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Арсенал Крылья Советов

«Арсенал» обыгрывает «Крылья Советов». LIVE

Онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов»

Тульский «Арсенал» встречается с самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
7-й тур  |   15 сентября 19:00   |  2 тайм
Арсенал
2:0
Крылья Советов
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Ткачёв 21'
Ткачёв 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
21 (з)   Виктор Альварес
71 (з)   Александр Денисов
14 (з)   Анри Хагуш
8 (з)   Гиа Григалава
5 (з)   Кадри Мохаммед
23 (п)   Игорь Горбатенко
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв 21' 50'
18 (н)   Лука Джорджевич
10 (н)   Эванс Кангва
1 (в)   Сергей Рыжиков
44 (з)   Никита Чичерин
90 (з)   Тарас Бурлак
39 (з)   Виталий Денисов
5 (з)   Мирал Самарджич
4 (п)   Евгений Башкиров
9 (п)   Алан Чочиев 46'
28 (п)   Паул Антон
31 (п)   Денис Ткачук
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев 59'
Запасной состав
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
33 (з)   Артём Сокол
90 (з)   Александр Крикуненко
19 (п)   Резиуан Мирзов
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев
70 (п)   Георги Костадинов
22 (п)   Даниил Лесовой
80 (н)   Ярослав Ивакин
45 (н)   Огнен Ожегович
17 (н)   Гурам Аджоев
14 (в)   Евгений Конюхов
17 (з)   Михаил Тихонов
18 (з)   Агустин Рохель
3 (з)   Георгий Тигиев
15 (з)   Георгий Зотов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
89 (п)   Йоан Молло 59'
20 (п)   Срджан Мияйлович
8 (н)   Сергей Корниленко 46'
11 (н)   Рамиль Шейдаев
91 (н)   Павел Яковлев
22 (н)   Ваня Вучичевич
Самоечитаемое
Трансляция
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'61
Сразу возник момент у самарцев! Ткачук скинул мяч на дальнюю штангу — Корниленко не дотянулся.
'59
Молло вышел вместо Соболева.
'59
Вторую замену провёл Андрей Тихонов.
'58
Ткачук с левого края навесил на Корниленко, который пытался подрезать мяч в дальний угол — промах!
'56
Кангва на скорости протащил мяч по флангу и прострелил во вратарскую — Бурлак перехватил мяч.
'54
Андрей Тихонов отправил переодеваться Молло. Нужно прибавлять в атаке «Крыльям».
'52
Много потерь у «Крыльев». Совсем не держится мяч у гостей.
'50
ГОЛ! Берхамов сделал передачу в центр на Ткачёва, который обработал мяч и с 25 метров пробил в дальний угол — Рыжиков не дотянулся!
'48
Берхамов сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но самарцы накрыли его удар.
'46
Корниленко вышел вместо Чочиева.
'46
Замена в перерыве произошла у «Крыльев».
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после первого тайма. Единственный гол на 21-й минуте забил Ткачёв. Хозяева владели территорией, но моментов было немного. Ждём более активной игры после перерыва.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Соболев с правого края прострелил в штрафную! Канунников был не готов к отскоку и упустил возможность пробить по воротам.
'42
Не доходит мяч до Соболева. Защитники «Арсенала» выигрывают почти всю борьбу в воздухе.
'40
Самарцы забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но нет ударов у самарцев.
'38
Самарджич подключился к атаке и пробил с дальней дистанции — получилось слишком слабо и неточно.
'36
Ткачев! Со входа в штрафную пробил в ближний верхний угол — мяч ушёл чуть выше!
'34
Чочиев получил мяч возле штрафной, но завозился и упустил момент для удара.
'32
Туляки разыграли комбинацию на фланге. Берхамов навесил во вратарскую — Рыжиков вышел из ворот и забрал мяч.
'30
Горбатенко! Получил передачу на ход, качнул защитника и пробил с дальней дистанции — мяч ушёл правее створа.
'28
Антон сделал заброс в штрафную, туляки выиграли борьбу и вынесли мяч подальше от ворот.
'27
Антон пошёл в дриблинг и получил по ногам от Ткачёва. Штрафной, до ворот метров 30.
'25
Ткачев с правого края прострелил в центр на Горбатенко, который пробил с линии штрафной — мяч пришёл в руки Рыжикову.
'23
Соболеву получил удар локтем в верховой борьбе за мяч. Форвард поднялся и готов продолжить игру.
'21
ГОЛ! Быстрая атака прошла у хозяев. Джорджевич совершил проход по флангу и прострелил в штрафную! У Кангвы не получился удар в касание, но мяч отскочил на ногу Ткачёву, который пробил точно в дальний угол!
'20
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 70% на 30%. Но пока без моментов идёт игра.
'18
Ещё один длинный заброс пошёл на ход Джорджевичу! Самарджич жёстко поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'16
Соболева сбили в 30 метрах от ворот. Антон мощно пробил поверх стенки — Нигматуллин кулаками отразил мяч на угловой.
'14
Ткачук совершил проход по флангу и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до Канунникова. Отбились хозяева.
'12
Первая вылазка самарцев в атаку привела к угловому. Чочиев навесил на дальнюю штангу, Бурлак выиграл борьбу, но пробил неудачно.
'10
Горбатенко дошёл до штрафной и пробил низом — мяч после рикошета улетел в сторону.
'8
Не держится мяч у «Крыльев». Самарцы вынуждены большими силами отойти к собственной штрафной.
'6
Ткачёв из глубины сделал заброс вперёд на Джорджевича! Лука хлёстко пробил из-за пределов штрафной — промах!
'4
Туляки больше владеют мячом на первых минутах. Но самарцы спокойно справляются с атаками соперника.
'2
Канунников агрессивно пошёл в отбор и врезался в Григалаву. Пауза в игре.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.