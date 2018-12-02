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Угнаться за «Зенитом»: «Краснодар» принимает «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 16 тура РПЛ «Краснодар» — «Урал»

В матче 16-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле принимает екатеринбургский «Урал». «Быки» находятся на втором месте в турнирной таблице после петербургского «Зенита» и имеют шансы приблизиться к лидеру в случае победы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
16-й тур  |   02 декабря 14:00   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Урал
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Петров 23'
Ароян 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров 23'
16 (п)   Виктор Классон
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
7 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
85 (н)   Иван Игнатьев
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян 22'
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
50 (п)   Артём Голубев
47 (п)   Даниил Уткин
20 (п)   Кристиан Куэва
70 (п)   Торнике Окриашвили
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
60 (в)   Владислав Полетаев
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
21 (п)   Марко Араторе
44 (п)   Андрей Егорычев
11 (н)   Владимир Ильин
79 (н)   Артём Юсупов
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'31
Димитров исполнил хороший заброс на левый край чужой штрафной, где Эль-Кабир устремился к мячу, но все-таки немного не успел.
'29
Ари получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но исполнил затем неудачный перевод на правый фланг атаки. Мяч улетел за боковую линию поля.
'27
Игнатьев получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался обострить игру пасом вперед, но вышло в ноги ближайшему сопернику.
'25
Бикфалви оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и слета нанес удар, но вышло прямо в руки Крицюку.
'24
А сейчас уже Петров грубым приемом остановил прорыв по своему флангу.
'23
Ароян получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'22
Панюков попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Петров, отпасовав назад на вратаря.
'20
Момент у «Урала»! Димитров здорово по центру прорвался к чужой штрафной и передачей низом вывел один на один Панюкова, но тот пробил прямо в Крицюка!
'18
После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Урала» нанес удар головой Ари, но отправил мяч мимо створа ворот Годзюра.
'16
Эль-Кабир попробовал начать быструю атаку своей команды передачей вперед по левому флангу атаки, но здорово на перехвате сыграл один из соперников.
'14
Бикфалви попробовал исполнить перевод с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Димитрова, но здорово на перехвате сыграл в этом моменте Газинский.
'12
Рамирес исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где арбитр зафиксировал фол в атаке против Годзюра.
'10
Больше контролируют мяч футболисты «Краснодара» на первых минутах нашего матча. Гости пока в основном обороняются.
'8
Рамирес при помощи фола остановил Димитрова на правом фланге атаки «Урала». Димитров сам же и исполнил подачу со стандарта, но вышло прямо в руки Крицюку.
'6
Постоянно атакует «Краснодар» на первых минутах матча. Два кряду удара нанесли сейчас Рамирес и Перейра, но оба раза Годзюр уверенно действовал в рамке ворот.
'4
Вандерсон исполнил выверенную подачу в чужую штрафную на Ари, а тот пробил головой с выгодной позиции, но заметно выше створа ворот Годзюра.
'3
Вандерсон получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но мяч стал легкой добычей для Годзюра в этом эпизоде.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.