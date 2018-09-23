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Зенит Локомотив

«Локомотив» надеется отыграться в матче с «Зенитом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает московский «Локомотив» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   23 сентября 16:30   |  2 тайм
Зенит
4:2
Локомотив
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Шатов 13'
Кузяев 27'
Ерохин 48'
Дзюба 57'
Шатов 64'
Баринов 17'
Баринов 29'
Игнатьев 34'
Идову 72'
Миранчук 74'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
5 (п)   Леандро Паредес
17 (п)   Олег Шатов 68' 13' 64'
14 (п)   Далер Кузяев 73' 27'
21 (п)   Александр Ерохин 48'
22 (н)   Артём Дзюба 57'
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Маринато Гилерме
3 (з)   Брайан Идову 72'
14 (з)   Ведран Чорлука 78'
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
20 (п)   Владислав Игнатьев 70' 34'
59 (п)   Алексей Миранчук 74'
6 (п)   Дмитрий Баринов 17' 29'
27 (п)   Игорь Денисов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Миха Мевля
28 (з)   Евгений Чернов
30 (з)   Эмануэль Маммана
10 (п)   Клаудио Маркизио 68'
33 (п)    Эрнани 73'
8 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
9 (н)   Александр Кокорин
29 (н)   Антон Заболотный
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
84 (з)   Михаил Лысов
11 (п)   Антон Миранчук 70'
23 (п)   Дмитрий Тарасов 78'
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
24 (н)   Антонио Эдер
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'78
Тарасов вошёл в игру.
'78
Вынужденная замена у «Локо». Чорлука в сопровождении медиков отправился в раздевалку.
'76
Чорлука получил небольшое повреждение. Медики оказывают помощь хорвату.
'74
ГОЛ! Москвичи разыграли комбинацию перед штрафной, Алексей Миранчук получил передачу на ход и пробил по воротам — мяч задел бедро Смольникова и влетел в сетку, поймав Лунёва на противоходе!
'73
Эрнани вышел на замену.
'73
Кузяев покинул поле.
'72
Идову проиграл позицию и в центре поля снёс Кузяева, помешав «Зениту» провести контратаку. Жёлтая карточка.
'70
Антон Миранчук вышел вместо Игнатьева.
'70
Замену провёл Юрий Сёмин.
'69
Смольников и Кузяев разыграли мяч на фланге, прошла подача в штрафную, но Дзюба не дотянулся.
'68
Маркизио появился на поле.
'68
Шатов под аплодисменты болельщиков покинул поле. Отличный матч провёл Олег.
'67
Чуть больше 50 тысяч зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Отличная посещаемость — и «Зенит» своей игрой радует болельщиков.
'66
Баринов с линии штрафной опасно пробил после подбора! Мяч прошёл рядом со штангой.
'64
ГОЛ! Дзюба поборолся в штрафной и сделал скидку на Ерохина, тот в касание прострелил в центр, а Шатов в касание вогнал мяч в дальний угол!
'62
Маркизио и Кокорин пошли активно разминаться. Возможно скоро замены последуют у «Зенита».
'60
Фернандеш со штрафного навесил во вратарскую! Лунёв проскочил мимо мяча, но хозяевам удалось отбиться.
'59
Нету на углу штрафной сбил Смолова. Перспективный стандарт для москвичей.
'57
ГОЛ! Заброс прошёл в штрафную «Локо», Дзюба продавил Кверквелию, развернулся и с семи метров расстрелял ворота Гилерме!
'56
«Зенит» бодро проводит стартовые минуты второго тайма. Большое преимущество у хозяев.
'54
Паредес с углового навесил на голову Ивановичу! Хёведес помешал сербу пробить по воротам.
'52
Паредес сделал заброс в свободную зону, Дзюба с левого края вошёл в штрафную и пробил низом — мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'50
Фернандеш попытался по центру разрезать оборону соперника — Нету в подкате перехватил мяч, опередив Смолова.
'48
ГОЛ! Паредес с углового навесил в центр штрафной, Ерохин выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в угол ворот — Гилерме не дотянулся!
'47
Набиуллин прострелил с левого края, Ерохин подобрал отскок и пробил с линии штрафной — мяч ушёл далеко в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Роман Галимов даёт свисток на перерыв! Первый тайм получился насыщенным! Обменялись команды красивыми голами, а также успели ещё создать много голевых моментов, но вратари не позволили стать счёту ещё более крупным.
