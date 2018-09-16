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Анжи Краснодар

Южная битва: «Краснодар» обыгрывает «Анжи». LIVE

Онлайн матча чемпионата России по футболу «Анжи» — «Краснодар»

Махачкалинский «Анжи» принимает «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   16 сентября 16:30   |  1 тайм
Анжи
0:2
Краснодар
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Вандерсон 9'
Классон 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
25 (з)   Иван Новосельцев
21 (з)   Дмитрий Белоруков
3 (з)   Игорь Удалый
24 (п)   Константин Савичев
7 (п)   Достонбек Хамдамов
10 (п)   Адлан Кацаев
20 (п)   Мохаммед Рабиу
29 (п)   Гаэль Ондуа
5 (п)   Владислав Кулик
9 (н)   Андрес Понсе
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович
3 (з)   Йон Гудни
98 (з)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
16 (п)   Виктор Классон 14'
85 (н)   Иван Игнатьев
7 (н)    Вандерсон 9'
Запасной состав
16 (в)   Владимир Сугробов
4 (з)   Джон Чансельор
13 (п)   Роланд Гиголаев
15 (п)   Данил Глебов
17 (п)   Игорь Чайковский
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
19 (н)   Павел Долгов
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Кристиан Рамирес
15 (з)   Николай Марков
90 (з)   Стефан Страндберг
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
33 (п)   Маурисио Перейра
70 (п)   Торнике Окриашвили
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Самоечитаемое
Трансляция
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'18
Краснодарцы провели быструю атаку по центру. Мамаев пробил на исполнение — мяч прилетел в руки Дюпину.
'16
Спокойно комбинируют краснодарцы. «Быки» неспешно перекатывают мяч в центре поля.
'14
ГОЛ! Газинский сыграл в стенку с партнёром и сделал передачу к штрафной на Классона. Швед сместился к центру и хлёстко пробил — мяч после рикошета влетел в сетку!
'13
Поактивнее заиграли махачкалинцы после пропущенного гола — хозяева стали больше владеть мячом, но подобраться к штрафной не удаётся.
'11
Кулик подключился к атаке и прострелил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'9
ГОЛ! Ошибся Дюпин! Вандерсон продвинулся вперёд, убрал соперника и пробил с 25 метров по центру ворот! Мяч вильнул перед вратарём и влетел в сетку!
'8
Много владеют мячом «быки» на стартовых минутах. Инициатива на стороне гостей.
'6
Махачкалинцы провели скоростную атаку по флангу. Кулик навесил на дальнюю штангу — мяч, никого не задев, улетел за лицевую.
'4
Игнатьев протащил мяч по центру и пробил верхом! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'2
Красивую комбинацию на правом фланге разыграли «быки». Мамаев пробил со входа в штрафную — мимо!
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Анжи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.