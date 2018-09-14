Курсы валют$ 68.11 (-0.185) 79.24 (-0.487)
Пенсионный советник
Москва: +14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторАвтомобилист
1:4
закончен
19:30
АвангардМеталлург Мг
0:1
закончен
19:30
ЦСКАСеверсталь
1:2
закончен
19:30
СлованДинамо М
3:2
закончен
Фигурное катание /
21:00
Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МДинамо М
1:1
перерыв
Франция / Лига 1
20:00
НиццаРенн
0:0
1 тайм
21:45
ПСЖСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
ДеснаАрсенал К
1:0
2 тайм
Испания / Примера
22:00
УэскаРайо Вальекано
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
0:2
закончен
15:30
СибирьНефтехимик
3:4
закончен
16:30
БарысТорпедо
4:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
4:5 (Б)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
0:3
3 период
19:30
СКАСпартак
0:1
3 период
19:30
Динамо МнХК Сочи
0:1
3 период
Россия / Премьер-Лига
14:00
РубинЕнисей
не начался
16:30
УфаЦСКА
не начался
19:00
АрсеналКрылья Советов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ЛучТамбов
не начался
14:00
ТомьТюмень
не начался
14:00
ШинникКраснодар-2
не начался
15:00
Спартак-2Армавир
не начался
16:00
ХимкиБалтика
не начался
17:00
Авангард КСКА-Хабаровск
не начался
18:00
ЧертановоСибирь
не начался
18:00
СочиМордовия
не начался
18:00
ФакелНижний Новгород
не начался
18:00
РоторЗенит-2
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
АлександрияШахтёр Д
не начался
17:00
КарпатыВорскла
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЭйбар
не начался
17:15
Реал СосьедадБарселона
не начался
19:30
ВаленсияБетис
не начался
21:45
Атлетик БРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
не начался
17:00
БорнмутЛестер Сити
не начался
17:00
ЧелсиКардифф Сити
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
17:00
Манчестер СитиФулхэм
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
не начался
19:30
УотфордМанчестер Юнайтед
не начался
Италия / Серия А
16:00
Интер МПарма
не начался
19:00
НаполиФиорентина
не начался
21:30
ФрозинонеСампдория
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияБайер
не начался
16:30
РБ ЛейпцигГанновер-96
не начался
16:30
МайнцАугсбург
не начался
16:30
ВольфсбургГерта
не начался
16:30
ФортунаХоффенхайм
не начался
19:30
Боруссия МШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
18:00
КанЛион
не начался
21:00
АмьенЛилль
не начался
21:00
ДижонАнже
не начался
21:00
МонпельеСтрасбург
не начался
21:00
ТулузаМонако
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгТрактор
не начался
17:30
ЛокомотивСеверсталь
не начался
17:30
ВитязьСлован
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Локомотив Динамо М

Федя, шок: «Локомотив» играет вничью с «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» принимает «Динамо». Нападающий «железнодорожников» Федор Смолов начал встречу на скамейке запасных. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   14 сентября 19:30   |  перерыв
Локомотив
1:1
Динамо М
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Миранчук 32'
Крыховяк 38'
Кардозу 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
84 (з)   Михаил Лысов
20 (п)   Владислав Игнатьев
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк 38'
11 (п)   Антон Миранчук 32'
4 (п)   Мануэл Фернандеш
24 (н)   Антонио Эдер
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Себастьян Хольмен
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
10 (п)   Фёдор Черных
5 (п)   Абдул Теттех
9 (п)   Мигел Кардозу 5'
22 (п)    Жоаозиньо
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
5 (з)   Бенедикт Хёведес
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
6 (п)   Дмитрий Баринов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
23 (п)   Дмитрий Тарасов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
11 (з)   Иван Темников
19 (п)   Владимир Москвичев
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Игра в первом тайме получилась достаточно интенсивной, но без обилия опасных моментов. По сути свои едва ли не единственные голевые моменты команды сумели реализовать.
'44
Мигел Кардозу приблизился к чужой штрафной по центру, отпасовал левее на Федора Черных, но тот неудачно мяч обработал, подарив игровой снаряд ближайшему сопернику.
'42
Никуда не торопятся сейчас обе команды. Под конец первого тайма мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'40
Момент у «Локомотива»! Антон Миранчук перевел мяч с левого края чужой штрафной на правый, откуда слета пробил Крыховяк, но прямо в руки Шунину!
'38
Фернандеш исполнил подачу со стандартного положения в чужую штрафную, где Крыховяк получил желтую карточку за грубый фол против Рауша.
'36
Луценко исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга в чужую штрафную. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'34
Эдер перестарался в борьбе за мяч на правом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Рауша.
'32
Гол! 1:1! После подачи со штрафного от Фернандеша пробил головой из пределов вратарской Крыховяк во вратаря. Мяч отскочил к Антону Миранчуку и тот добил игровой снаряд в пустые ворота!
'31
Лысов отдал невразумительную передачу низом вперед по левому флангу атаки. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'29
Не клеится совсем атакующая игра у «Локомотива» к этой минуте матча. Совсем без мяча остается сейчас единственный форвард хозяев Эдер.
'27
Фернандеш исполнил точную подачу со стандартного положения в чужую штрафную на Чорлуку, но у того совсем не получился удар головой. Мяч полетел в сторону от ворот.
'25
Крыховяк жестко сыграл против Шунина при попытке откликнуться на подачу с фланга в чужой штрафной. Справедливый фол в атаке зафиксировал арбитр.
'23
Прошла подача с левого фланга атаки «Локомотива» на Алексея Миранчука, но у того совсем не получился удар головой с выгодной позиции.
'21
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» на чужой половине поля. Однако, пока очень организованно обороняются гости.
'19
Луценко получил передачу на хорошей позиции в чужой штрафной, попытался на силу пробить по воротам, но на пути у мяча оказался соперник.
'17
Панченко выиграл борьбу на левом фланге атаки своей команды, исполнил прострел во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Гилерме.
'15
Момент у «Локомотива»! После рикошета мяч отлетел к Крыховяку на линии вратарской, но удар от поляка слета в последний момент успел блокировать Хольмен!
'13
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться гости.
'11
Крыховяк исполнил не самую точную передачу на левый фланг атаки к чужой штрафной. Мяч был послан слишком сильно и за лицевую линию поля.
'9
Сложное начало матча сегодня для «Локомотива». Еще не пришли в себя хозяева после быстро пропущенного гола.
'7
Разыграли угловой футболисты «Локомотива», после чего попытался пробить в падении через себя Фернандеш, но отправил он мяч мимо ближнего угла ворот.
'5
Гол! 0:1! Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Мигел Кардозу ударом головой отправил мяч точно в угол ворот!
'3
Алексей Миранчук исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Эдера, но против того на опережение сыграл защитник «Динамо».
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Динамо».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.