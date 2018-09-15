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Уфа ЦСКА

РПЛ. ЦСКА гостит у терпящей бедствие «Уфы». LIVE

Онлайн-трансляция матча 7-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА

«Уфа» встречается с московским ЦСКА в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   15 сентября 16:30   |  1 тайм
Уфа
0:0
ЦСКА
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Магнуссон 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
3 (з)   Павел Аликин
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
19 (п)   Иван Пауревич
11 (п)   Ловро Бизяк
29 (п)   Оливье Тилл
7 (п)   Дмитрий Сысуев
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Никита Чернов
23 (з)   Хёрдур Магнуссон 13'
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
77 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
8 (н)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
11 (н)   Абель Эрнандес 19'
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
8 (з)   Кэтэлин Карп
20 (з)   Денис Тумасян
78 (з)   Игорь Дивеев
77 (п)   Азер Алиев
9 (п)   Ондржей Ванек
13 (п)   Азамат Засеев
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
44 (н)   Сильвестр Игбун
57 (н)   Вячеслав Кротов
22 (в)   Георгий Кырнац
42 (з)   Георгий Щенников
15 (п)   Дмитрий Ефремов 19'
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
29 (п)   Яка Бийол
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
Удары
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Владение мячом
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'24
Жамалетдинов вышел вместо Магнуссона.
'24
Ого, вторая вынужденная замена у ЦСКА. Магнуссон не смог продолжить игру.
'23
Магнуссону досталось в игровом эпизоде — медики оказывают помощь исландцу. «Армейцы» временно в меньшинстве.
'21
По-прежнему без моментов идёт игра. Мяч находится в основном в центре поля.
'19
Ефремов вышел вместо Эрнандеса.
'19
Вынужденная замена у ЦСКА.
'17
Живоглядов на скорости ушёл от соперника, но с правого края вырезал подачу в руки Акинфееву.
'15
Эрнандеса унесли с поля на носилках. Похоже, что-то серьёзное. Форвард потянул мышцу, принимая мяч.
'14
Эрнандес, пытаясь добраться до мяча, получил травму. Медики выбежали на поле с носилками.
'13
Магнуссон сорвал скоростную атаку уфимцев и получил «горчичник».
'11
Уфимцы попытались провести скоростную атаку по флангу. Фернандес в подкате выбил мяч у Живоглядова.
'10
Бекао из глубины сделал заброс в штрафную — Беленов вышел из ворот, опередив Эрнандеса.
'8
«Армейцы» разыграли комбинацию по центру. Эрнандес развернулся у штрафной, но его удар был заблокирован.
'6
Чалов разогнал атаку «армейцев» и сделал передачу в центр. Обляков пробил с 30 метров, направив мяч чуть выше створа.
'5
Много борьбы в центре поля. Командам не удаётся наладить контроль над мячом.
'3
Живоглядов с фланга вырезал подачу на голову Бизяку, который с центра штрафной пробил в руки Акинфеева.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.