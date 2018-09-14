- 264527 просмотров Новый поворот в деле Скрипалей: что рассказали «отравители»
- 220328 просмотров Apple представила iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR
- 209208 просмотров На МКС нашли новые следы сверления
- 199679 просмотров Стало известно, кто сыграет роль Жанны Фриске
- 191205 просмотров Apple представила три новейших модели iPhone
- 131408 просмотров Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при
- 125176 просмотров Агент «Аполлон» назвал настоящие имена отравителей Скрипалей
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Игра в первом тайме получилась достаточно интенсивной, но без обилия опасных моментов. По сути свои едва ли не единственные голевые моменты команды сумели реализовать.
'44
Мигел Кардозу приблизился к чужой штрафной по центру, отпасовал левее на Федора Черных, но тот неудачно мяч обработал, подарив игровой снаряд ближайшему сопернику.
'42
Никуда не торопятся сейчас обе команды. Под конец первого тайма мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'40
Момент у «Локомотива»! Антон Миранчук перевел мяч с левого края чужой штрафной на правый, откуда слета пробил Крыховяк, но прямо в руки Шунину!
'38
'36
Луценко исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'34
Эдер перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Рауша.
'32
'31
Лысов отдал невразумительную передачу низом вперед по левому флангу атаки. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'29
Не клеится совсем атакующая игра у «Локомотива» к этой минуте матча. Совсем без мяча остается сейчас единственный форвард хозяев Эдер.
'27
Фернандеш исполнил точную подачу со стандартного положения в чужую штрафную на Чорлуку, но у того совсем не получился удар головой. Мяч полетел в сторону от ворот.
'25
Крыховяк жестко сыграл против Шунина при попытке откликнуться на подачу с фланга в чужой штрафной. Справедливый фол в атаке зафиксировал арбитр.
'23
Прошла подача с левого фланга атаки «Локомотива» на Алексея Миранчука, но у того совсем не получился удар головой с выгодной позиции.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» на чужой половине поля. Однако, пока очень организованно обороняются гости.
'19
Луценко получил передачу на хорошей позиции в чужой штрафной, попытался на силу пробить по воротам, но на пути у мяча оказался соперник.
'17
Панченко выиграл борьбу на левом фланге атаки своей команды, исполнил прострел во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Гилерме.
'15
Момент у «Локомотива»! После рикошета мяч отлетел к Крыховяку на линии вратарской, но удар от поляка слета в последний момент успел блокировать Хольмен!
'13
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'11
Крыховяк исполнил не самую точную передачу на левый фланг атаки к чужой штрафной. Мяч был послан слишком сильно и за лицевую линию поля.
'9
Сложное начало матча сегодня для «Локомотива». Еще не пришли в себя хозяева после быстро пропущенного гола.
'7
Разыграли угловой футболисты «Локомотива», после чего попытался пробить в падении через себя Фернандеш, но отправил он мяч мимо ближнего угла ворот.
'5
'3
Алексей Миранчук исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Эдера, но против того на опережение сыграл защитник «Динамо».
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Динамо».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.