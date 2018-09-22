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Трансляция
С конца
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'45+2
Закончился первый тайм. «Ахмату» попросту больше повезло. При равной игре грозненцы сумели забить, а вот оренбуржцы свои полумоменты не использовали. Во втором тайме борьба за три очка продолжится.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первой половине.
'43
Афонин неплохо приложился издали, мяч полетел в сторону девятки, но в метре от штанги.
'40
Городов сумел отразить опаснейший прострел вдоль вратарской!
'39
Родолфо продолжил играть, приняв участие в розыгрыше стандарта, вот только доставить мяч в чужую штрафную бразилец не смог.
'37
Пауза в матче из-за повреждения Родолфо.
'35
Странное решение от Исмаэла. Бразилец подбежал к краю штрафной и вместо навеса резко пробил. Ни для кого его промах не стал сюрпризом, отсюда бьют очень редко.
'34
Исмаэл не смог зацепиться за длинную передачу.
'31
Балай отлично подключил к атаке Мохаммади, на прострел которого немного не успел Митришев!
'30
52:48 — статистика владения мячом в процентах. Небольшое преимущество «Ахмата», которое практически не чувствуется.
'28
Инициатива у «Оренбурга», но уж слишком часто гости ошибаются в передачах.
'25
Оренбуржцы отодвинули игру на чужую половину поля, но до ударов дело пока не доходит. Очень важно гостям сравнять счёт до перерыва.
'22
'21
Балай опасно скинул мяч на Швеца, но Антона опередил последний защитник!
'18
Городов уверенно сыграл на выходе, наткнувшись на соперника, что заставило арбитр признать фол на вратаре.
'17
Сутормин решился на дальний удар, но мяч после данной попытки попал в защитника и улетел за лицевую.
'15
'15
'14
Подключившийся к атаке Уциев исполнил настолько лёгкий навес, что с ним справился бы и третий вратарь «Оренбурга».
'12
Деспотовичу может потребоваться замена. Тяжёлый удар в лицо получил нападающий гостей.
'9
«Оренбург» взялся за дело! Несколько отличный навесов в штрафную грозненцев — хозяева выстояли!
'7
Уциеву пришлось сыграть на отбой, дабы перехватить диагональный пас.
'5
У гостей мяч совсем не держится. Слишком много ошибок, к штрафной «Ахмата» соперник ещё ни разу не подбирался.
'3
Грозненцы предлагают спокойный темп игры, а вот оренбуржцы нацелены на контратаки. Пока убежать не получалось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.