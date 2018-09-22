Курсы валют$ 66.42 (+0.106) 78.08 (+0.108)
Пенсионный советник
Москва: +26°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
21:30
ШтутгартФортуна
0:0
закончен
Италия / Серия А
21:30
СассуолоЭмполи
3:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
МонакоНим
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
УэскаРеал Сосьедад
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСлован
4:5
закончен
12:30
АмурЦСКА
0:4
закончен
18:30
ЙокеритАвтомобилист
0:3
закончен
19:00
НефтехимикАк Барс
1:2
закончен
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
3:2
закончен
19:30
ХК СочиТрактор
3:4 (ОТ)
закончен
Фигурное катание /
23:50
Медведева заняла второе место по итогам произвольной программы на турнире в Канаде
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ЕнисейУрал
1:2
закончен
14:00
Динамо МАнжи
0:0
1 тайм
16:30
АрсеналРубин
не начался
19:00
РостовУфа
не начался
19:00
АхматОренбург
не начался
Испания / Примера
14:00
Райо ВальеканоАлавес
1:2
1 тайм
17:15
СельтаВальядолид
не начался
17:15
ЭйбарЛеганес
не начался
19:30
ХетафеАтлетико М
не начался
21:45
Реал МадридЭспаньол
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольАлександрия
1:0
1 тайм
17:00
ЛьвовКарпаты
не начался
19:30
Арсенал КОлимпик Д
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
ФулхэмУотфорд
0:1
1 тайм
17:00
БёрнлиБорнмут
не начался
17:00
Кардифф СитиМанчестер Сити
не начался
17:00
Кристал ПэласНьюкасл Юнайтед
не начался
17:00
Лестер СитиХаддерсфилд Таун
не начался
17:00
ЛиверпульСаутгемптон
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
19:30
Брайтон энд Хоув АльбионТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
16:00
ПармаКальяри
не начался
19:00
ФиорентинаСПАЛ
не начался
21:30
СампдорияИнтер М
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
не начался
16:30
ГертаБоруссия М
не начался
16:30
АугсбургВердер
не начался
16:30
ВольфсбургФрайбург
не начался
16:30
НюрнбергГанновер-96
не начался
19:30
Шальке-04Бавария
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ЛилльНант
не начался
21:00
АнжеТулуза
не начался
21:00
МонпельеНицца
не начался
21:00
РеймсДижон
не начался
21:00
Сент-ЭтьенКан
не начался
21:00
СтрасбургАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевБарыс
1:0
1 период
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
17:00
СеверстальВитязь
не начался
17:00
Динамо МДинамо Мн
не начался
Бокс/ММА / Бой за три титула чемпиона мира
21:00
Энтони Джошуа (Великобритания) — Александр Поветкин (Россия)
не начался
Россия / Премьер-Лига
16:30
ЗенитЛокомотив М
не начался
19:00
ЦСКАСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
ЛучСибирь
не начался
13:00
ТомьЧертаново
не начался
13:30
Спартак-2СКА-Хабаровск
не начался
14:00
Зенит-2Балтика
не начался
16:00
ХимкиАрмавир
не начался
16:00
Авангард КТюмень
не начался
17:00
ШинникМордовия
не начался
17:00
СочиТамбов
не начался
18:00
РоторНижний Новгород
не начался
18:00
ФакелКраснодар-2
не начался
Испания / Примера
13:00
ЛевантеСевилья
не начался
17:15
ВильярреалВаленсия
не начался
21:00
БетисАтлетик Б
не начался
21:45
БарселонаЖирона
не начался
Италия / Серия А
13:30
ТориноНаполи
не начался
16:00
БолоньяРома
не начался
16:00
КьевоУдинезе
не начался
16:00
ЛациоДженоа
не начался
19:00
МиланАталанта
не начался
21:30
ФрозинонеЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Вест Хэм ЮнайтедЧелси
не начался
18:00
АрсеналЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннПСЖ
не начался
18:00
ГенгамБордо
не начался
22:00
ЛионМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БайерМайнц
не начался
19:00
Айнтрахт ФРБ Лейпциг
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
Динамо КДесна
не начался
17:00
Шахтёр ДЧерноморец
не начался
19:30
ВорсклаЗаря
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо РСпартак
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Динамо М Анжи

«Динамо» рвется к лидерам: бело-голубые принимают «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Анжи»

Московское «Динамо» встречается с махачкалинским «Анжи» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   22 сентября 14:00   |  1 тайм
Динамо М
0:0
Анжи
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Чайковский 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Себастьян Хольмен
