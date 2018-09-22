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Арсенал Рубин

«Рубин» в Туле уступает «Арсеналу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Арсенал» — «Рубин»

Тульский «Арсенал» встречается с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   22 сентября 16:30   |  2 тайм
Арсенал
2:0
Рубин
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Мохаммед 13'
Берхамов 24'
Бакаев 76'
Подберёзкин 7'
Могилевец 69'
Коновалов 77'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
71 (з)   Александр Денисов
8 (з)   Гиа Григалава
5 (з)   Кадри Мохаммед 13'
7 (п)   Кантемир Берхамов 66' 24'
23 (п)   Игорь Горбатенко
19 (п)   Резиуан Мирзов 60'
78 (п)   Зелимхан Бакаев 76'
45 (н)   Огнен Ожегович
23 (в)   Иван Коновалов
14 (з)   Владимир Гранат
80 (з)   Егор Сорокин
44 (з)   Сесар Навас
4 (з)    Чико 46'
91 (з)   Виталий Устинов
19 (з)   Хорен Байрамян
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин 65' 7'
15 (п)   Игорь Коновалов 77'
10 (н)   Дмитрий Полоз 46'
20 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
6 (з)   Максим Беляев
33 (з)   Артём Сокол
90 (з)   Александр Крикуненко
22 (п)   Даниил Лесовой 60'
70 (п)   Георги Костадинов 66'
9 (п)   Кирилл Комбаров
11 (п)   Сергей Ткачёв
10 (н)   Эванс Кангва
80 (н)   Ярослав Ивакин
21 (в)   Егор Бабурин
16 (в)   Тимур Акмурзин
5 (з)   Филип Уремович 46'
12 (з)   Игорь Калинин
11 (п)   Александр Бухаров 46'
18 (п)   Павел Могилевец 65' 69'
88 (п)   Руслан Камболов
77 (п)   Реза Шекари
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Трансляция
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'78
Пенальти! Денисов нарушил правила в своей штрафной в борьбе с Азмуном!
'77
Гол! 2:1! После фланговой атаки получил мяч в чужой штрафной Азмун, отдал пас под удар Игорю Коновалову, а тот ударом с рикошетом от голкипера отправил мяч в угол ворот!
'76
Гол! 2:0! Горбатенко исполнил классную передачу в чужую штрафную, где Ожегович ударом в касание отправил мяч в перекладину ворот! Первым на добивание успел Бакаев и также выстрелом в касание уже был точен!
'73
Кадири получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'71
Момент у «Арсенала»! После подачи с углового с левого фланга в центр штрафной «Рубина» нанес в падении удар головой Денисов, но мяч пролетел рядом со штангой!
'69
Могилевец получил желтую карточку за фол в атаке у чужой штрафной.
'67
Вышел на поле Костадинов.
'67
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Берхамов.
'65
Вышел на поле Могилевец.
'65
Замена у «Рубина». Ушел с поля Подберезкин.
'64
Альварес перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной, нарушив в итоге правила против Подберезкина.
'62
Горбатенко исполнил не самую удачную передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Никому из партнеров не удалось откликнуться на этот пас.
'60
Вышел на поле Лесовой.
'60
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Мирзов.
'58
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Рубина» едва не завладел мячом Мирзов, но в последний момент сумел ему помешать сыграть в этом эпизоде Устинов.
'56
Игорь Коновалов решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч намного выше цели. Пока толком не получается взломать оборону «Арсенала» у гостей.
'54
Момент у «Рубина»! Подберезкин получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, в касание опасно пробил, но надежно в рамке ворот сыграл Нигматуллин.
'52
Горбатенко исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Коновалова, где первым на мяче был один из соперников.
'50
Хагуш вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Бакаева, а тот смело пошел в обводку на нескольких соперников, но в итоге лишился мяча.
'48
Активнее пробуют стартовать во втором тайме футболисты «Рубина». Больше контролируют сейчас мяч казанцы и пытаются атаковать.
'46
Вышел на поле Уремович.
'46
Замена у «Рубина». Ушел с поля Чико Флорес.
'46
Вышел на поле Бухаров.
'46
Замена у «Рубина». Ушел с поля Полоз.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Арсенала».
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Намного лучше выглядели хозяева в первые сорок пять минут и вполне заслуженно повели в счете. «Рубину» явно нужно прибавлять после перерыва, если подопечные Курбана Бердыева надеются на набранные очки сегодня.
'44
Мирзов здорово на скорости сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, мощно пробил по воротам, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'42
Ожегович вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Коновалова.
'40
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'38
Намного лучше контролируют сегодня мяч футболисты тульского «Арсенала», что дает им возможность гораздо чаще выходить на ударные позиции у чужой штрафной.
'36
Длинная передача была исполнена из глубины поля к чужой штрафной в направлении Азмуна, но здорово против иранца на опережение сыграл Денисов.
'34
Горбатенко передал мяч Бакаеву в центральной зоне у чужой штрафной, а тот попытался пробить, но после рикошета от защитника мяч прилетел в руки Коновалову.
'32
Горбатенко нанес пушечный выстрел метров с 30-ти под перекладину ворот, но блестяще выручил свою команду в этом эпизоде Коновалов!
'31
Длительное время контролировали мяч футболисты «Рубина» на чужой половине поля, но до обострения ситуации у чужих ворот дело так и не дошло. Мяч был потерян на левом фланге.
'29
Устинов получил передачу на правом краю чужой штрафной, попробовал исполнить прострел во вратарскую, но там против Азмуна на опережение сыграл голкипер.
'27
Длинная и безадресная передача была исполнена к штрафной казанского «Рубина» сейчас. Вовремя вышел из ворот Коновалов и опассность ликвидировал.
'24
Берхамов получил справедливую желтую карточку за грубый подкат в ноги сопернику двумя ногами вперед.
'23
Момент у «Арсенала»! Ожегович вышел один на один по центру после передачи низом от Бакаева, но пробил прямо во вратаря! Первым на добивание поспел Горбатенко и отправил мяч мимо дальней штанги ворот!
'21
Кадири поверил в свои силы, решился на удар по чужим воротам метров с 40-ка, но отправил мяч далеко от створа ворот Коновалова.
'19
Мирзов вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, ушел от соперника и решился на удар по воротам, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'17
Азмун принялся неудачно финтить на левом фланге атаки у чужой штрафной, в результате выпустив мяч за лицевую линию поля.
'15
Ожегович попытался исполнить перевод от центра поля на правый фланг атаки, но мяч был послан слишком сильно и неточно в этом эпизоде. Мяч улетел в аут.
'13
Гол! 1:0! Горбатенко исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Кадири ударом головой отправил мяч в угол ворот Коновалова!
'11
Момент у «Арсенала»! Бакаев прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил подачу на дальнюю штангу, где с нескольких метров пробил в касание Горбатенко, но спас свою команду Коновалов!
'9
Первый угловой в матче заработали футболисты «Рубина», но подача со стандарта в чужую штрафную к опасности не привела.
'7
Подберезкин получил желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля.
'5
Момент у «Рубина»! После длинной передачи из глубины поля Сердар Азмун ворвался в чужую штрафную, здорово пробил с выгодной позиции, но мяч пролетел рядом со штангой!
'3
Равная игра идет у нас на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Рубина».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.