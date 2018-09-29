- 167235 просмотров Загитова выиграла короткую программу на турнире в Германии
- 148674 просмотра Госдума утвердила закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении
- 115361 просмотр «Одни долги»: депутат Госдумы посетовала на маленькую зарплату
- 108470 просмотров В России вводят новые правила регистрации автомобилей
- 88654 просмотра Как глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Генеральной ассамблее ООН
- 88311 просмотров Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
- 81302 просмотра Загитова выиграла турнир в Германии с мировыми рекордами
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Комолов вошёл в штрафную и упал в борьбе с Неделчяру. Всё было в рамках правил — арбитр грамотно разобрался.
'41
«Уфа» играет преимущественно через забросы, но оборона гостей уверенно снимает верховые мячи.
'39
Кротов в одиночку полез на всю оборону «Енисея»! Двух прошёл, а на третьем споткнулся.
'37
По владению мячом преимущество у «Уфы» — 61% на 39%.
'35
'34
'32
Йокич выполнил подачу в штрафную, мяч отскочил к Пуцко, который пробил слишком высоко! Да и офсайд был у уфимца.
'30
'30
'28
Занев из угла штрафной с лёта пробил под перекладину — Беленов в красивом броске забрал мяч.
'26
Безденежных получил болезненный удар по голеностопу. Нужна заморозка.
'24
Табидзе совершил перехват и разогнал атаку уфимцев. Йокич верхом забросил мяч в штрафную — сибиряки отбились.
'22
Живоглядов подключился к атаке по флангу, пробросил себе мяч на ход и упал в борьбе с Комковым. Но всё было чисто.
'20
Момент у «Уфы»! Тилль прострелил с правого края, Сысуев сделал скидку пяткой на Безденежных, который из убойной позиции пробил выше перекладины!
'18
Не держится мяч у гостей — красноярцы вынуждены большими силами отойти в оборону.
'16
Беленов вышел из ворот и уверенно снял подачу с фланга. Без моментов идёт игра.
'14
Занев рванул в свободную зону и выполнил кросс в штрафную — никто из партнёров не дотянулся.
'12
Гости провели атаку правым флангом. Комолов пошёл в обводку но потерял мяч в борьбе с Йокичем.
'10
Тилль получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но его удар заблокировал Занев — угловой будет.
'8
Дугалич и Сысуев столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Защитник «Енисея» держится за затылок — пауза в игре.
'6
Живоглядов на скорости дошёл до штрафной и упал после подката Кичина. Арбитр показывает, что всё было чисто.
'5
«Уфа» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Невысокий темп.
'3
Гаджибеков подключился к атаке и зацепился за мяч в штрафной, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Уфа» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.