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Мельгарехо навесил на Зобнина, но у того удар не получился.
Зобнин дошел до чужой штрафной и готовил себе лучшую позицию для удара. Так и не найдя момент для того, чтобы пробить, Роман отдал на Адриано. Бразилец стоял спиной к воротам и мяч потерял.
А пока что лежит на газоне Джикия и держится за ногу. На повторе видно, что Бекао наступил капитану красно-белых на голеностоп.
Мельгарехо сыграл рукой недалеко от своей штрафной. Будет опасная подача.
Мельгарехо потерял мяч на своей половине поля, Влашич моментально перевел на Дзагоева. Долго готовил подачу Алан и в итоге навесил в руки Максименко.
Адриано заскочил в офсайд. Правда, там ранее красно-белые неправильно вбросили мяч из аута.
Рассказов сфолил на Облякове. Своеобразная дуэль сегодня у двух российских футболистов.
Вот так вот бывает в дерби: давил ЦСКА, а забил «Спартак». Тем интереснее будет наблюдать за матчем.
Ахметов заплел ноги Зобнину прямо перед своей штрафной.
Самедов выбил мяч из-под ног Облякова. Угловой заработали игроки ЦСКА.
Влашич упал в штрафной «Спартака» и требовал назначить пенальти. Карасев показывает, что все было чисто.
Момент! Обляков оказался один в штрафной и мощно пробил! Принял на себя этот удар Боккетти.
Опасно могло быть! Армейцы большими силами навалились на штрафную гостей, Влашич искал свободную зону и уже был готов покатить на Облякова. Рассказов вовремя мяч отобрал.
Не получилась подача у Фернандо, не нашла она адресата.
Чернов подтолкнул Адриано в спину. Штрафной.
Долго готовился к подаче Фернандо, а в итоге на выходе уверенно сыграл Акинфеев. Правда, прозвучал чуть ранее свисток судьи — Боккетти завалил Набабкина на газон.
Мельгарехо сместился в центр и отдал на ход Адриано. Тот постарался прострелить, но Фернандес передачу прервал. Угловой.
Попов сфолил на Чернове.
Пока более уверенными выглядят футболисты ЦСКА. Переход из обороны в атаку подопечные Виктора Гонаренко осуществляют гораздо грамотнее своих соперников.
Мельгарехо увидел открытого Адриано и сразу же сделал ему передачу. Бразилец заигрался и мяч потерял.
Бекао свалил Луиса Адриано прямо в центре поля.
Неудачно сыграл Самедов и потерял мяч у угла штрафной. Чалов навесил в штрафную, но попал в защитника. Угловой заработали армейцы.
Ханни в попытке заработать аут для своей команды ударил пяткой по мячу и попал в защитника ЦСКА. От того «круглый» отрекошетил в алжирца и затем уже ушел за боковую.
Дзагоев нарвался на плечо Боккетти. Фол в центре поля.
Активно начали команды. Сразу обозначили, что сегодня игра пройдет без центра поля.
Выходят команды на поле! С минуты на минуту начнется главное дерби России!
Напомним, что капитан красно-белых Денис Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко не готовились с командой к сегодняшнему дерби. Два футболиста были отстранены от тренировок с основным составом. К слову, вчера Глушаков и Ещенко помогли «молодежке» «Спартака» обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства.
«Спартак»: Вратарь: Александр Максименко; Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Лукас Фернандо, Софьян Ханни, Луис Адриано.
Представляем стартовые составы команд. ЦСКА:
Вратарь: Игорь Акинфеев; Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Яка Бийол, Никола Влашич, Федор Чалов.
Игра начнется в 19.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого встречаются московские ЦСКА и «Спартак».