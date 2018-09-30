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Спартак Ростов

Месть Карпина: «Спартак» играет с «Ростовом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Спартак» — «Ростов» в РПЛ

Московский «Спартак» принимает «Ростов», который тренирует экс-наставник и игрок красно-белых Валерий Карпин. «Газета.Ru» следит за матчем девятого тура чемпионата России по футболу в текстовой онлайн-трансляции.
9-й тур  |   30 сентября 19:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Ростов
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Паршивлюк 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
16 (з)   Сальваторе Боккетти
92 (з)   Николай Рассказов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
31 (в)   Илья Абаев
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
4 (з)   Сергей Паршивлюк 13'
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
84 (п)   Александр Гацкан
8 (п)   Аяз Гулиев
2 (п)   Тимофей Калачёв
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
46 (з)   Артём Мамин
39 (з)   Павел Маслов
56 (з)   Илья Гапонов
40 (п)   Артём Тимофеев
71 (п)   Ивелин Попов
88 (п)   Александр Ташаев
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
9 (н)    Зе
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
17 (п)   Антон Салетрос
7 (п)   Артур Юсупов
92 (п)   Артём Щадин
20 (п)   Жан Маер
10 (п)   Александр Зуев
23 (н)   Видар Кьяртанссон
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'15

Сейчас много борьбы и фолов в центре поля, а также брака у футболистов обеих команд. А на матче присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

'13

Неплохая подача в штрафную, но вынесли спартаковцы. А в следующей атаке «Ростова» против Фернандо грубит уже Тимофей Калачев, за что получает от Виталия Мешкова первую желтую карточку.

'121

Фернандо сначала сбили, а потом затоптали в центре поля. Скопинцев свалил бразильца, а Гацкан наступил лежащему полузащитнику на ногу шипами. Но мяч достался «Ростову»: свободный удар, якобы Фернандо задержал лежа мяч ногами...

'9

Вот «Ростов» оказался и даже закрепился на спартаковской половине поля. Паршивлюк бросил аут, но до остроты дело не дошло.

'7

Пока «Ростов» не атакует совсем — не держится мяч у гостей.

'5

Прострел Ханни от лицевой из штрафной закончился угловым: Вилюш опередил Луиса Адриано. Красно-белые разыграли, дело закончилось подачей Комбарова, но Ингасон снял воздух. Опять пауза, потому что теперь Ингасон лежал.

'4

С Гацканом все в порядке, он уже вернулся в игру, которая продолжается в том же ключе: мяч у «Спартака».

'3

Подача в штрафную, там вынесли мяч, спартаковцы забрали подбор, но арбитр остановил встречу, так как на газоне лежал ростовский капитан Гацкан.

'2

«Спартак» взял мяч под контроль. Долгая позиционная атака привела красно-белых на левый фланг, и Мельгарехо недалеко от штрафной нарвался на фол. Фернандо у мяча.

'1

Поееехали! Матч начался.

19:01

У «Спартака» сегодня будет особый болельщик! Поддержать красно-белых приехал тот самый Джон Терри!

19:00

«Спартак» не выигрывает в чемпионате уже на протяжении трех игр, но на неделе была победа в Новороссийске в Кубке над «Черноморцем» — 1:0. Автор голевого паса Софьян Ханни сейчас на поле, а вот голеадор Зе Луиш — только в запасе.

18:55

Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда интригующе. Российский специалист выстроил мощнейшую оборону, хотя забивает пока «Ростов» натужно. Но результат у команды есть, и для нее он шикарен.

18:50

Центральный в девятом туре и важнейший матч, победитель которого выйдет на чистое третье место и сократит отставание от неожиданно проигравшего «Анжи» «Зенита» до четырех очков. Ничья будет, конечно, в пользу конкурентов, и тогда команды только сравняются по очкам с ЦСКА и отстанут от «Краснодара».

18:45

Вот кого из футболистов «Ростова» выставил с первых минут Валерий Карпин: Абаев — Игнасон, Сигурдссон, Вилюш — Паршивлюк, Скопинцев — Калачев, Гацкан, Гулиев — Ионов, Шомуродов.

18:40

Уже известны составы команд. Массимо Каррера выставил с первых минут следующих футболистов «Спартака»:

Максименко — Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров — Зобнин, Фернандо, Самедов — Ханни, Мельгарехо — Луис Адриано.

18:35

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Приветствуем вас на матче девятого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Ростов».