- 224071 просмотр Погода в Москве с 21 по 28 сентября
- 190091 просмотр Пресс-конференция Хабиба и Конора перед боем за пояс UFC
- 142538 просмотров ЦСКА добыл ничью в матче с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов
- 114114 просмотров Медведева одержала победу в короткой программе на турнире в Канаде
- 108521 просмотр В России появятся новые автомобильные номера
- 108134 просмотра Как Ангела Меркель публично оскорбила Терезу Мэй
- 97551 просмотр Участники саммита ЕС обсудили борьбу с мигрантами
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Две минуты добавляет главный арбитр.
'43
Абаев поймал мяч после дальнего навеса.
'41
Паршивлюк в высоком прыжке в чужой штрафной врезался в Неделчяру. Нарушение правил зафиксировано.
'39
Гацкан получил мяч рядом с дугой штрафной и от души приложился к мячу, но отправил его на трибуны.
'37
Не получилась атака правым флангом у ростовчан.
'35
Абаев уверенно ловит мяч в прыжке после высокого навеса.
'34
Угловой заработали гости.
'32
Опасно как! Тилл продрался с мячом к лицевой линии в штрафной и прострелил вдоль ворот, но Сысуев чуть-чуть не дотянулся! Живоглядов принял мяч уже правее ворот, навесил во вратарскую, но Абаев был начеку.
'30
Штрафной был назначен в центре поля, и ничего опасного «Уфа» не создала.
'29
'28
Сысуев оказался на газоне после столкновения с Вилюшем. Вроде бы ничего страшного там не произошло.
'26
Беленов вовремя вышел из ворот и перехватил навесную передачу в штрафную.
'25
Гулиев сильно пробил низом со средней дистанции, мяч пролетел правее штанги.
'23
Неудачный навес со штрафного получился, защита легко выбила мяч.
'22
Скопинцев здорово рванул по левому флангу, обыграл защитника и получил по ногам.
'20
Хозяева заработали угловой, но ничего опасного с него не создали.
'18
«Уфа» снова прошла в чужую штрафную через левый фланг, но на этот раз удара не последовало.
'17
'16
Гулиев получил мяч за пределами штрафной, обработал его и пробил в дальний угол — штанга!
'14
Сигурдссон здорово выпрыгнул в штрафной после навеса с правого фланга, но пробил немного неточно.
'12
Опасно! «Уфа» после штрафного хозяев убежала в контратаку, Кротов получил мяч в штрафной и нанёс удар низом — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'10
Всё в порядке с нападающим, вернулся он на поле.
'9
Игбун получил по ногам. Оказывают ему помощь за бровкой.
'7
«Ростов» забрал себе мяч в последние минуты, но пробраться через плотную оборону «Уфы» пока не удаётся.
'5
Скопинцев на фланге не сумел обыграть соперника и нарушил правила.
'3
«Уфа» попыталась провести атаку левым флангом, но потеряла мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.