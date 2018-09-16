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Трансляция
С конца
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'59
Фернандо с дальней дистанции мощно ударил по воротам — Городов с выбором позиции не ошибся.
'58
Ломовицкий и Комбаров с разных флангов мяч подавали в штрафную соперника, но на этот раз оборона «Ахмата» сыграла надёжно.
'56
'54
'54
Комбаров с подбора, положив корпус, пробивал с левой ноги — выше ворот!
'53
Бериша искал своим пасом в чужой штрафной площади Иванова, но до того мяч не долетел.
'51
Анхель на газоне лежит. Судья остановил игру, но помощь медиков не пригодилась.
'50
Ломовицкий несильно пробил головой после подачи Комбарова — Городов мяч легко забрал в руки.
'49
Прострел Рассказова в штрафную, Зобнин мяч принял, но пробить по воротам ему не дали.
'48
Конечно, «Спартак» пробует добавить в атаке. В первом тайме красно-белым не хватало всё-таки движения.
'47
Комбаров привычный для себя кросс исполнил с фланга — оборона грозненцев разобралась.
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Родолфо реализовал пенальти, который и дарит «Ахмату» текущее лидерство в счёте.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Мохаммади с подбора зарядил издали — мяч отправился на трибуны.
'44
Неудачная скидка Боккетти мяча на своего вратаря привела к угловому удара в пользу гостей.
'43
Заработали москвичи угловой удар, но в нем опасного момента у ворот создано не было.
'42
'39
'38
'38
Фернандо прямым ударом со штрафного попал в перекладину! Городов лишь взглядом провожал мяч.
'37
Зобнин здорово поставил корпус Семёнову, пришлось Андрею нарушать правила. Ещё один перспективный штрафной удар для «Спартака».
'36
Родолфо навесил в штрафную площадь москвичей со стандарта — мяч улетел за лицевую линию, никого не встретив по пути.
'34
'34
Корнер гостей привёл к контратаке хозяев. Зе Луиш закончил всё ударом по воротам — неточно.
'33
Бериша в одиночку полез через правый край в атаку, выжав из этого для своей команды угловой.
'31
Фернандо прямо с углового удара крутил мяч в ворота «Ахмата» — промах!
'30
Грозненцы стали много фолить. Уциев после ещё одной подачи в штрафную гостей мяч выбил на угловой.
'29
Боккетти после подачи от углового флажка пробил головой — мимо цели.
'28
Фернандо со штрафного пробил — мяч рикошетом от стенки улетел на угловой.
'27
Зе Луиш заработал для своей команды хороший стандарт. Фернандо у мяча.
'25
'24
Фернандо был блокирован при ударе с линии штрафной! А после уже у Ханни не получился точным удар слёту!
'22
Зе Луиш не смог выиграть борьбу за мяч, цепляясь за него в чужой штрафной.
'20
'19
Пенальти назначен в ворота «Спартака»! Попов сбил Беришу!
'18
На подачу с правого фланга в штрафную гостей откликнулся Зобнин, пробив дважды по воротам, но до Городова мяч не добрался!
'16
Бериша через центр разгонял атаку «Ахмата», но споткнулся на втором защитнике «Спартака».
'14
Исмаэл издали решил пробить по воротам — Максименко на месте.
'13
Попытка Зобнина после подачи с левого края пробить головой в борьбе с защитником — неточно.
'11
Родолфо со стандарта загрузил мяч в штрафную соперника, но верховая борьба осталась за хозяевами.
'10
Перехватили мяч спартаковцы на чужой половине поля, но первый пас Ломовицкого остался без адресата.
'9
Фернандо с приличного расстояния штрафной удар исполнил — далеко от створа ворот гостей мяч пролетел.
'7
Две подачи подряд Иванова с угла поля. Состоялся удар головой по воротам, но здесь получилось намного выше цели.
'6
Настырный Бериша всё-таки заработал корнер для «Ахмата».
'5
А вот и атака хозяев через центр, но вновь не без потери мяча.
'4
Бериша от лицевой линии делал прострел, Джикия удачно блокировал мяч, даже не позволил грозненцам заработать угловой.
'3
Ломовицкий теперь уже при атаке с правого фланга навесил во владения гостей, но на мяче первым оказался Городов.
'2
Первая атака «Спартака» через левый край. Ханни на входе в штрафную площадь потерял мяч.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли москвичи.
'0
Команды выходят на поле под футбольный марш Блантера!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.