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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Александр Ерохин своим дублем обеспечил «Зениту» комфортное преимущество в счете перд стартом второй половины встречи.
'45
'42
Паредес исполнил очередную подачу с углового с правого фланга атаки в район вратарской, но там первым на мяче был соперник.
'40
'38
Длительное время контролирует мяч «Зенит» в эти минуты матча. Однако, толком обострить игру у гостей сейчас не получается.
'36
Дриусси попытался самостоятельно прорваться вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Малых.
'34
Опасная подача была исполнена с правого фланга атаки «Оренбурга» во вратарскую «Зенита», но там Терехов с нескольких метров пробил неточно.
'32
Деспотович получил передачу на правом краю чужой штрафной. после чего при попытке пройти в центр заработал лишь аут.
'30
Набиуллин далеко вбросил мяч из аута с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'28
Олег Шатов получил пас на правом фланге атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'26
Мяч в основном находится в районе центра поля сейчас. Спокойно развивается игра в эти минуты матча.
'24
Быстрая атака прошла у «Зенита»! Шатов получил пас на правом краю чужой штрафной, уже в падении нанес удар, но мимо дальнего угла ворот.
'22
Дриусси попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен с нарушением правил. Пока обошлось без желтой карточки.
'20
Андрей Малых приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч улетел на угловой.
'18
Преимущество на стороне «Зенита» в эти минуты матча. Пока выглядят обескураженными хозяева после быстро пропущенного гола.
'16
Момент у «Зенита»! Олег Шатов оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной, в касание пробил, но мимо дальнего угла ворот.
'14
'11
Еще один угловой заработали хозяева уже на правом фланге атаки. Правда, снова стандарт к опасному моменту не привел.
'9
Терехов подключился к атаке своей команды по левому флангу, сумев заработать угловой. После подачи с угла поля до удара дело не дошло.
'7
Подача была исполнена с левого фланга атаки во вратарскую «Зенита», но там уверенно на выходе сыграл Лунев.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты питерского «Зенита» на чужой половине поля, но пока без обострений у чужих ворот.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Оренбурга».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.