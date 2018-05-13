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Трансляция
С конца
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'45
Ерохин пробросил мяч себе на ход в штрафную и пробил в дальний угол, Довбня ногой отбил мяч на Дриусси, чьё дальнейшее добивание пришлось в защитника!
'44
Довбня справился с опасным ударом Паредеса, а уже в следующей атаке «Зенита» аргентинец выстрелил вблизи дальней девятки!
'42
Дриусси обыгрался с партнёром и неплохо пробил с линии штрафной, но мяч полетел рядом со штангой.
'41
Доигрывают первый тайм команды. Спали скорости, гости даже и не думают о прессинге.
'38
'37
'36
Самсонов забрался в положение вне игры.
'35
Кришито заблокировал прострел Кабутова, выбив мяч на угловой.
'33
Дриусси попросил медицинскую помощь из-за повреждения ноги.
'32
У Кузяева и Ригони не получилась стеночка в чужой штрафной.
'30
Кузяеву досталось в стыке с Самсоновым, который получил устное предупреждение от арбитра.
'28
Заболотный неточно пробил головой после хорошего навеса Смольникова.
'26
У Ерохина не получился удар с края вратарской!
'25
Дриусси и Ерохин не подстроились в чужой вратарской под навес Ригони!
'24
Довбня справился с дальний ударом Дриусси.
'21
'20
Ригони взял игру на себя, ушёл от двух соперников на линии штрафной, а затем вместо удара полез на третьего, который успел выбить мяч из-под ног аргентинца.
'18
Арбитр приостановил встречу из-за травмы Канунникова.
'17
Мевля чуть не получил травму колена, неудачно приземлившись после силового стыка с оппонентом.
'16
Кузяев не успел за проникающим пасом Дриусси, а мяч достался Довбни.
'14
Петербуржцы хитро разыграли угловой, после чего ошиблись с пасом.
'12
Заболотный нарушил правила, ведя борьбу в штрафной хабаровчан.
'12
Кузяев открылся перед штрафной гостей, а затем решил сыграть пяткой, сделав пас в ноги сопернику.
'10
Мевля немного не дотянулся к мячу после хорошего навеса Паредеса со штрафного.
'8
Дальний удар Ригони был блокирован!
'6
'5
Жирков слева ворвался в штрафную гостей и сделал пас к вратарской, где всю борьбу выиграли «армейцы».
'4
Ригони выскочил на проникающий пас Кузяева по краю штрафной и прострелил в соперника!
'2
Кришито опередил соперника на фланге и заработал аут для «Зенита». Спокойное начало встречи.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РФПЛ: «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.