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Трансляция
С конца
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'61
Сразу возник момент у самарцев! Ткачук скинул мяч на дальнюю штангу — Корниленко не дотянулся.
'59
'59
'58
Ткачук с левого края навесил на Корниленко, который пытался подрезать мяч в дальний угол — промах!
'56
Кангва на скорости протащил мяч по флангу и прострелил во вратарскую — Бурлак перехватил мяч.
'54
Андрей Тихонов отправил переодеваться Молло. Нужно прибавлять в атаке «Крыльям».
'52
Много потерь у «Крыльев». Совсем не держится мяч у гостей.
'50
'48
Берхамов сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но самарцы накрыли его удар.
'46
'46
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после первого тайма. Единственный гол на 21-й минуте забил Ткачёв. Хозяева владели территорией, но моментов было немного. Ждём более активной игры после перерыва.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Соболев с правого края прострелил в штрафную! Канунников был не готов к отскоку и упустил возможность пробить по воротам.
'42
Не доходит мяч до Соболева. Защитники «Арсенала» выигрывают почти всю борьбу в воздухе.
'40
Самарцы забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но нет ударов у самарцев.
'38
Самарджич подключился к атаке и пробил с дальней дистанции — получилось слишком слабо и неточно.
'36
Ткачев! Со входа в штрафную пробил в ближний верхний угол — мяч ушёл чуть выше!
'34
Чочиев получил мяч возле штрафной, но завозился и упустил момент для удара.
'32
Туляки разыграли комбинацию на фланге. Берхамов навесил во вратарскую — Рыжиков вышел из ворот и забрал мяч.
'30
Горбатенко! Получил передачу на ход, качнул защитника и пробил с дальней дистанции — мяч ушёл правее створа.
'28
Антон сделал заброс в штрафную, туляки выиграли борьбу и вынесли мяч подальше от ворот.
'27
Антон пошёл в дриблинг и получил по ногам от Ткачёва. Штрафной, до ворот метров 30.
'25
Ткачев с правого края прострелил в центр на Горбатенко, который пробил с линии штрафной — мяч пришёл в руки Рыжикову.
'23
Соболеву получил удар локтем в верховой борьбе за мяч. Форвард поднялся и готов продолжить игру.
'21
'20
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 70% на 30%. Но пока без моментов идёт игра.
'18
Ещё один длинный заброс пошёл на ход Джорджевичу! Самарджич жёстко поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'16
Соболева сбили в 30 метрах от ворот. Антон мощно пробил поверх стенки — Нигматуллин кулаками отразил мяч на угловой.
'14
Ткачук совершил проход по флангу и прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до Канунникова. Отбились хозяева.
'12
Первая вылазка самарцев в атаку привела к угловому. Чочиев навесил на дальнюю штангу, Бурлак выиграл борьбу, но пробил неудачно.
'10
Горбатенко дошёл до штрафной и пробил низом — мяч после рикошета улетел в сторону.
'8
Не держится мяч у «Крыльев». Самарцы вынуждены большими силами отойти к собственной штрафной.
'6
Ткачёв из глубины сделал заброс вперёд на Джорджевича! Лука хлёстко пробил из-за пределов штрафной — промах!
'4
Туляки больше владеют мячом на первых минутах. Но самарцы спокойно справляются с атаками соперника.
'2
Канунников агрессивно пошёл в отбор и врезался в Григалаву. Пауза в игре.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.