'32

Опасно как! Тилл продрался с мячом к лицевой линии в штрафной и прострелил вдоль ворот, но Сысуев чуть-чуть не дотянулся! Живоглядов принял мяч уже правее ворот, навесил во вратарскую, но Абаев был начеку.