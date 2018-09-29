'27

Гол! 0:1! Брызгалов ошибся при игре на перехвате у своей штрафной, позволив Джорджевичу убежать один на один! Лука нанес удар во вратаря, но мяч отскочил к Ткачеву и тот уже был точен при выстреле по пустым воротам.