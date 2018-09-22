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Енисей Урал

Первый в матч в Красноярске: «Енисей» уступает «Уралу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Енисей» — «Урал»

Красноярский «Енисей» проводит первый матч на своем стадионе в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги и встречается с «Уралом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
8-й тур  |   22 сентября 11:30   |  2 тайм
Енисей
1:2
Урал
Стадион «Центральный», Красноярск | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Занев 59'
Димитров 17'
Семакин 25' (авт)
Ильин 58'
Бумаль 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Юрий Нестеренко
63 (з)   Али Гаджибеков
33 (з)   Петар Занев 73' 59'
26 (з)   Раде Дугалич
2 (з)   Валерий Кичин
14 (п)   Максим Семакин 25'
5 (п)   Павел Комолов 46'
77 (п)   Михаил Костюков
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин 56'
31 (в)   Ярослав Годзюр
4 (з)   Сергей Брызгалов
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
13 (п)   Петрюс Бумаль 63'
17 (п)   Николай Димитров 17'
57 (п)   Артём Фидлер
21 (п)   Марко Араторе 65'
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин 58'
Запасной состав
47 (в)   Михаил Филиппов
3 (з)   Дмитрий Ятченко
4 (з)   Шамиль Гасанов
13 (з)   Алексей Грицаенко
15 (п)   Азим Фатуллаев
70 (п)   Энис Гавазай
9 (н)   Дарко Бодул 46'
91 (н)   Марко Обрадович 56'
11 (н)   Артур Саркисов 73'
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
58 (п)   Отман Эль-Кабир 65'
15 (п)   Денис Кулаков
14 (п)   Юрий Бавин 25'
44 (п)   Андрей Егорычев
70 (п)   Илья Жигулёв
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
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'73
Саркисов вышел вместо Занева.
'73
Замену провёл Дмитрий Аленичев.
'70
Бумаль получил удар в висок от Обрадовича. Арбитр пропустил эпизод, а Петрюсу оказывают помощь за пределами поля.
'69
Заметно вырос темп во втором тайме. Стало много моментов и ударов.
'67
Комков перехватил мяч, с правого края вошёл в штрафную и пробил низом — мяч прошёл рядом с дальней штангой.
'65
Эль-Кабир вышел вместо Араторе.
'65
Замену провёл Дмитрий Парфёнов.
'63
Бумаль проиграл в скорости и в подкате снёс рвавшегося в атаку Занева.
'61
Пошла жара! Ильин в центре поля столкнулся с Кичиным — возникла стычка, но арбитр успокоил игроков.
'59
ГОЛ! Комков выполнил подачу с углового, мяч заметался по вратарской и отскочил к Заневу, который поразил пустой угол ворот!
'58
ГОЛ! Уральцы провели атаку левым флангом. Меркулов ушёл от соперника и навесил во вратарскую, а Ильин ударом головой переправил мяч в дальний угол!
'56
Обрадович появился на поле.
'56
Кутьин заменён.
'54
Комков на подступах к штрафной убрал двух соперников и пробил с левой ноги! Мяч после рикошета от Брызгалова ушёл на угловой.
'52
Момент! Комков с углового навесил в штрафную, Бодул в касание пробил по воротам, но Годзюр вытащил мяч из нижнего угла!
'50
Димитров сделал передачу к штрафной, Ильин немного продвинулся вперёд и пробил чуть выше перекладины!
'48
Красноярцы агрессивно начали второй тайм и сразу перевели игру к воротам Годзюра.
'46
Начался второй тайм!
'46
Бодул вышел вместо Комолова.
'46
Замена в перерыве произошла у «Енисея».
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Гости вышли вперёд благодаря автоголу Семакина, который неудачно подставился под удар Бикфалви. «Енисей» старался действовать первым номером и много времени провёл на чужой половине поля, но ничего опасного в атаке не создал.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
«Урал» держит мяч в центре поля. Не спешат гости — темп их вполне устраивает.
'41
Араторе с левого края вырезал подачу в штрафную — Нестеренко в высоченном прыжке забрал мяч в руки.
'39
Кутьин получил болезненный удар по ноге в центре поля. Очередная пауза в игре.
'37
Кичин подобрал отскок и мощно пробил с 30 метров! Мяч после рикошета улетел в сторону.
'35
Араторе проиграл позицию и ударил по ногам Комкова, сорвав быструю атаку «Енисея».
'33
Много брака в передачах у «Енисея». Красноярцы теряют мяч на подступах к штрафной.
'31
Дугалич с центра штрафной пробил после навеса с углового — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
'29
Комков вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил в центр! Бумаль выбил мяч на угловой, помешав Костюкову пробить с семи метров.
'27
Красноярцы разыграли комбинацию перед штрафной. Зотов выкатил мяч на Семакина, но его удар накрыл Фидлер.
'25
ГОЛ! Аратаре навесил в центр штрафной на Бикфалви, который пробил головой по воротам! Мяч по пути задел Семакина и влетел в сетку!
'23
Уральцы в контратаке заработали угловой. Араторе навесил на дальнюю штангу — Дугалич выбил мяч в сторону.
'22
«Енисей» подолгу перекатывает мяч на чужой половине поля. Но пока без моментов идёт игра, нет ударов.
'20
Ещё одна пауза возникла — Кичин получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Много борьбы на поле.
'18
Зотов сместился на правый край и вырезал подачу на 11-метровую отметку, но Брызгалов снял мяч с головы Костюкова.
'16
Уральцы потеряли мяч на чужой половине поля. Димитрову пришлось фолить против Занева, не дав сибирякам провести контратаку.
'14
Меркулов разогнал контратаку гостей, дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную, но Дугалич не позволил Ильину добраться до мяча.
'12
«Енисей» в три передачи дошёл до чужой штрафной! Комолов дошёл до лицевой и в борьбе с Балажицем заработал угловой.
'10
Комков в центре поля врезался в Меркулова. Игрок «Урала» лежит на газоне и не может подняться.
'8
«Енисей» забрал мяч под свой контроль. Команда Дмитрия Аленичева старается навязать сопернику свою игру.
'6
Занев с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Брызгалов опередил Костюкова и вынес мяч в аут.
'4
Костюков зацепился за мяч в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил в центр — уральцы отбились.
'2
«Енисей» наконец-то получил право принимать домашние матчи на своём поле. Трибуны заполнены практически до отказа — хорошая атмосфера в Красноярске.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Енисей» — «Урал». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.