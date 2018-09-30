Центральный в девятом туре и важнейший матч, победитель которого выйдет на чистое третье место и сократит отставание от неожиданно проигравшего «Анжи» «Зенита» до четырех очков. Ничья будет, конечно, в пользу конкурентов, и тогда команды только сравняются по очкам с ЦСКА и отстанут от «Краснодара».