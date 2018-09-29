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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Острее были у чужих ворот футболисты «Арсенала» в первой половине встречи, что привело к их лидерству в счете. Подопечным Парфенова нужно значительно прибавлять уже после перерыва.
'44
Фидлер попробовал исполнить заброс за спины защитникам в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Нигматуллин.
'42
Кадири отобрал мяч у Димитрова поблизости от центра поля, отпасовал низом вперед на Мирзова, а уже против того были нарушены правила.
'40
Передача на ход Луке Джорджевичу была исполнена к штрафной «Урала». На перехвате сыграл в этом эпизоде защитник хозяев.
'38
Момент у «Урала»! Араторе расстреливал чужие ворота с левого края чужой штрафной! Мяч от Нигматуллина отскочил во вратарской к Ильину, после чего рикошетом от нападающего улетел за лицевую линию поля.
'37
Бикфалви исполнил подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где уверенно на выходе сыграл голкипер «Арсенала» Нигматуллин.
'35
После подачи с левого фланга атаки в штрафную «Урала» устремился к мячу Кадири, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны излишне агрессивного представителя Ганы.
'33
Растерянными выглядят хозяева после пропущенного мяча. Возникают возможности теперь для еще одного гола у гостевой команды.
'31
Ткачев попытался отдать пас в касание на Джорджевича в центральной зоне у чужой штрафной, но Лука не сумел в этом моменте нормально мяч обработать.
'29
Момент у «Арсенала»! Бакаев вышел на ударную позицию у чужой штрафной, мощно пробил под перекладину ворот, но в прыжке выручил свою команду Годзюр.
'27
'24
Ткачев получил передачу низом в чужой штрафной, после чего упал на газон в столкновении с защитником, но фола арбитр не зафиксировал.
'22
Ильин сместился на правый фланг атаки в поисках мяча, но там в единоборстве с защитником сумел заработать лишь аут для своей команды.
'20
Кадири здорово перехватил мяч на чужой половине поля, убрал с пути соперника и решился на удар из-за пределов штрафной, но отправил мяч заметно выше цели.
'18
С переменным успехом развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'16
Димитров навесил со штрафного с правого фланга атаки во владения Нигматуллина, где Хагуш опередил Бикфалви, выбив мяч за боковую линию поля.
'14
Мирзову досталось в жестком столкновении с Димитровым в районе центра поля. Обошлось без желтой карточки.
'12
Мирзов вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался нанести удар, но на пути у мяча оказался один из соперников. Угловой заработали гости, который неудачно разыграли.
'10
Момент у «Урала»! После подачи с правого фланга атаки в центр штрафной «Арсенала» пробил головой Ильин, но в красивом прыжке выручил свою команду Нигматуллин.
'8
Постепенно перехватили инициативу хозяева поля. Уже больше атакуют в эти минуты матча футболисты «Урала».
'6
Меркулов активно сыграл на левом фланге атаки своей команды, сумев заработать угловой. Араторе исполнил подачу с угла поля, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'4
Хагуш подключился к атаке своей команды по правому флангу, получив пас на краю краю чужой штрафной, но пробил затем Анри уж очень неточно.
'3
Джорджевич прорвался вперед по левому флангу атаки, прострелил в центр чужой штрафной, но там не сумел мяч нормально обработать Бакаев.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Урал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.