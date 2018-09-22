'42

Момент у «Динамо»! Луценко на скорости убежал в контратаку по правому флангу, но отдал затем пас в спину Жоаозиньо. Бразилец вынужден был притормозить и бить уже из-за пределов штрафной. Дюпин в красивом прыжке выручил свою команду.