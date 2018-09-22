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Трансляция
С конца
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'73
'73
'70
Бумаль получил удар в висок от Обрадовича. Арбитр пропустил эпизод, а Петрюсу оказывают помощь за пределами поля.
'69
Заметно вырос темп во втором тайме. Стало много моментов и ударов.
'67
Комков перехватил мяч, с правого края вошёл в штрафную и пробил низом — мяч прошёл рядом с дальней штангой.
'65
'65
'63
'61
Пошла жара! Ильин в центре поля столкнулся с Кичиным — возникла стычка, но арбитр успокоил игроков.
'59
'58
'56
'56
'54
Комков на подступах к штрафной убрал двух соперников и пробил с левой ноги! Мяч после рикошета от Брызгалова ушёл на угловой.
'52
Момент! Комков с углового навесил в штрафную, Бодул в касание пробил по воротам, но Годзюр вытащил мяч из нижнего угла!
'50
Димитров сделал передачу к штрафной, Ильин немного продвинулся вперёд и пробил чуть выше перекладины!
'48
Красноярцы агрессивно начали второй тайм и сразу перевели игру к воротам Годзюра.
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Гости вышли вперёд благодаря автоголу Семакина, который неудачно подставился под удар Бикфалви. «Енисей» старался действовать первым номером и много времени провёл на чужой половине поля, но ничего опасного в атаке не создал.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
«Урал» держит мяч в центре поля. Не спешат гости — темп их вполне устраивает.
'41
Араторе с левого края вырезал подачу в штрафную — Нестеренко в высоченном прыжке забрал мяч в руки.
'39
Кутьин получил болезненный удар по ноге в центре поля. Очередная пауза в игре.
'37
Кичин подобрал отскок и мощно пробил с 30 метров! Мяч после рикошета улетел в сторону.
'35
Араторе проиграл позицию и ударил по ногам Комкова, сорвав быструю атаку «Енисея».
'33
Много брака в передачах у «Енисея». Красноярцы теряют мяч на подступах к штрафной.
'31
Дугалич с центра штрафной пробил после навеса с углового — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
'29
Комков вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил в центр! Бумаль выбил мяч на угловой, помешав Костюкову пробить с семи метров.
'27
Красноярцы разыграли комбинацию перед штрафной. Зотов выкатил мяч на Семакина, но его удар накрыл Фидлер.
'25
'23
Уральцы в контратаке заработали угловой. Араторе навесил на дальнюю штангу — Дугалич выбил мяч в сторону.
'22
«Енисей» подолгу перекатывает мяч на чужой половине поля. Но пока без моментов идёт игра, нет ударов.
'20
Ещё одна пауза возникла — Кичин получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Много борьбы на поле.
'18
Зотов сместился на правый край и вырезал подачу на 11-метровую отметку, но Брызгалов снял мяч с головы Костюкова.
'16
'14
Меркулов разогнал контратаку гостей, дошёл до лицевой и сделал передачу в штрафную, но Дугалич не позволил Ильину добраться до мяча.
'12
«Енисей» в три передачи дошёл до чужой штрафной! Комолов дошёл до лицевой и в борьбе с Балажицем заработал угловой.
'10
Комков в центре поля врезался в Меркулова. Игрок «Урала» лежит на газоне и не может подняться.
'8
«Енисей» забрал мяч под свой контроль. Команда Дмитрия Аленичева старается навязать сопернику свою игру.
'6
Занев с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Брызгалов опередил Костюкова и вынес мяч в аут.
'4
Костюков зацепился за мяч в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил в центр — уральцы отбились.
'2
«Енисей» наконец-то получил право принимать домашние матчи на своём поле. Трибуны заполнены практически до отказа — хорошая атмосфера в Красноярске.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Енисей» — «Урал». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.