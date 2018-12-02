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Трансляция
С конца
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'31
Димитров исполнил хороший заброс на левый край чужой штрафной, где Эль-Кабир устремился к мячу, но все-таки немного не успел.
'29
Ари получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но исполнил затем неудачный перевод на правый фланг атаки. Мяч улетел за боковую линию поля.
'27
Игнатьев получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался обострить игру пасом вперед, но вышло в ноги ближайшему сопернику.
'25
Бикфалви оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и слета нанес удар, но вышло прямо в руки Крицюку.
'24
'23
'22
Панюков попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Петров, отпасовав назад на вратаря.
'20
Момент у «Урала»! Димитров здорово по центру прорвался к чужой штрафной и передачей низом вывел один на один Панюкова, но тот пробил прямо в Крицюка!
'18
После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Урала» нанес удар головой Ари, но отправил мяч мимо створа ворот Годзюра.
'16
Эль-Кабир попробовал начать быструю атаку своей команды передачей вперед по левому флангу атаки, но здорово на перехвате сыграл один из соперников.
'14
Бикфалви попробовал исполнить перевод с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Димитрова, но здорово на перехвате сыграл в этом моменте Газинский.
'12
Рамирес исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где арбитр зафиксировал фол в атаке против Годзюра.
'10
Больше контролируют мяч футболисты «Краснодара» на первых минутах нашего матча. Гости пока в основном обороняются.
'8
Рамирес при помощи фола остановил Димитрова на правом фланге атаки «Урала». Димитров сам же и исполнил подачу со стандарта, но вышло прямо в руки Крицюку.
'6
Постоянно атакует «Краснодар» на первых минутах матча. Два кряду удара нанесли сейчас Рамирес и Перейра, но оба раза Годзюр уверенно действовал в рамке ворот.
'4
Вандерсон исполнил выверенную подачу в чужую штрафную на Ари, а тот пробил головой с выгодной позиции, но заметно выше створа ворот Годзюра.
'3
Вандерсон получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но мяч стал легкой добычей для Годзюра в этом эпизоде.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.