'45
Пару подряд стандартов гостей от углового флажка. Миранчук отметился ударом, но и он не стал результативным.
'44
«Зенит» даёт сопернику сейчас делать всё, что угодно у своих ворот! Фернандеш в дальний угол ворот здорово пробивал — Лунёв хорош! А после и Смолов свой шанс получил ударить из штрафной, но на этот раз мяч до вратаря не добрался.
'43
Баринов при атаке «Локомотива» уже вторым темпом низом пробивал из-за штрафной — Лунёв на этот раз дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!
'41
Классный прострел низом от Дзюбы на дальнюю штангу ворот, Ерохин в касание замыкал — вратарь ногой мяч парировал!
'40
Шатов с подбора «щекой» низом с линии штрафной пробивал по воротам — Гилерме отбил мяч! Добить питерцам не удалось!
'38
Чорлука вернулся на поле! Набиуллин при прорыве через левый край далеко отпустил от себя мяч, Хёведес здорово сыграл на опережение.
'37
Чорлука получает помощь уже за бровкой, а игра возобновилась. Пока в меньшинстве москвичи вынуждены действовать.
'35
Чорлука получил травму после верховой борьбы за мяч. Медики «Локомотива» уже оказывают помощь своему защитнику.
'34
«Зенит» после углового удара гостей помчал в контратаку, Игнатьев её остановил за рамками правил — жёлтая карточка.
'33
Фернандеш стандарт с левого края исполнил в штрафную, мяч от головы Паредеса ушёл на угловой.
'31
Смолов решил ударить по воротам, как только подошёл к углу штрафной площади — Лунёв легко мяч забрал в руки.
'29
Баринов грубым фолом остановил Паредеса — бесспорная жёлтая карточка.
'27
Кузяев за грубый подкат сзади против Миранчука нарвался на жёлтую карточку.
'25
Кузяеву досталось по ногам. Игра возобновилась после питерского стандарта, а Далер теперь прихрамывает.
'24
Дзюба выиграл борьбу за мяч на правом краю штрафной площади гостей, а далее пробил в ближний угол ворот — мимо!
'23
Накрыли питерцы соперника на его половине поля, был вариант у Кузяева пробить из-за штрафной по центру, но не решился.
'21
Немного успокоилась игра.«Зенит» вновь перешёл на позиционное затяжное нападение.
'19
Дриусси плохо обработал мяч в штрафной гостей, при ударе уже тянулся до мяча — это и помешало аргентинцу попасть в створ!
'17
ГОЛ! Денисов отыграл в центр, Баринов продвинулся к штрафной, а после этого пробил из-под соперника, мяч прошёл между ног Кузяева, а затем залетел в нижний угол ворот!
'15
Это было близко к 2:0! После прострела Смольникова с правого края Ерохин пробивал в упор — Гилерме спас гостей! А после Шатов уже «ножницами» старался добить — выше цели!
'13
ГОЛ! Шикарный обводящий удар из левого угла штрафной площади нанёс Шатов — мяч залетел в дальний угол ворот! Гилерме лишь взглядом провожал полёт мяча!
'12
Паредес головой с линии штрафной пробивал — Гилерме без проблем мяч поймал.
'10
Дзюба уже с фланга подавал в штрафную гостей, Ерохин там открывался, но мяч до него не долетел.
'9
Набиуллин после своего рейда по левому краю требовал угловой, но судья указал на удар от ворот.
'7
Питерцы перешли на затяжную позиционную атаку. По-хозяйски заиграл «Зенит».
'6
Ерохин не смог без фола справиться с Игнатьевым в борьбе за мяч возле центра поля.
'5
Баринов неточно пробил издали, никакого беспокойства для вратаря.
'4
Вновь атака «Зенита» через правый край. Подача на дальнюю штангу, но там Ерохин до мяча даже в падении не дотянулся.
'3
Дзюба после прострела с правого фланга принял мяч в штрафной спиной к воротам, развернуться для удара Артёму не позволили защитники «Локомотива».
'2
Первый заброс мяча на Смолова в штрафную площадь, но Лунёв на выходе из ворот сыграл надёжно.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли москвичи!
'0
Команды выходят на поле под футбольный марш Блантера!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.