Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'54
Шарль Каборе получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил по воротам, но на пути у мяча оказался ближайший соперник.
'52
Стоцкий получил передачу на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'50
Вандерсон получил пас от Куэвы на правом краю чужой штрафной, попробовал прострелить в центр, но первым на мяче был один из соперников.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Краснодара» на первых минутах второго тайма. Снова стараются гости прибрать к себе инициативу.
'46
Начался второй тайм! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Крыльев Советов».
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. У обеих команд были шансы отличиться забитым мячом до перерыва, но пока вратари и оборона выглядели лучше нападающих. Тем интереснее игра ожидается уже после перерыва.
'44
Момент у «Краснодара»! Петров отпасовал низом на линию чужой штрафной под удар Классону, а тот сильно в касание пробил! Мяч прошел в сантиметрах от перекладины ворот Рыжикова!
'42
Ари здорово сбросил мяч под удар Куэве в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание пробил, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'40
Быструю контратаку начали проводить футболисты «Крыльев Советов» по правому флангу, опасная передача была исполнена в центр, но там Шарль Каборе в последний момент сыграл на перехвате.
'38
Канунников на скорости приблизился к чужой штрафной по левому флангу, низом нанес удар, но вышло прямо в руки голкиперу «Краснодара» Крицюку.
'36
'35
Длительное время контролируют мяч футболисты «Краснодара» в эти минуты матча. Однако, считанное число раз мяч пока доходит до штрафной «Крыльев Советов».
'33
Стоцкий исполнил невразумительную подачу со штрафного с левого фланга атаки своей команды. Мяч улетел далеко за лицевую линию поля.
'32
'31
Стоцкий навесил со штрафного с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где в прыжке уверенно на выходе сыграл Сергей Рыжиков.
'30
'28
Петров прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, опасно прострелил низом во вратарскую, откуда Самарджич вынес мяч на угловой.
'26
Длинная диагональная передача была исполнена от центра поля на правый фланг атаки «Крыльев Советов», но там никого из партнеров не оказалось. Мяч ушел в аут.
'24
'23
Постепенно характер встречи обретает ожидаемые очертания. «Краснодар» позиционно доминирует, тогда как хозяева действуют с расчетом на контратаки.
'21
Несколько подряд угловых заработали и разыграли гости, но всякий раз без завершающего удара по чужим воротам.
'19
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Краснодара», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'17
Антон нанес пушечный выстрел метров с 30-ти. Вновь был вынужден кулаками парировать мяч в сторону Крицюк.
'15
Длительное время контролировали мяч футболисты «Краснодара» пока не последовала длинная передача из глубины поля за лицевую линию.
'13
Хорошая игра идет у нас с первых минут матча. Вандерсон получил сейчас пас на правом краю чужой штрафной, мощно пробил в ближний угол ворот, но парировал этот мяч Рыжиков!
'11
Антон неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Краснодара».
'10
'9
Момент у «Крыльев Советов»! Ткачук на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, мощно пробил под перекладину ворот, но выручил свою команду Крицюк!
'7
Ткачук прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался один из соперников.
'5
А теперь уже потребовалась реакция Крицюка после мощного выстрела Антона из-за пределов штрафной в дальний угол ворот!
'4
Момент у «Краснодара»! Стоцкий промчался по левому флангу, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Рыжиков не дотянулся до мяча, но также не сумел нанести удар по пустым воротам и Вандерсон!
'3
Газинский получил возможность для удара из-за пределов штрафной, но уверенно в рамке ворот сыграл в этом эпизоде Сергей Рыжиков.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Краснодара».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.