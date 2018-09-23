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Трансляция
С конца
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'78
'78
'76
Чорлука получил небольшое повреждение. Медики оказывают помощь хорвату.
'74
'73
'73
'72
'70
'70
'69
Смольников и Кузяев разыграли мяч на фланге, прошла подача в штрафную, но Дзюба не дотянулся.
'68
'68
'67
Чуть больше 50 тысяч зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Отличная посещаемость — и «Зенит» своей игрой радует болельщиков.
'66
Баринов с линии штрафной опасно пробил после подбора! Мяч прошёл рядом со штангой.
'64
'62
Маркизио и Кокорин пошли активно разминаться. Возможно скоро замены последуют у «Зенита».
'60
Фернандеш со штрафного навесил во вратарскую! Лунёв проскочил мимо мяча, но хозяевам удалось отбиться.
'59
Нету на углу штрафной сбил Смолова. Перспективный стандарт для москвичей.
'57
'56
«Зенит» бодро проводит стартовые минуты второго тайма. Большое преимущество у хозяев.
'54
Паредес с углового навесил на голову Ивановичу! Хёведес помешал сербу пробить по воротам.
'52
Паредес сделал заброс в свободную зону, Дзюба с левого края вошёл в штрафную и пробил низом — мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'50
Фернандеш попытался по центру разрезать оборону соперника — Нету в подкате перехватил мяч, опередив Смолова.
'48
'47
Набиуллин прострелил с левого края, Ерохин подобрал отскок и пробил с линии штрафной — мяч ушёл далеко в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Роман Галимов даёт свисток на перерыв! Первый тайм получился насыщенным! Обменялись команды красивыми голами, а также успели ещё создать много голевых моментов, но вратари не позволили стать счёту ещё более крупным.
'45
Пару подряд стандартов гостей от углового флажка. Миранчук отметился ударом, но и он не стал результативным.
'44
«Зенит» даёт сопернику сейчас делать всё, что угодно у своих ворот! Фернандеш в дальний угол ворот здорово пробивал — Лунёв хорош! А после и Смолов свой шанс получил ударить из штрафной, но на этот раз мяч до вратаря не добрался.
'43
Баринов при атаке «Локомотива» уже вторым темпом низом пробивал из-за штрафной — Лунёв на этот раз дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!
'41
Классный прострел низом от Дзюбы на дальнюю штангу ворот, Ерохин в касание замыкал — вратарь ногой мяч парировал!
'40
Шатов с подбора «щекой» низом с линии штрафной пробивал по воротам — Гилерме отбил мяч! Добить питерцам не удалось!
'38
Чорлука вернулся на поле! Набиуллин при прорыве через левый край далеко отпустил от себя мяч, Хёведес здорово сыграл на опережение.
'37
Чорлука получает помощь уже за бровкой, а игра возобновилась. Пока в меньшинстве москвичи вынуждены действовать.
'35
Чорлука получил травму после верховой борьбы за мяч. Медики «Локомотива» уже оказывают помощь своему защитнику.
'34
'33
Фернандеш стандарт с левого края исполнил в штрафную, мяч от головы Паредеса ушёл на угловой.
'31
Смолов решил ударить по воротам, как только подошёл к углу штрафной площади — Лунёв легко мяч забрал в руки.
'29
'27
'25
Кузяеву досталось по ногам. Игра возобновилась после питерского стандарта, а Далер теперь прихрамывает.
'24
Дзюба выиграл борьбу за мяч на правом краю штрафной площади гостей, а далее пробил в ближний угол ворот — мимо!
'23
Накрыли питерцы соперника на его половине поля, был вариант у Кузяева пробить из-за штрафной по центру, но не решился.
'21
Немного успокоилась игра.«Зенит» вновь перешёл на позиционное затяжное нападение.
'19
Дриусси плохо обработал мяч в штрафной гостей, при ударе уже тянулся до мяча — это и помешало аргентинцу попасть в створ!
'17
'15
Это было близко к 2:0! После прострела Смольникова с правого края Ерохин пробивал в упор — Гилерме спас гостей! А после Шатов уже «ножницами» старался добить — выше цели!
'13
'12
Паредес головой с линии штрафной пробивал — Гилерме без проблем мяч поймал.
'10
Дзюба уже с фланга подавал в штрафную гостей, Ерохин там открывался, но мяч до него не долетел.
'9
Набиуллин после своего рейда по левому краю требовал угловой, но судья указал на удар от ворот.
'7
Питерцы перешли на затяжную позиционную атаку. По-хозяйски заиграл «Зенит».
'6
Ерохин не смог без фола справиться с Игнатьевым в борьбе за мяч возле центра поля.
'5
Баринов неточно пробил издали, никакого беспокойства для вратаря.
'4
Вновь атака «Зенита» через правый край. Подача на дальнюю штангу, но там Ерохин до мяча даже в падении не дотянулся.
'3
Дзюба после прострела с правого фланга принял мяч в штрафной спиной к воротам, развернуться для удара Артёму не позволили защитники «Локомотива».
'2
Первый заброс мяча на Смолова в штрафную площадь, но Лунёв на выходе из ворот сыграл надёжно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли москвичи!
'0
Команды выходят на поле под футбольный марш Блантера!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.