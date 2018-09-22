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Трансляция
С конца
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'42
Момент у «Динамо»! Луценко на скорости убежал в контратаку по правому флангу, но отдал затем пас в спину Жоаозиньо. Бразилец вынужден был притормозить и бить уже из-за пределов штрафной. Дюпин в красивом прыжке выручил свою команду.
'40
Соу вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил по воротам, но мяч полетел выше створа ворот Дюпина.
'39
Во время затяжной атаки московского «Динамо» ошибся с передачей вперед по левому флангу атаки Жоаозиньо, отправив мяч за боковую линию поля.
'37
Савичев получил передачу на правом фланге атаки, после чего сам исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Понсе упал в борьбе на газон, а арбитр никак не отреагировал.
'35
Понсе забрался во вне игры при попытке «Анжи» организовать свою быструю атаку.
'33
Шунин далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Кардозу упал на газон в борьбе с Чайковским, но арбитр никакого фола не зафиксировал.
'31
Рабиу подключился к атаке своей команды по левому флангу, заработав угловой при попытке навесить в центр. Савичев навесил с угла поля на ближнюю штангу, где не получилось нанести удар по воротам у партнеров по команде.
'29
Луценко получил передачу на правом краю чужой штрафной, ушел от соперника и неожиданно решился на удар с острого угла, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'27
Гиголаев красиво обыграл соперника на левом фланге атаки, вошел в чужую штрафную и попытался с острого угла нанести удар, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'25
Панченко исполнил очередную подачу со стандартного положения с левого фланга в чужую штрафную, но первым на мяче был один из соперников.
'23
Теттех оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, в касание пробил по воротам, но мяч после рикошета прилетел в руки Дюпину.
'21
В не самом высоком темпе проходит у нас игра сегодня. Обе команды пока не включают максимальные обороты.
'19
Еще одно стандартное положение заработали хозяева. Панченко решился на удар со штрафного с дальней дистанции, но отправил мяч заметно выше цели.
'17
Мигел Кардозу взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в дриблинг, но был остановлен с нарушением правил. Панченко исполнил подачу-удар в дальний угол ворот со стандартного положения, но Дюпин выручил свою команду.
'15
'13
Гиголаев прошел вперед по левому флангу атаки, но при попытке навесить в центр угодил в ближайшего соперника, после чего мяч улетел в аут.
'11
Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда Самба Соу пробил головой уж очень неточно.
'9
Спокойно развиваются у нас события на футбольном поле в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центрального круга.
'7
Момент у «Динамо»! Кардозу на скорости прорвался к чужой штрафной, исполнив передачу низом вперед на Луценко, но тот с выгодной позиции пробил во вратаря! Повторный удар уже от Кардозу также был заблокирован.
'5
Длительное время контролировали мяч футболисты московского «Динамо», после чего последовал неудачный заброс в чужую штрафную прямо в руки Дюпину.
'3
Быструю атаку провели футболисты «Анжи», но совсем не получился завершающий удар из центра чужой штрафной у Понсе.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Анжи».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.