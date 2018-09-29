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Уфа Енисей

Сражение аутсайдеров: «Енисей» обыгрывает «Уфу». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Уфа» — «Енисей»

Красноярский «Енисей» на выезде встречается с «Уфой» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   29 сентября 16:30   |  1 тайм
Уфа
0:1
Енисей
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Сысуев 35'
Костюков 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
8 (з)   Кэтэлин Карп
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
7 (п)   Дмитрий Сысуев 35'
87 (п)   Игорь Безденежных 30'
29 (п)   Оливье Тилл
44 (н)   Сильвестр Игбун
1 (в)   Юрий Нестеренко
63 (з)   Али Гаджибеков
33 (з)   Петар Занев
26 (з)   Раде Дугалич
2 (з)   Валерий Кичин
14 (п)   Максим Семакин
8 (п)   Фегор Огуде
77 (п)   Михаил Костюков 35'
5 (п)   Павел Комолов
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
33 (з)   Александр Сухов
78 (з)   Игорь Дивеев
77 (п)   Азер Алиев
6 (п)   Веролюб Салатич
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
19 (п)   Иван Пауревич
57 (н)   Вячеслав Кротов 30'
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
47 (в)   Михаил Филиппов
3 (з)   Дмитрий Ятченко
4 (з)   Шамиль Гасанов
13 (з)   Алексей Грицаенко
6 (п)   Дмитрий Торбинский
15 (п)   Азим Фатуллаев
70 (п)   Энис Гавазай
9 (н)   Дарко Бодул
11 (н)   Артур Саркисов
48 (н)   Александр Кутьин
91 (н)   Марко Обрадович
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'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Комолов вошёл в штрафную и упал в борьбе с Неделчяру. Всё было в рамках правил — арбитр грамотно разобрался.
'41
«Уфа» играет преимущественно через забросы, но оборона гостей уверенно снимает верховые мячи.
'39
Кротов в одиночку полез на всю оборону «Енисея»! Двух прошёл, а на третьем споткнулся.
'37
По владению мячом преимущество у «Уфы» — 61% на 39%.
'35
ГОЛ! Вышли вперёд красноярцы! Занев с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Костюков выбежал из-за спины защитника и головой переправил мяч в дальний угол — Беленов не дотянулся!
'34
Сысуев в подкате влетел в ногу Заневу. Грубый фол и заслуженная жёлтая карточка.
'32
Йокич выполнил подачу в штрафную, мяч отскочил к Пуцко, который пробил слишком высоко! Да и офсайд был у уфимца.
'30
Кротов вышел вместо Безденежных.
'30
Вынужденная замена у «Уфы».
'28
Занев из угла штрафной с лёта пробил под перекладину — Беленов в красивом броске забрал мяч.
'26
Безденежных получил болезненный удар по голеностопу. Нужна заморозка.
'24
Табидзе совершил перехват и разогнал атаку уфимцев. Йокич верхом забросил мяч в штрафную — сибиряки отбились.
'22
Живоглядов подключился к атаке по флангу, пробросил себе мяч на ход и упал в борьбе с Комковым. Но всё было чисто.
'20
Момент у «Уфы»! Тилль прострелил с правого края, Сысуев сделал скидку пяткой на Безденежных, который из убойной позиции пробил выше перекладины!
'18
Не держится мяч у гостей — красноярцы вынуждены большими силами отойти в оборону.
'16
Беленов вышел из ворот и уверенно снял подачу с фланга. Без моментов идёт игра.
'14
Занев рванул в свободную зону и выполнил кросс в штрафную — никто из партнёров не дотянулся.
'12
Гости провели атаку правым флангом. Комолов пошёл в обводку но потерял мяч в борьбе с Йокичем.
'10
Тилль получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но его удар заблокировал Занев — угловой будет.
'8
Дугалич и Сысуев столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Защитник «Енисея» держится за затылок — пауза в игре.
'6
Живоглядов на скорости дошёл до штрафной и упал после подката Кичина. Арбитр показывает, что всё было чисто.
'5
«Уфа» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Невысокий темп.
'3
Гаджибеков подключился к атаке и зацепился за мяч в штрафной, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Уфа» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.