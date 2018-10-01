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Рубин Крылья Советов

«Крылья Советов» отыгрались в матче с «Рубином». LIVE

Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»

В девятом туре РПЛ «Рубин» в Казани принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
9-й тур  |   01 октября 19:30   |  2 тайм
Рубин
1:1
Крылья Советов
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Подберёзкин 27'
Камболов 65'
Самарджич 38'
Канунников 49'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
91 (з)   Виталий Устинов
44 (з)   Сесар Навас
5 (з)   Филип Уремович
14 (з)   Владимир Гранат
19 (з)   Хорен Байрамян
88 (п)   Руслан Камболов 65'
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин 60' 27'
15 (п)   Игорь Коновалов
10 (н)   Дмитрий Полоз 64'
20 (н)   Сердар Азмун
14 (в)   Евгений Конюхов
44 (з)   Никита Чичерин
15 (з)   Георгий Зотов
18 (з)   Агустин Рохель
6 (з)   Жозе Надсон
5 (з)   Мирал Самарджич 43' 38'
28 (п)   Паул Антон
64 (п)   Олег Ланин
20 (п)   Срджан Мияйлович
89 (п)   Йоан Молло
99 (н)   Максим Канунников 49'
Запасной состав
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
12 (з)   Игорь Калинин
30 (з)   Фёдор Кудряшов
80 (з)   Егор Сорокин
18 (п)   Павел Могилевец 60'
11 (п)   Александр Бухаров 64'
77 (п)   Реза Шекари
1 (в)   Сергей Рыжиков
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Георгий Тигиев
17 (з)   Михаил Тихонов
4 (п)   Евгений Башкиров 43'
9 (п)   Алан Чочиев
31 (п)   Денис Ткачук
7 (н)   Александр Соболев
8 (н)   Сергей Корниленко
11 (н)   Рамиль Шейдаев
22 (н)   Ваня Вучичевич
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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'60
Могилевец вместо него.
'60
Подберёзкин заменён.
'59
Теперь к ближней штанге навесил Байрамян слева, Полоз пробил головой — мимо цели.
'58
А сейчас гораздо опаснее было! После ещё одного навеса Байрамяна мяч достался Устинову, тот обработал его, попытался пробить в дальний угол, но не попал! Ещё Подберёзкин мог подправить, но не дотянулся до мяча.
'57
Байрамян неплохо навесил в штрафную с левого фланга, но никто до мяча не добрался.
'55
Опасный прострел вдоль ворот самарцев сейчас был, едва не замкнул его Полоз!
'53
Не прошёл навес с фланга на Подберёзкина, защитники перехватили мяч.
'51
Канунников нарушил правила в атаке.
'49
ГОЛ! После навеса Молло в штрафную с левого фланга Канунников в штрафной в борьбе с защитником сделал скидку направо. Мяч подобрал Чичерин, который прострелил на дальнюю штангу, и Канунников с пары метров внёс его в сетку!
'48
«Крылья» активно идут вперёд. Нужно отыгрываться самарцам, понятно.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Звучит свисток на перерыв. Не очень насыщенный тайм в плане интенсивности футбола получился. Немного атак было у команд, и «Рубин» реализовал один из немногих своих шансов.
'45+1
Зотов из-за штрафной целился в ближний угол, но не попал в створ.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Башкиров вышел на замену.
'43
Самарджич не смог вернуться в игру.
'41
Байрамян подключился к атаке и навесил в штрафную с левого фланга — Конюхов забрал мяч в руки.
'39
Не только карточку, но и травму получил Мирал. Оказывают ему помощь за пределами поля.
'38
Самарджич врезался в игравшего кулаками на выходе Коновалова и получил жёлтую карточку.
'37
Конюхов спокойно забирает мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'35
Держат сейчас мяч самарцы, но перекатывают его чуть дальше центра поля, не находя вариантов для подступа к штрафной.
'33
Молло с правого фланга навесил в штрафную, до мяча никто не добрался.
'31
Перехватила защита «Рубина» мяч в штрафной после навеса Зотова.
'29
Не получилась атака правым флангом у «Рубина».
'27
ГОЛ! Камболов из центра поля выполнил проникающую передачу на Подберёзкина, тот покатил мяч к правому углу штрафной, на Азмуна. Сердар сделал обратную передачу, когда Подберёзкин уже вошёл в штрафную, и Вячеслав уложил мяч в левый нижний угол!
'24
Теперь Азмун упал в чужой штрафной в борьбе с соперником, но правила тут скорее он нарушал, чем защитник.
'22
Коновалов спокойно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'20
Спокойная игра идёт. Моментов почти нет, и мяч в основном в центре поля держится.
'18
Полоз в штрафной столкнулся с Самарджичем и упал. Арбитр показал, что нарушения правил не было.
'16
Устинов хотел навесить с фланга в штрафную, но не рассчитал, и мяч улетел за пределы поля.
'14
Всё в порядке с Филипом, продолжает защитник игру.
'13
Уремович на газоне, небольшое повреждение он получил.
'11
Едва не прошла хорошая передача на Молло на левом фланге, но Уремович вовремя среагировал и выбил мяч в аут.
'9
Слишком сильная передача на ход Подберёзкину получилась, мяч улетел за пределы поля.
'7
Пробил низом из-за пределов штрафной в ближний угол Полоз — Конюхов поймал мяч.
'5
Полоз прорвался к штрафной и прострелил вдоль ворот, но на замыкании никого не оказалось, а затем Подберёзкин нарушил правила в атаке.
'4
Разыграли штрафной самарцы, последовал навес в штрафную затем, но защита «Рубина» легко справилась.
'3
Байрамян сфолил на правом фланге.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.