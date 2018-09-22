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Ростов Уфа

«Уфа» пытается прервать серию поражений. LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа»

«Ростов» принимает на своем поле «Уфу» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
8-й тур  |   22 сентября 19:00   |  перерыв
Ростов
0:0
Уфа
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Вилюш 29'
Игбун 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш 29'
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
17 (п)   Антон Салетрос
8 (п)   Аяз Гулиев
11 (п)   Алексей Ионов
84 (п)   Александр Гацкан
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
55 (з)   Джемал Табидзе
8 (з)   Кэтэлин Карп
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
7 (п)   Дмитрий Сысуев
29 (п)   Оливье Тилл
57 (н)   Вячеслав Кротов
44 (н)   Сильвестр Игбун 17'
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
92 (п)   Артём Щадин
14 (н)   Эльдор Шомуродов
23 (н)   Видар Кьяртанссон
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
33 (з)   Александр Сухов
78 (з)   Игорь Дивеев
77 (п)   Азер Алиев
6 (п)   Веролюб Салатич
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
19 (п)   Иван Пауревич
87 (п)   Игорь Безденежных
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
Удары
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Владение мячом
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'45
Две минуты добавляет главный арбитр.
'43
Абаев поймал мяч после дальнего навеса.
'41
Паршивлюк в высоком прыжке в чужой штрафной врезался в Неделчяру. Нарушение правил зафиксировано.
'39
Гацкан получил мяч рядом с дугой штрафной и от души приложился к мячу, но отправил его на трибуны.
'37
Не получилась атака правым флангом у ростовчан.
'35
Абаев уверенно ловит мяч в прыжке после высокого навеса.
'34
Угловой заработали гости.
'32
Опасно как! Тилл продрался с мячом к лицевой линии в штрафной и прострелил вдоль ворот, но Сысуев чуть-чуть не дотянулся! Живоглядов принял мяч уже правее ворот, навесил во вратарскую, но Абаев был начеку.
'30
Штрафной был назначен в центре поля, и ничего опасного «Уфа» не создала.
'29
Решил арбитр дать жёлтую карточку Вилюшу.
'28
Сысуев оказался на газоне после столкновения с Вилюшем. Вроде бы ничего страшного там не произошло.
'26
Беленов вовремя вышел из ворот и перехватил навесную передачу в штрафную.
'25
Гулиев сильно пробил низом со средней дистанции, мяч пролетел правее штанги.
'23
Неудачный навес со штрафного получился, защита легко выбила мяч.
'22
Скопинцев здорово рванул по левому флангу, обыграл защитника и получил по ногам.
'20
Хозяева заработали угловой, но ничего опасного с него не создали.
'18
«Уфа» снова прошла в чужую штрафную через левый фланг, но на этот раз удара не последовало.
'17
Игбун прямой ногой в подкате врезался в Гацкана.
'16
Гулиев получил мяч за пределами штрафной, обработал его и пробил в дальний угол — штанга!
'14
Сигурдссон здорово выпрыгнул в штрафной после навеса с правого фланга, но пробил немного неточно.
'12
Опасно! «Уфа» после штрафного хозяев убежала в контратаку, Кротов получил мяч в штрафной и нанёс удар низом — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'10
Всё в порядке с нападающим, вернулся он на поле.
'9
Игбун получил по ногам. Оказывают ему помощь за бровкой.
'7
«Ростов» забрал себе мяч в последние минуты, но пробраться через плотную оборону «Уфы» пока не удаётся.
'5
Скопинцев на фланге не сумел обыграть соперника и нарушил правила.
'3
«Уфа» попыталась провести атаку левым флангом, но потеряла мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ростов» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.