правила.
'40
Передача на ход Луке Джорджевичу была исполнена к штрафной «Урала». На перехвате сыграл в этом эпизоде защитник хозяев.
'38
Момент у «Урала»! Араторе расстреливал чужие ворота с левого края чужой штрафной! Мяч от Нигматуллина отскочил во вратарской к Ильину, после чего рикошетом от нападающего улетел за лицевую линию поля.
'37
Бикфалви исполнил подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл голкипер «Арсенала» Нигматуллин.
'35
После подачи с левого фланга атаки в штрафную «Урала» устремился к мячу Кадири, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны излишне агрессивного представителя Ганы.
'33
Растерянными выглядят хозяева после пропущенного мяча. Возникают возможности теперь для еще одного гола у гостевой команды.
'31
Ткачев попытался отдать пас в касание на Джорджевича в центральной зоне у чужой штрафной, но Лука не сумел в этом моменте нормально мяч обработать.
'29
Момент у «Арсенала»! Бакаев вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил под перекладину ворот, но в прыжке выручил свою команду Годзюр.
'27
Гол! 0:1! Брызгалов ошибся при игре на перехвате у своей штрафной, позволив Джорджевичу убежать один на один! Лука нанес удар во вратаря, но мяч отскочил к Ткачеву и тот уже был точен при выстреле по пустым воротам.
'24
Ткачев получил передачу низом в чужой штрафной, после чего упал на газон в столкновении с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'22
Ильин сместился на правый фланг атаки в поисках мяча, но там в единоборстве с защитником сумел заработать лишь аут для своей команды.
'20
Кадири здорово перехватил мяч на чужой половине поля, убрал с пути соперника и решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч заметно выше цели.
'18
С переменным успехом развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'16
Димитров навесил со штрафного с правого фланга атаки во владения Нигматуллина, где Хагуш опередил Бикфалви, выбив мяч за боковую линию поля.
'14
Мирзову досталось в жестком столкновении с Димитровым в районе центра поля. Обошлось без желтой карточки.
'12
Мирзов вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался нанести удар, но на пути у мяча оказался один из соперников. Угловой заработали гости, который неудачно разыграли.
'10
Момент у «Урала»! После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Арсенала» пробил головой Ильин, но в красивом прыжке выручил свою команду Нигматуллин.
'8
Постепенно перехватили инициативу хозяева поля. Уже больше атакуют в эти минуты матча футболисты «Урала».
'6
Меркулов активно сыграл на левом фланге атаки своей команды, сумев заработать угловой. Араторе исполнил подачу с угла поля, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'4
Хагуш подключился к атаке своей команды по правому флангу, получив пас на краю краю чужой штрафной, но пробил затем Анри уж очень неточно.
'3
Джорджевич прорвался вперед по левому флангу атаки, прострелил в центр чужой штрафной, но там не сумел мяч нормально обработать Бакаев.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Урал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.