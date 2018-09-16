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Оренбург Зенит

В гостях как дома: «Зенит» забил «Оренбургу». LIVE

Онлайн матча чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Зенит»

«Оренбург» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   16 сентября 14:00   |  перерыв
Оренбург
0:2
Зенит
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Мишкич 41'
Ерохин 14'
Ерохин 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых
15 (з)   Дмитрий Андреев
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
13 (з)   Сергей Терехов
19 (п)   Алексей Сутормин
10 (п)   Денис Попович
8 (п)   Даниэль Мишкич 41'
29 (п)   Вадим Афонин
7 (н)   Джордже Деспотович
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
5 (п)   Леандро Паредес
14 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Александр Ерохин 14' 45'
17 (п)   Олег Шатов
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
1 (в)   Александр Руденко
56 (в)   Александр Довбня
3 (з)   Михаил Сиваков
31 (з)   Виталий Шахов
16 (п)   Рикарду Алвеш
23 (п)   Сергей Бреев
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
86 (п)   Григорий Чиркин
9 (н)   Андрей Козлов
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Миха Мевля
28 (з)   Евгений Чернов
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
20 (п)   Роберт Мак
29 (н)   Антон Заболотный
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'45+1
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Александр Ерохин своим дублем обеспечил «Зениту» комфортное преимущество в счете перд стартом второй половины встречи.
'45
Гол! 2:0! Дзюба классной передачей в касание у чужой штрафной вывел один на один по центру Ерохина, а тот уверенно отправил мяч мимо вратаря в угол ворот.
'42
Паредес исполнил очередную подачу с углового с правого фланга атаки в район вратарской, но там первым на мяче был соперник.
'40
Мишкич получил желтую карточку за грубый фол против Кузяева поблизости от центра поля.
'38
Длительное время контролирует мяч «Зенит» в эти минуты матча. Однако, толком обострить игру у гостей сейчас не получается.
'36
Дриусси попытался самостоятельно прорваться вперед по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Малых.
'34
Опасная подача была исполнена с правого фланга атаки «Оренбурга» во вратарскую «Зенита», но там Терехов с нескольких метров пробил неточно.
'32
Деспотович получил передачу на правом краю чужой штрафной. после чего при попытке пройти в центр заработал лишь аут.
'30
Набиуллин далеко вбросил мяч из аута с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'28
Олег Шатов получил пас на правом фланге атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'26
Мяч в основном находится в районе центра поля сейчас. Спокойно развивается игра в эти минуты матча.
'24
Быстрая атака прошла у «Зенита»! Шатов получил пас на правом краю чужой штрафной, уже в падении нанес удар, но мимо дальнего угла ворот.
'22
Дриусси попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен с нарушением правил. Пока обошлось без желтой карточки.
'20
Андрей Малых приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч улетел на угловой.
'18
Преимущество на стороне «Зенита» в эти минуты матча. Пока выглядят обескураженными хозяева после быстро пропущенного гола.
'16
Момент у «Зенита»! Олег Шатов оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной, в касание пробил, но мимо дальнего угла ворот.
'14
После подачи с углового с правого фланга в исполнении Паредеса нанес удар головой Ерохин и мяч рикошетом от рук вратаря залетел в ворота.
'11
Еще один угловой заработали хозяева уже на правом фланге атаки. Правда, снова стандарт к опасному моменту не привел.
'9
Терехов подключился к атаке своей команды по левому флангу, сумев заработать угловой. После подачи с угла поля до удара дело не дошло.
'7
Подача была исполнена с левого фланга атаки во вратарскую «Зенита», но там уверенно на выходе сыграл Лунев.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты питерского «Зенита» на чужой половине поля, но пока без обострений у чужих ворот.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Оренбурга».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.