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
5 (п)   Абдул Теттех
22 (п)    Жоаозиньо
9 (п)   Мигел Кардозу
27 (п)   Самба Соу
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
22 (в)   Юрий Дюпин
25 (з)   Иван Новосельцев
21 (з)   Дмитрий Белоруков
4 (з)   Джон Чансельор
24 (п)   Константин Савичев
13 (п)   Роланд Гиголаев
17 (п)   Игорь Чайковский 15'
5 (п)   Владислав Кулик
20 (п)   Мохаммед Рабиу
19 (н)   Павел Долгов
9 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
25 (з)   Алексей Козлов
11 (з)   Иван Темников
10 (п)   Фёдор Черных
19 (п)   Владимир Москвичев
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
3 (з)   Игорь Удалый
7 (п)   Достонбек Хамдамов
15 (п)   Данил Глебов
29 (п)   Гаэль Ондуа
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'42
Момент у «Динамо»! Луценко на скорости убежал в контратаку по правому флангу, но отдал затем пас в спину Жоаозиньо. Бразилец вынужден был притормозить и бить уже из-за пределов штрафной. Дюпин в красивом прыжке выручил свою команду.
'40
Соу вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил по воротам, но мяч полетел выше створа ворот Дюпина.
'39
Во время затяжной атаки московского «Динамо» ошибся с передачей вперед по левому флангу атаки Жоаозиньо, отправив мяч за боковую линию поля.
'37
Савичев получил передачу на правом фланге атаки, после чего сам исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Понсе упал в борьбе на газон, а арбитр никак не отреагировал.
'35
Понсе забрался во вне игры при попытке «Анжи» организовать свою быструю атаку.
'33
Шунин далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Кардозу упал на газон в борьбе с Чайковским, но арбитр никакого фола не зафиксировал.
'31
Рабиу подключился к атаке своей команды по левому флангу, заработав угловой при попытке навесить в центр. Савичев навесил с угла поля на ближнюю штангу, где не получилось нанести удар по воротам у партнеров по команде.
'29
Луценко получил передачу на правом краю чужой штрафной, ушел от соперника и неожиданно решился на удар с острого угла, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'27
Гиголаев красиво обыграл соперника на левом фланге атаки, вошел в чужую штрафную и попытался с острого угла нанести удар, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'25
Панченко исполнил очередную подачу со стандартного положения с левого фланга в чужую штрафную, но первым на мяче был один из соперников.
'23
Теттех оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, в касание пробил по воротам, но мяч после рикошета прилетел в руки Дюпину.
'21
В не самом высоком темпе проходит у нас игра сегодня. Обе команды пока не включают максимальные обороты.
'19
Еще одно стандартное положение заработали хозяева. Панченко решился на удар со штрафного с дальней дистанции, но отправил мяч заметно выше цели.
'17
Мигел Кардозу взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в дриблинг, но был остановлен с нарушением правил. Панченко исполнил подачу-удар в дальний угол ворот со стандартного положения, но Дюпин выручил свою команду.
'15
Довольно мало зрителей сегодня на трибунах стадиона. По всей видимости, многие предпочли отдых на природе футбольному матчу. Тем временем желтую карточку получил Чайковский за грубую игру.
'13
Гиголаев прошел вперед по левому флангу атаки, но при попытке навесить в центр угодил в ближайшего соперника, после чего мяч улетел в аут.
'11
Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда Самба Соу пробил головой уж очень неточно.
'9
Спокойно развиваются у нас события на футбольном поле в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центрального круга.
'7
Момент у «Динамо»! Кардозу на скорости прорвался к чужой штрафной, исполнив передачу низом вперед на Луценко, но тот с выгодной позиции пробил во вратаря! Повторный удар уже от Кардозу также был заблокирован.
'5
Длительное время контролировали мяч футболисты московского «Динамо», после чего последовал неудачный заброс в чужую штрафную прямо в руки Дюпину.
'3
Быструю атаку провели футболисты «Анжи», но совсем не получился завершающий удар из центра чужой штрафной у Понсе.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Анжи».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.