Курсы валют$ 61.92 (+0.025) 73.93 (+0.12)
Москва: +24°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
1:4
закончен
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
3:1
закончен
16:30
ГертаРБ Лейпциг
2:6
закончен
16:30
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
1:0
закончен
16:30
БайерГанновер-96
3:2
закончен
16:30
ГамбургБоруссия М
2:1
закончен
16:30
МайнцВердер
1:2
закончен
16:30
ВольфсбургКёльн
4:1
закончен
Испания / Примера
17:15
Реал СосьедадЛеганес
3:2
закончен
19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
ДепортивоВильярреал
2:4
закончен
19:30
БетисСевилья
2:2
закончен
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
1:0
закончен
19:30
ЖиронаВаленсия
0:1
закончен
19:30
ХетафеАтлетико М
0:1
закончен
21:45
Реал МадридСельта
6:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаКарпаты
1:1
закончен
17:00
Сталь КАлександрия
1:2
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
ТамбовОренбург
1:1
закончен
14:00
Спартак-2Сибирь
2:1
закончен
14:00
БалтикаТюмень
3:1
закончен
14:00
ЕнисейДинамо СПб
2:1
закончен
14:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
14:00
ФакелВолгарь
2:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
3:1
закончен
14:00
КубаньТомь
3:3
закончен
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
2:0
закончен
14:00
Авангард КОлимпиец
2:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоДженоа
1:0
закончен
21:45
Интер МСассуоло
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АмьенМетц
2:0
закончен
22:00
АнжеНант
0:2
закончен
22:00
БордоТулуза
4:2
закончен
22:00
ЛилльДижон
2:1
закончен
22:00
МонакоСент-Этьен
1:0
закончен
22:00
МонпельеТруа
1:1
закончен
22:00
НиццаКан
4:1
закончен
22:00
ПСЖРенн
0:2
закончен
22:00
СтрасбургЛион
3:2
закончен
ЧМ / 2018
13:15
СловакияШвеция
3:4 (ОТ)
закончен
13:15
ЛатвияГермания
3:1
закончен
17:15
АвстрияБеларусь
4:0
закончен
17:15
ДанияЮжная Корея
3:1
закончен
21:15
РоссияШвейцария
4:3
закончен
21:15
КанадаФинляндия
1:5
закончен
НХЛ / плей-офф
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
75:92
закончен
12:00
Енисей Химки
84:89
закончен
15:30
Парма ЦСКА
76:111
закончен
18:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
92:86
закончен
18:00
Зенит Цмоки-Минск
83:76
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира в легком весе
03:30
Василий Ломаченко (Украина) — Хорхе Линарес (Венесуэла)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МДинамо М
0:1
перерыв
14:00
ЦСКААнжи
1:1
перерыв
14:00
АрсеналЛокомотив М
1:0
перерыв
14:00
ЗенитСКА-Хабаровск
3:0
перерыв
14:00
КраснодарРубин
0:0
перерыв
14:00
УфаТосно
2:0
перерыв
14:00
РостовУрал
0:0
перерыв
14:00
АмкарАхмат
0:0
перерыв
Италия / Серия А
16:00
ФиорентинаКальяри
не начался
16:00
БолоньяКьево
не начался
16:00
КротонеЛацио
не начался
16:00
ТориноСПАЛ
не начался
16:00
ВеронаУдинезе
не начался
19:00
АталантаМилан
не начался
21:45
РомаЮвентус
не начался
21:45
СампдорияНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиБорнмут
не начался
17:00
Кристал ПэласВест Бромвич Альбион
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
не начался
17:00
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедУотфорд
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЧелси
не начался
17:00
СаутгемптонМанчестер Сити
не начался
17:00
Суонси СитиСток Сити
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
не начался
Испания / Примера
17:15
ЭспаньолМалага
не начался
21:45
ЛевантеБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
19:30
МариупольВорскла
не начался
19:30
ЗаряДинамо К
не начался
19:30
Шахтёр ДВерес
не начался
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияЧехия
не начался
17:15
НорвегияСША
не начался
21:15
ШвейцарияШвеция
не начался
21:15
ГерманияФинляндия
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Автоспорт / Гран-при Испании
16:10
Основная гонка
не начался
ЧМ / 2018
17:15
РоссияСловакия
не начался
17:15
Южная КореяНорвегия
не начался
21:15
ЧехияАвстрия
не начался
21:15
КанадаЛатвия
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Краснодар Рубин

