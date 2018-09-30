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Сейчас много борьбы и фолов в центре поля, а также брака у футболистов обеих команд. А на матче присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Фернандо сначала сбили, а потом затоптали в центре поля. Скопинцев свалил бразильца, а Гацкан наступил лежащему полузащитнику на ногу шипами. Но мяч достался «Ростову»: свободный удар, якобы Фернандо задержал лежа мяч ногами...
Вот «Ростов» оказался и даже закрепился на спартаковской половине поля. Паршивлюк бросил аут, но до остроты дело не дошло.
Пока «Ростов» не атакует совсем — не держится мяч у гостей.
Прострел Ханни от лицевой из штрафной закончился угловым: Вилюш опередил Луиса Адриано. Красно-белые разыграли, дело закончилось подачей Комбарова, но Ингасон снял воздух. Опять пауза, потому что теперь Ингасон лежал.
С Гацканом все в порядке, он уже вернулся в игру, которая продолжается в том же ключе: мяч у «Спартака».
Подача в штрафную, там вынесли мяч, спартаковцы забрали подбор, но арбитр остановил встречу, так как на газоне лежал ростовский капитан Гацкан.
«Спартак» взял мяч под контроль. Долгая позиционная атака привела красно-белых на левый фланг, и Мельгарехо недалеко от штрафной нарвался на фол. Фернандо у мяча.
У «Спартака» сегодня будет особый болельщик! Поддержать красно-белых приехал тот самый Джон Терри!
«Спартак» не выигрывает в чемпионате уже на протяжении трех игр, но на неделе была победа в Новороссийске в Кубке над «Черноморцем» — 1:0. Автор голевого паса Софьян Ханни сейчас на поле, а вот голеадор Зе Луиш — только в запасе.
Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда интригующе. Российский специалист выстроил мощнейшую оборону, хотя забивает пока «Ростов» натужно. Но результат у команды есть, и для нее он шикарен.
Центральный в девятом туре и важнейший матч, победитель которого выйдет на чистое третье место и сократит отставание от неожиданно проигравшего «Анжи» «Зенита» до четырех очков. Ничья будет, конечно, в пользу конкурентов, и тогда команды только сравняются по очкам с ЦСКА и отстанут от «Краснодара».
Вот кого из футболистов «Ростова» выставил с первых минут Валерий Карпин: Абаев — Игнасон, Сигурдссон, Вилюш — Паршивлюк, Скопинцев — Калачев, Гацкан, Гулиев — Ионов, Шомуродов.
Уже известны составы команд. Массимо Каррера выставил с первых минут следующих футболистов «Спартака»:
Максименко — Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров — Зобнин, Фернандо, Самедов — Ханни, Мельгарехо — Луис Адриано.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Приветствуем вас на матче девятого тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Ростов».