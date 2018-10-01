- 185823 просмотра Россиян переведут на накопительную пенсию без их согласия
- 75414 просмотров «Ростов» обыграл «Спартак» в Москве и вышел на третье место в РПЛ
- 68961 просмотр «Анжи» обыграл «Зенит» в матче 9-го тура РПЛ
- 64474 просмотра Порошенко отказался возвращать России $3 млрд
- 59819 просмотров При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
- 48773 просмотра NASA: к Земле летит астероид размером с Биг-Бен
- 47578 просмотров Ученица Тутберидзе Косторная выиграла этап юниорского Гран-при в Чехии
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'60
'60
'59
Теперь к ближней штанге навесил Байрамян слева, Полоз пробил головой — мимо цели.
'58
А сейчас гораздо опаснее было! После ещё одного навеса Байрамяна мяч достался Устинову, тот обработал его, попытался пробить в дальний угол, но не попал! Ещё Подберёзкин мог подправить, но не дотянулся до мяча.
'57
Байрамян неплохо навесил в штрафную с левого фланга, но никто до мяча не добрался.
'55
Опасный прострел вдоль ворот самарцев сейчас был, едва не замкнул его Полоз!
'53
Не прошёл навес с фланга на Подберёзкина, защитники перехватили мяч.
'51
Канунников нарушил правила в атаке.
'49
'48
«Крылья» активно идут вперёд. Нужно отыгрываться самарцам, понятно.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Не очень насыщенный тайм в плане интенсивности футбола получился. Немного атак было у команд, и «Рубин» реализовал один из немногих своих шансов.
'45+1
Зотов из-за штрафной целился в ближний угол, но не попал в створ.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
'43
'41
Байрамян подключился к атаке и навесил в штрафную с левого фланга — Конюхов забрал мяч в руки.
'39
Не только карточку, но и травму получил Мирал. Оказывают ему помощь за пределами поля.
'38
'37
Конюхов спокойно забирает мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'35
Держат сейчас мяч самарцы, но перекатывают его чуть дальше центра поля, не находя вариантов для подступа к штрафной.
'33
Молло с правого фланга навесил в штрафную, до мяча никто не добрался.
'31
Перехватила защита «Рубина» мяч в штрафной после навеса Зотова.
'29
Не получилась атака правым флангом у «Рубина».
'27
'24
Теперь Азмун упал в чужой штрафной в борьбе с соперником, но правила тут скорее он нарушал, чем защитник.
'22
Коновалов спокойно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'20
Спокойная игра идёт. Моментов почти нет, и мяч в основном в центре поля держится.
'18
Полоз в штрафной столкнулся с Самарджичем и упал. Арбитр показал, что нарушения правил не было.
'16
Устинов хотел навесить с фланга в штрафную, но не рассчитал, и мяч улетел за пределы поля.
'14
Всё в порядке с Филипом, продолжает защитник игру.
'13
Уремович на газоне, небольшое повреждение он получил.
'11
Едва не прошла хорошая передача на Молло на левом фланге, но Уремович вовремя среагировал и выбил мяч в аут.
'9
Слишком сильная передача на ход Подберёзкину получилась, мяч улетел за пределы поля.
'7
Пробил низом из-за пределов штрафной в ближний угол Полоз — Конюхов поймал мяч.
'5
Полоз прорвался к штрафной и прострелил вдоль ворот, но на замыкании никого не оказалось, а затем Подберёзкин нарушил правила в атаке.
'4
Разыграли штрафной самарцы, последовал навес в штрафную затем, но защита «Рубина» легко справилась.
'3
Байрамян сфолил на правом фланге.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.