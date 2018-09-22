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Трансляция
С конца
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'78
Пенальти! Денисов нарушил правила в своей штрафной в борьбе с Азмуном!
'77
'76
'73
Кадири получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'71
Момент у «Арсенала»! После подачи с углового с левого фланга в центр штрафной «Рубина» нанес в падении удар головой Денисов, но мяч пролетел рядом со штангой!
'69
'67
'67
'65
'65
'64
Альварес перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной, нарушив в итоге правила против Подберезкина.
'62
Горбатенко исполнил не самую удачную передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Никому из партнеров не удалось откликнуться на этот пас.
'60
'60
'58
После длинной передачи из глубины поля к штрафной «Рубина» едва не завладел мячом Мирзов, но в последний момент сумел ему помешать сыграть в этом эпизоде Устинов.
'56
Игорь Коновалов решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч намного выше цели. Пока толком не получается взломать оборону «Арсенала» у гостей.
'54
Момент у «Рубина»! Подберезкин получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, в касание опасно пробил, но надежно в рамке ворот сыграл Нигматуллин.
'52
Горбатенко исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Коновалова, где первым на мяче был один из соперников.
'50
Хагуш вбросил мяч из аута в чужую штрафную на Бакаева, а тот смело пошел в обводку на нескольких соперников, но в итоге лишился мяча.
'48
Активнее пробуют стартовать во втором тайме футболисты «Рубина». Больше контролируют сейчас мяч казанцы и пытаются атаковать.
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Арсенала».
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Намного лучше выглядели хозяева в первые сорок пять минут и вполне заслуженно повели в счете. «Рубину» явно нужно прибавлять после перерыва, если подопечные Курбана Бердыева надеются на набранные очки сегодня.
'44
Мирзов здорово на скорости сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, мощно пробил по воротам, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'42
Ожегович вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Коновалова.
'40
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'38
Намного лучше контролируют сегодня мяч футболисты тульского «Арсенала», что дает им возможность гораздо чаще выходить на ударные позиции у чужой штрафной.
'36
Длинная передача была исполнена из глубины поля к чужой штрафной в направлении Азмуна, но здорово против иранца на опережение сыграл Денисов.
'34
Горбатенко передал мяч Бакаеву в центральной зоне у чужой штрафной, а тот попытался пробить, но после рикошета от защитника мяч прилетел в руки Коновалову.
'32
Горбатенко нанес пушечный выстрел метров с 30-ти под перекладину ворот, но блестяще выручил свою команду в этом эпизоде Коновалов!
'31
Длительное время контролировали мяч футболисты «Рубина» на чужой половине поля, но до обострения ситуации у чужих ворот дело так и не дошло. Мяч был потерян на левом фланге.
'29
Устинов получил передачу на правом краю чужой штрафной, попробовал исполнить прострел во вратарскую, но там против Азмуна на опережение сыграл голкипер.
'27
Длинная и безадресная передача была исполнена к штрафной казанского «Рубина» сейчас. Вовремя вышел из ворот Коновалов и опассность ликвидировал.
'24
'23
Момент у «Арсенала»! Ожегович вышел один на один по центру после передачи низом от Бакаева, но пробил прямо во вратаря! Первым на добивание поспел Горбатенко и отправил мяч мимо дальней штанги ворот!
'21
Кадири поверил в свои силы, решился на удар по чужим воротам метров с 40-ка, но отправил мяч далеко от створа ворот Коновалова.
'19
Мирзов вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, ушел от соперника и решился на удар по воротам, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'17
Азмун принялся неудачно финтить на левом фланге атаки у чужой штрафной, в результате выпустив мяч за лицевую линию поля.
'15
Ожегович попытался исполнить перевод от центра поля на правый фланг атаки, но мяч был послан слишком сильно и неточно в этом эпизоде. Мяч улетел в аут.
'13
'11
Момент у «Арсенала»! Бакаев прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил подачу на дальнюю штангу, где с нескольких метров пробил в касание Горбатенко, но спас свою команду Коновалов!
'9
Первый угловой в матче заработали футболисты «Рубина», но подача со стандарта в чужую штрафную к опасности не привела.
'7
'5
Момент у «Рубина»! После длинной передачи из глубины поля Сердар Азмун ворвался в чужую штрафную, здорово пробил с выгодной позиции, но мяч пролетел рядом со штангой!
'3
Равная игра идет у нас на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Рубина».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.