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Обойти «Спартак»: «Ростов» встречается с «Уралом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Урал» — «Ростов» в чемпионате России

Екатеринбургский «Урал» принимает «Ростов» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. В случае победы сегодня желто-синие обгонят в турнирной таблице московский «Спартак» и займут второе место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   17 сентября 17:30   |  перерыв
Урал
0:0
Ростов
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
7 (з)   Александр Данцев
4 (з)   Сергей Брызгалов
6 (з)   Грегор Балажиц
13 (п)   Петрюс Бумаль
17 (п)   Николай Димитров
21 (п)   Марко Араторе
57 (п)   Артём Фидлер
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
17 (п)   Антон Салетрос
84 (п)   Александр Гацкан
11 (п)   Алексей Ионов
8 (п)   Аяз Гулиев
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
5 (з)   Доминик Динга
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
27 (з)   Михаил Меркулов
26 (з)   Мингиян Бевеев
14 (п)   Юрий Бавин
44 (п)   Андрей Егорычев
70 (п)   Илья Жигулёв
58 (п)   Отман Эль-Кабир
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
21 (з)   Матия Бобен
25 (з)   Арсений Логашов
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
20 (п)   Жан Маер
92 (п)   Артём Щадин
23 (н)   Видар Кьяртанссон
14 (н)   Эльдор Шомуродов
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'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Чуть ближе к забитому мячу был «Ростов» в первой половине встречи, но отличиться голом пока ни одной из команд не удалось. Явно нужно прибавлять после перерыва, прежде всего, хозяевам поля.
'45
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Момент у «Ростова»! Гулиев здорово пробил из-за пределов штрафной под перекладину ворот, но Годзюр в красивом стиле вытащил сложный мяч!
'41
Гулиев исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Годзюра, где в прыжке первым на мяче был один из соперников.
'40
Скопинцев подключился к атаке своей команды по левому флангу, устремился в прорыв, но был остановлен откровенным фолом со стороны Брызгалова.
'38
После подачи с левого фланга атаки в центр штрафной «Ростова» перестарался в борьбе за мяч с соперником Димитров. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'36
После розыгрыша углового первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной оказался Паршивлюк, после чего в касание слета пробил, но мимо дальнего угла ворот.
'34
Гулиев исполнил неудачную подачу со штрафного метров с 30-ти во владения Годзюра. Мяч в результате ушел за лицевую линию поля.
'32
Момент у «Ростова»! Сигурдарсон прорвался в чужую штрафную по центру, нанес удар в ближний угол ворот, но Годзюр в красивом прыжке выручил свою команду!
'30
Ионов в борьбе с Балажицом заработал угловой на правом краю чужой штрафной. Салетрос исполнил подачу с угла поля на ближнюю штангу, но там соперник был первым на мяче.
'28
Бумаль подыграл себе рукой в центре поля при попытке сыграть в отборе, что и зафиксировал арбитр. Обошлось пока без желтой карточки.
'26
Данцев навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ильин, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Абаева!
'24
Бикфалви классным пасом нашел на левом краю чужой штрафной Араторе, а тот прострелил в центр на Димитрова, но в борьбе с защитником нанести завершающий удар не удалось.
'23
Данцев исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. Араторе в итоге лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'21
Йонссон Салетрос получил пас на левом фланге атаки своей команды, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Годзюр.
'19
Фидлер попытался исполнить заброс к чужой штрафной в направлении Ильина, но мяч был послан слишком сильно и неточно в этом эпизоде.
'17
Не получаются толком атаки у обеих команд в эти минуты матча. Особенно сложности возникают с позиционными атаками.
'15
Гулиев вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, решился на удар по воротам метров с 25-ти, но уверенно в рамке ворот сыграл Годзюр.
'14
Данцев подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был Вилюш.
'12
Алексей Ионов забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки «Ростова».
'10
Гулиев навязал борьбу Брызгалову на левом фланге атаки, заработав угловой. Салетрос исполнил подачу с угла поля в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'8
Пока спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'6
Бикфалви неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Ростова». Досталось тут Ингасону.
'5
Гацкан с нарушением правил сыграл против Бикфалви поблизости от своей штрафной. Может быть опасный стандарт у хозяев.
'3
Бумаль получил повреждение в столкновении с Сигурдссоном в центре поля. Пауза у нас в игре.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.