РФПЛ. «Краснодар» — «Рубин». LIVE

Онлайн матча 30 тура РФПЛ «Краснодар» — «Рубин»

«Краснодар» принимает казанский «Рубин» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   13 мая 14:00   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Рубин
0:0
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Вандерсон 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
12 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист
98 (з)   Сергей Петров
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
10 (н)   Фёдор Смолов
7 (н)    Вандерсон 43'
35 (в)   Сослан Джанаев
30 (з)   Фёдор Кудряшов
19 (з)   Виталий Устинов
44 (з)   Сесар Навас 11'
88 (п)   Руслан Камболов
26 (п)   Габриэл Энаке
18 (п)   Павел Могилевец
66 (п)   Кристиан Нобоа
71 (п)   Ивелин Попов
15 (п)   Игорь Коновалов
33 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
88 (в)   Андрей Синицын
26 (з)   Алексей Грицаенко
13 (з)   Игорь Калинин
30 (п)   Роман Шишкин
22 (п)    Жоаозиньо
77 (п)   Шарль Каборе
9 (н)   Андрей Иван
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
14 (з)   Владимир Гранат 11'
80 (з)   Егор Сорокин
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
77 (п)   Реза Шекари
53 (н)   Никита Голдобин
93 (н)   Илья Гилязутдинов
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Камболов в подкате снёс Вандерсона и получил «горчичник».
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Вандерсон в центре поля снёс Попова, сорвав контратаку гостей. Жёлтая карточка.
'41
Петров вырезал подачу в штрафную на Газинского, который пробил головой под перекладину! Джанаев с трудом перевёл мяч на угловой.
'39
Попов! Резко сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'37
Ответ «Рубина»! Азмун вырвался один на один с вратарём, но Крицюк выскочил из ворот и в шикарном броске спас свою команду!
'35
Краснодарцы провели атаку по центру. Вандерсон пробил с радиуса штрафной — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой!
'33
Могилевец и Попов добежали до штрафной «быков». Болгарин выполнил навес в руки Крицюку.
'31
Перехват «Краснодара»! Классон сыграл в отборе и сделал передачу на ход Перейре, тот прострелил в центр штрафной на Смолова, который из убойной позиции не попал в створ!
'29
Контратакой ответили гости. Могилевец сделал проникающую передачу в штрафную — Крицюк вовремя вышел из ворот, опередив Энаке.
'27
Не держится мяч у казанцев — не удаётся гостям подобраться к воротам Крицюка.
'25
Перейра с углового навесил в центр штрафной! Мяч после рикошета от Кудряшова прошёл чуть выше перекладины.
'23
Петров подключился к атаке и из-за пределов штрафной пробил по центру ворот — Джанаев отразил мяч в сторону.
'21
Рамирес вырезал подачу во вратарскую! Устинов хладнокровно скинул грудью мяч на Джанаева — повезло, что рядом не было соперников.
'19
Классон аккуратно забросил мяч на ход Смолову. Немного не хватило скорости Фёдору — мог под углом выскочить на ворота Джанаева.
'17
Казанцы убежали в контратаку. Энаке с правого края навесил на ближнюю штангу — мяч пришёл в руки Крицюку.
'15
Смолов поборолся в штрафной, попытался на рывке уйти от Граната, но упустил мяч за лицевую.
'13
Смолов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр! Классон пробил в дальний угол — мимо!
'11
Гранат появился на поле.
'11
Навас из-за повреждения не смог продолжить игру.
'10
Навас лежит на газоне и держится за ногу. Медики оказывают помощь защитнику за пределами поля.
'8
Невысокий темп на первых минутах. Краснодарцам не удаётся взломать оборону гостей.
'6
Казанцы в контратаке заработали угловой. Но подача в штрафную получилась неудачной — отбились хозяева.
'4
«Быки» сразу наладили контроль над мячом. Казанцы всей командой отошли на свою половину поля.
'2
«Краснодар» выстриг на газоне стадиона футболки с номерами Гранквиста и Жоаозиньо. Оба футболиста покинут краснодарскую команду по окончанию сезона. Со стороны выглядит очень красиво.
'1
Матч начался! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.