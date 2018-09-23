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Дерби всея Руси: «Спартак» открыл счет в матче с ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА и «Спартак» в рамках московского дерби встречаются на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   23 сентября 19:00   |  перерыв
ЦСКА
0:1
Спартак
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Бекао 40'
Фернандо 30'
Самедов 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Родриго Бекао 40'
98 (п)   Иван Обляков
77 (п)   Ильзат Ахметов
10 (п)   Алан Дзагоев
29 (п)   Яка Бийол
8 (н)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
98 (в)   Александр Максименко
16 (з)   Сальваторе Боккетти
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
19 (п)   Александр Самедов 40'
71 (п)   Ивелин Попов
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
11 (п)   Лукас Фернандо 30'
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
22 (в)   Георгий Кырнац
42 (з)   Георгий Щенников
15 (п)   Дмитрий Ефремов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
32 (в)   Артём Ребров
3 (з)   Марко Петкович
46 (з)   Артём Мамин
23 (з)   Дмитрий Комбаров
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
40 (п)   Артём Тимофеев
88 (п)   Александр Ташаев
9 (н)    Зе
99 (н)   Педро Роша
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'45

И на этом завершается первый тайм. 1:0, ведет «Спартак». Отдыхаем.

'45

Мельгарехо навесил на Зобнина, но у того удар не получился.

'44

Зобнин дошел до чужой штрафной и готовил себе лучшую позицию для удара. Так и не найдя момент для того, чтобы пробить, Роман отдал на Адриано. Бразилец стоял спиной к воротам и мяч потерял.

'43

Чалов оказался в положении «вне игры». Четко сыграли защитники «Спартака» при создании искусственного офсайда.

'41

Опасно! Обляков навесил во вратарскую, мяч отскочил к Фернандесу. Тот сразу же перевл на Дзагоева, но Алан пробил выше ворот.

'40

А теперь «горчичником» награжден Самедов за игру рукой. Еще один штрафной в пользу ЦСКА.

'40

И получает Бекао желтую карточку.

'39

А пока что лежит на газоне Джикия и держится за ногу. На повторе видно, что Бекао наступил капитану красно-белых на голеностоп.

'38

Мельгарехо сыграл рукой недалеко от своей штрафной. Будет опасная подача.

'37

Мельгарехо потерял мяч на своей половине поля, Влашич моментально перевел на Дзагоева. Долго готовил подачу Алан и в итоге навесил в руки Максименко.

'35

Адриано заскочил в офсайд. Правда, там ранее красно-белые неправильно вбросили мяч из аута.

'33

Рассказов сфолил на Облякове. Своеобразная дуэль сегодня у двух российских футболистов.

'31

Вот так вот бывает в дерби: давил ЦСКА, а забил «Спартак». Тем интереснее будет наблюдать за матчем.

'30

ГОООООООЛ! Стояли у мяча Фернандо и Мельгарехо, но пробил, конечно же, бразилец. Точно над стенкой пролетел мяч и прямо в «девятку»! Акинфеев оказался бессилен. 1:0, «Спартак» повел!

'29

Ахметов заплел ноги Зобнину прямо перед своей штрафной.

'27

Пожарят спартаковцы в своей штрафной! Никак не могли защитники выбить мяч, чем едва не воспользовался Дзагоев. Очень близки армейцы к тому, чтобы открыть счет.

'26

Самедов выбил мяч из-под ног Облякова. Угловой заработали игроки ЦСКА.

'25

Влашич упал в штрафной «Спартака» и требовал назначить пенальти. Карасев показывает, что все было чисто.

'24

Момент! Обляков оказался один в штрафной и мощно пробил! Принял на себя этот удар Боккетти.

'24

Опасно могло быть! Армейцы большими силами навалились на штрафную гостей, Влашич искал свободную зону и уже был готов покатить на Облякова. Рассказов вовремя мяч отобрал.

'23

Не получилась подача у Фернандо, не нашла она адресата.

'22

Чернов подтолкнул Адриано в спину. Штрафной.

'21

Долго готовился к подаче Фернандо, а в итоге на выходе уверенно сыграл Акинфеев. Правда, прозвучал чуть ранее свисток судьи — Боккетти завалил Набабкина на газон.

'19

Мельгарехо сместился в центр и отдал на ход Адриано. Тот постарался прострелить, но Фернандес передачу прервал. Угловой.

'18

Попов сфолил на Чернове.

'17

Пока более уверенными выглядят футболисты ЦСКА. Переход из обороны в атаку подопечные Виктора Гонаренко осуществляют гораздо грамотнее своих соперников.

'16

Мельгарехо увидел открытого Адриано и сразу же сделал ему передачу. Бразилец заигрался и мяч потерял.

'14

И вновь Чалов! Обляков здорово переиграл Рассказова и прострелил в сторону 11-метровой. Помешал Джикия Федору нанести акцентированный удар.

'12

Опасно! Чалов оказался на ударной позиции и пробил! Максименко выручил свою команду.

'11

Бекао свалил Луиса Адриано прямо в центре поля.

'9

Опасно могло быть! Влашич выдвинулся к вратарской, но оказался в офсайде.

'8

Неудачно сыграл Самедов и потерял мяч у угла штрафной. Чалов навесил в штрафную, но попал в защитника. Угловой заработали армейцы.

'7

Ханни в попытке заработать аут для своей команды ударил пяткой по мячу и попал в защитника ЦСКА. От того «круглый» отрекошетил в алжирца и затем уже ушел за боковую.

'5

Дзагоев нарвался на плечо Боккетти. Фол в центре поля.

'4

И отвечает «Спартак»! Ханни здорово обработал мяч и прострелил на Адриано. Бразилец пробил в касание, но чуть неточно.

'3

И первый момент! Чалов догнал уходящий мяч, развернулся и навесил во вратарскую. Выиграл «воздух» Влашич, но пробил мимо ворот.

'2

Активно начали команды. Сразу обозначили, что сегодня игра пройдет без центра поля.

'1

Звучит свисток Сергея Карасева. Поехали!

18:57

Выходят команды на поле! С минуты на минуту начнется главное дерби России!

18:45

Напомним, что капитан красно-белых Денис Глушаков, а также защитник Андрей Ещенко не готовились с командой к сегодняшнему дерби. Два футболиста были отстранены от тренировок с основным составом. К слову, вчера Глушаков и Ещенко помогли «молодежке» «Спартака» обыграть ЦСКА в матче молодежного первенства.

18:41

«Спартак»: Вратарь: Александр Максименко; Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Лукас Фернандо, Софьян Ханни, Луис Адриано.

18:40

Представляем стартовые составы команд. ЦСКА:

Вратарь: Игорь Акинфеев; Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Яка Бийол, Никола Влашич, Федор Чалов.

18:35

Игра начнется в 19.00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого встречаются московские ЦСКА и «Спартак».