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Трансляция
С конца
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'18
Краснодарцы провели быструю атаку по центру. Мамаев пробил на исполнение — мяч прилетел в руки Дюпину.
'16
Спокойно комбинируют краснодарцы. «Быки» неспешно перекатывают мяч в центре поля.
'14
'13
Поактивнее заиграли махачкалинцы после пропущенного гола — хозяева стали больше владеть мячом, но подобраться к штрафной не удаётся.
'11
Кулик подключился к атаке и прострелил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'9
'8
Много владеют мячом «быки» на стартовых минутах. Инициатива на стороне гостей.
'6
Махачкалинцы провели скоростную атаку по флангу. Кулик навесил на дальнюю штангу — мяч, никого не задев, улетел за лицевую.
'4
Игнатьев протащил мяч по центру и пробил верхом! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'2
Красивую комбинацию на правом фланге разыграли «быки». Мамаев пробил со входа в штрафную — мимо!
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Анжи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.