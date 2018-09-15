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Трансляция
С конца
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'56
Хорошая атака «Рубина» левым краем с прострелом низом в штрафную от Игоря Коновалова, Чико в касание пробил, но немного промахнулся!
'54
Много борьбы в центре поля. Завершилась эта борьба за мяч фолом Огуде, который никак не остынет после инцидента в штрафной.
'52
Подача от флажка у «Рубина» состоялась, но опасного момента у ворот Юрченко не было создано.
'51
'48
Могилевец вырезал мяч на дальнюю штангу, но Игорь Коновалов туда еще не добежал!
'46
Стартовали вторые сорок пять минут игры!
'46
'46
'45+1
Подача с угла поля ничем интересным не завершилась, а после этого прозвучал свисток на перерыв! «Рубин» минимально ведёт в счёте после точного удара Полоза.
'45+1
Комков навесил в штрафную, а Чико, едва головой не срезал мяч в свои ворота — угловой.
'45
Одну минуту главный арбитр встречи добавил к первому тайму.
'44
Казанская «стенка» не дрогнула, приняв мяч после стандарта.
'43
Зотов получил по ногам от Могилевеца. Хорошая точка при штрафной ударе для гостей. До ворот метров 25-ть.
'42
Стандарт у «Рубина» не сработал! Подача во вратарскую не получила обострения.
'40
'39
Комков забежал в штрафную хозяев, почти от лицевой линии делал прострел, а мяч рикошетом от ноги Наваса едва не залетел в ворота — Иван Коновалов спас «Рубин»!
'37
Здорово сработала у гостей подстраховка в обороне, которая остановила проход Азмуна.
'36
Байрамян своим пасом искал голову Азмуна в чужой штрафной, но того опередил в борьбе за мяч Занев.
'35
Немного не прошла верховая передача на Полоза, а так бы казанцы могли убежать в опасную атаку два в два.
'33
Юрченко после передачи на него не обработал сразу мяч, сразу Азмун в прессинг полез, но выкрутился голкипер «Енисея».
'31
Комков со своего левого фланга загрузил мяч в штрафную, но и тут защита «Рубина» сработала внимательно.
'30
Кичин издали зарядил, но мяч летел по центру ворот, где и находился казанский вратарь.
'29
Высокий прессинг «Енисея» заставляет соперника быстрее принимать решение, что для «Рубина» иногда заканчивается потерей мяча.
'27
Навес во вратарскую хозяев после стандарта от правой бровки, но головой Чико мяч выбил из штрафной площади.
'26
Угловой удар выполнили красноярцы. Мяч сквозняком пролетел через всю вратарскую, так и не создав проблем казанцам.
'25
Много взаимных потерь мяча. При этом даже брак в передачах в простых ситуациях зачастую.
'23
Камболов нарушил долгое судейское молчание — свисток за фол в центре поля.
'22
Азмун прокинул мяч в штрафную, ушёл под острый угол и мощно пробил — мяч в сетке, но с внешней стороны ворот!
'21
Через центр гости развивали атаку, но последний пас получился в офсайд.
'20
Иван Коновалов легко справился с ударом из-за пределов штрафной площади.
'19
Пробуют красноярцы разными флангами атаковать, но пока безрезультатно.
'17
Пару хороших забросов мяча в штрафную хозяев, смотрелось перспективно, но до хорошего удара по воротам дело так и не дошло!
'16
«Енисей» опять с мячом больше стал работать, а «Рубин» терпеливо ждёт своего шанса на контратаку.
'14
Комкова верховой передачей пытались гости пустить в прорыв, но Чико головой мяч выбил.
'12
Прострел Полоза с правого края штрафной, но мяч блокировал Кичин — всего лишь аут в пользу хозяев.
'11
Юрченко забрал уверенно мяч в руки после подачи от левой бровки.
'10
Ещё одна атака красноярцев завершилась на вратаре. Вновь Иван Коновалов хорош на выходе из ворот.
'8
«Енисей» через центр штрафной площади соперника пытался провести атаку, но Навас мяч перехватил.
'6
'6
Не прошёл пас верхом на Азмуна к линии штрафной — защита гостей сыграла надёжно.
'5
У «Енисея» в стартовые минуты встречи мяч даже лучше держится.
'3
Комков с левого фланга навесил мяч в штрафную площадь «Рубина», но Иван Коновалов здорово сыграл на выходе из ворот.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли казанцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.