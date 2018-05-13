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Трансляция
С конца
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'45+2
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
'41
Петров вырезал подачу в штрафную на Газинского, который пробил головой под перекладину! Джанаев с трудом перевёл мяч на угловой.
'39
Попов! Резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'37
Ответ «Рубина»! Азмун вырвался один на один с вратарём, но Крицюк выскочил из ворот и в шикарном броске спас свою команду!
'35
Краснодарцы провели атаку по центру. Вандерсон пробил с радиуса штрафной — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой!
'33
Могилевец и Попов добежали до штрафной «быков». Болгарин выполнил навес в руки Крицюку.
'31
Перехват «Краснодара»! Классон сыграл в отборе и сделал передачу на ход Перейре, тот прострелил в центр штрафной на Смолова, который из убойной позиции не попал в створ!
'29
Контратакой ответили гости. Могилевец сделал проникающую передачу в штрафную — Крицюк вовремя вышел из ворот, опередив Энаке.
'27
Не держится мяч у казанцев — не удаётся гостям подобраться к воротам Крицюка.
'25
Перейра с углового навесил в центр штрафной! Мяч после рикошета от Кудряшова прошёл чуть выше перекладины.
'23
Петров подключился к атаке и из-за пределов штрафной пробил по центру ворот — Джанаев отразил мяч в сторону.
'21
Рамирес вырезал подачу во вратарскую! Устинов хладнокровно скинул грудью мяч на Джанаева — повезло, что рядом не было соперников.
'19
Классон аккуратно забросил мяч на ход Смолову. Немного не хватило скорости Фёдору — мог под углом выскочить на ворота Джанаева.
'17
Казанцы убежали в контратаку. Энаке с правого края навесил на ближнюю штангу — мяч пришёл в руки Крицюку.
'15
Смолов поборолся в штрафной, попытался на рывке уйти от Граната, но упустил мяч за лицевую.
'13
Смолов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр! Классон пробил в дальний угол — мимо!
'11
'11
'10
Навас лежит на газоне и держится за ногу. Медики оказывают помощь защитнику за пределами поля.
'8
Невысокий темп на первых минутах. Краснодарцам не удаётся взломать оборону гостей.
'6
Казанцы в контратаке заработали угловой. Но подача в штрафную получилась неудачной — отбились хозяева.
'4
«Быки» сразу наладили контроль над мячом. Казанцы всей командой отошли на свою половину поля.
'2
«Краснодар» выстриг на газоне стадиона футболки с номерами Гранквиста и Жоаозиньо. Оба футболиста покинут краснодарскую команду по окончанию сезона. Со стороны выглядит очень красиво.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.