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Ахмат Оренбург

«Оренбург» уступает «Ахмату» в Грозном. LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург»

Грозненский «Ахмат» на своем поле принимает «Оренбург» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   22 сентября 19:00   |  перерыв
Ахмат
1:0
Оренбург
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Анхель 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
2 (з)    Родолфо
4 (з)   Уилкер Анхель 22'
15 (з)   Андрей Семёнов
23 (п)   Антон Швец
8 (п)   Идрисса Думбия
11 (п)    Исмаэл
18 (н)   Беким Балай
95 (н)   Магомед Митришев
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
15 (з)   Дмитрий Андреев
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
10 (п)   Денис Попович
29 (п)   Вадим Афонин
8 (п)   Даниэль Мишкич 15'
19 (п)   Алексей Сутормин
7 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
20 (з)   Зоран Нижич
3 (з)   Заурбек Плиев
5 (з)   Магомед Мусалов
59 (п)   Евгений Харин
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)    Раванелли
77 (п)   Бернард Бериша
9 (н)   Заур Садаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
1 (в)   Александр Руденко
56 (в)   Александр Довбня
3 (з)   Михаил Сиваков
31 (з)   Виталий Шахов
86 (п)   Григорий Чиркин 15'
16 (п)   Рикарду Алвеш
23 (п)   Сергей Бреев
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
9 (н)   Андрей Козлов
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
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Трансляция
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'45+2
Закончился первый тайм. «Ахмату» попросту больше повезло. При равной игре грозненцы сумели забить, а вот оренбуржцы свои полумоменты не использовали. Во втором тайме борьба за три очка продолжится.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первой половине.
'43
Афонин неплохо приложился издали, мяч полетел в сторону девятки, но в метре от штанги.
'40
Городов сумел отразить опаснейший прострел вдоль вратарской!
'39
Родолфо продолжил играть, приняв участие в розыгрыше стандарта, вот только доставить мяч в чужую штрафную бразилец не смог.
'37
Пауза в матче из-за повреждения Родолфо.
'35
Странное решение от Исмаэла. Бразилец подбежал к краю штрафной и вместо навеса резко пробил. Ни для кого его промах не стал сюрпризом, отсюда бьют очень редко.
'34
Исмаэл не смог зацепиться за длинную передачу.
'31
Балай отлично подключил к атаке Мохаммади, на прострел которого немного не успел Митришев!
'30
52:48 — статистика владения мячом в процентах. Небольшое преимущество «Ахмата», которое практически не чувствуется.
'28
Инициатива у «Оренбурга», но уж слишком часто гости ошибаются в передачах.
'25
Оренбуржцы отодвинули игру на чужую половину поля, но до ударов дело пока не доходит. Очень важно гостям сравнять счёт до перерыва.
'22
ГОЛ! «Ахмат» впереди! Исмаэл с углового сделал невысокую подачу, Анхель выиграл силовую борьбу и ногой срезал мяч в дальний угол!
'21
Балай опасно скинул мяч на Швеца, но Антона опередил последний защитник!
'18
Городов уверенно сыграл на выходе, наткнувшись на соперника, что заставило арбитр признать фол на вратаре.
'17
Сутормин решился на дальний удар, но мяч после данной попытки попал в защитника и улетел за лицевую.
'15
Чиркин вышел.
'15
Деспотовича заменили.
'14
Подключившийся к атаке Уциев исполнил настолько лёгкий навес, что с ним справился бы и третий вратарь «Оренбурга».
'12
Деспотовичу может потребоваться замена. Тяжёлый удар в лицо получил нападающий гостей.
'9
«Оренбург» взялся за дело! Несколько отличный навесов в штрафную грозненцев — хозяева выстояли!
'7
Уциеву пришлось сыграть на отбой, дабы перехватить диагональный пас.
'5
У гостей мяч совсем не держится. Слишком много ошибок, к штрафной «Ахмата» соперник ещё ни разу не подбирался.
'3
Грозненцы предлагают спокойный темп игры, а вот оренбуржцы нацелены на контратаки. Пока убежать не получалось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.