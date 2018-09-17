'45+1

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Чуть ближе к забитому мячу был «Ростов» в первой половине встречи, но отличиться голом пока ни одной из команд не удалось. Явно нужно прибавлять после перерыва, прежде всего, хозяевам поля.