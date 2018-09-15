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Трансляция
С конца
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'24
'24
'23
Магнуссону досталось в игровом эпизоде — медики оказывают помощь исландцу. «Армейцы» временно в меньшинстве.
'21
По-прежнему без моментов идёт игра. Мяч находится в основном в центре поля.
'19
'19
'17
Живоглядов на скорости ушёл от соперника, но с правого края вырезал подачу в руки Акинфееву.
'15
Эрнандеса унесли с поля на носилках. Похоже, что-то серьёзное. Форвард потянул мышцу, принимая мяч.
'14
Эрнандес, пытаясь добраться до мяча, получил травму. Медики выбежали на поле с носилками.
'13
'11
Уфимцы попытались провести скоростную атаку по флангу. Фернандес в подкате выбил мяч у Живоглядова.
'10
Бекао из глубины сделал заброс в штрафную — Беленов вышел из ворот, опередив Эрнандеса.
'8
«Армейцы» разыграли комбинацию по центру. Эрнандес развернулся у штрафной, но его удар был заблокирован.
'6
Чалов разогнал атаку «армейцев» и сделал передачу в центр. Обляков пробил с 30 метров, направив мяч чуть выше створа.
'5
Много борьбы в центре поля. Командам не удаётся наладить контроль над мячом.
'3
Живоглядов с фланга вырезал подачу на голову Бизяку, который с центра штрафной пробил в руки Акинфеева.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.