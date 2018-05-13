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РФПЛ. «Зенит» громит СКА. LIVE

Онлайн матча 30 тура РФПЛ «Зенит» — «СКА-Хабаровск»

«Зенит» в Санкт-Петербурге играет со «СКА-Хабаровском» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   13 мая 14:00   |  перерыв
Зенит
3:0
СКА-Хабаровск
3:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Дриусси 6'
Заболотный 21'
Кузяев 37'
Ерохин 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
71 (в)   Егор Бабурин
19 (з)   Игорь Смольников
4 (з)   Доменико Кришито
23 (з)   Миха Мевля
21 (п)   Александр Ерохин 38'
5 (п)   Леандро Паредес
14 (п)   Далер Кузяев 37'
10 (п)   Эмилиано Ригони
18 (п)   Юрий Жирков
11 (н)   Себастьян Дриусси 6'
29 (н)   Антон Заболотный 21'
1 (в)   Александр Довбня
88 (з)   Георгий Наваловский
5 (з)   Александр Пуцко
37 (з)   Дмитрий Гришко
17 (п)   Дмитрий Кабутов
13 (п)   Александр Димидко
26 (п)   Александр Черевко
21 (п)   Артём Самсонов
77 (п)   Константин Савичев
19 (п)   Виталий Федотов
20 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
99 (в)   Андрей Лунёв
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
27 (п)   Магомед Оздоев
7 (п)   Дмитрий Полоз
55 (в)   Александр Криворучко
3 (з)   Исмаил Эдиев
8 (з)   Айоделе Аделейе
6 (п)   Павел Карасев
87 (п)   Максим Казанков
96 (п)   Александр Максименко
10 (н)   Владислав Никифоров
11 (н)   Мирослав Маркович
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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'45
Ерохин пробросил мяч себе на ход в штрафную и пробил в дальний угол, Довбня ногой отбил мяч на Дриусси, чьё дальнейшее добивание пришлось в защитника!
'44
Довбня справился с опасным ударом Паредеса, а уже в следующей атаке «Зенита» аргентинец выстрелил вблизи дальней девятки!
'42
Дриусси обыгрался с партнёром и неплохо пробил с линии штрафной, но мяч полетел рядом со штангой.
'41
Доигрывают первый тайм команды. Спали скорости, гости даже и не думают о прессинге.
'38
ГОЛ! Ерохин оформил разгром! Дриусси после розыгрыша углового сделал качественный навес на ближнюю штангу, откуда головой в направлении дальнего угла пробил Ерохин!
'37
Кузяеву досталась жёлтая карточка за опасный подкат.
'36
Самсонов забрался в положение вне игры.
'35
Кришито заблокировал прострел Кабутова, выбив мяч на угловой.
'33
Дриусси попросил медицинскую помощь из-за повреждения ноги.
'32
У Кузяева и Ригони не получилась стеночка в чужой штрафной.
'30
Кузяеву досталось в стыке с Самсоновым, который получил устное предупреждение от арбитра.
'28
Заболотный неточно пробил головой после хорошего навеса Смольникова.
'26
У Ерохина не получился удар с края вратарской!
'25
Дриусси и Ерохин не подстроились в чужой вратарской под навес Ригони!
'24
Довбня справился с дальний ударом Дриусси.
'21
ГОЛ! Первый официальный гол Заболотного за «Зенит»! Ригони забросил мяч по краю штрафной на Ерохина, который отлично прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота с метра расстрелял Заболотный!
'20
Ригони взял игру на себя, ушёл от двух соперников на линии штрафной, а затем вместо удара полез на третьего, который успел выбить мяч из-под ног аргентинца.
'18
Арбитр приостановил встречу из-за травмы Канунникова.
'17
Мевля чуть не получил травму колена, неудачно приземлившись после силового стыка с оппонентом.
'16
Кузяев не успел за проникающим пасом Дриусси, а мяч достался Довбни.
'14
Петербуржцы хитро разыграли угловой, после чего ошиблись с пасом.
'12
Заболотный нарушил правила, ведя борьбу в штрафной хабаровчан.
'12
Кузяев открылся перед штрафной гостей, а затем решил сыграть пяткой, сделав пас в ноги сопернику.
'10
Мевля немного не дотянулся к мячу после хорошего навеса Паредеса со штрафного.
'8
Дальний удар Ригони был блокирован!
'6
ГОЛ! Дриусси вывел хозяев вперёд! Кришито выдал отличную диагональ в штрафную на Дриусси, который технично обработал мяч и выстрелил в дальнюю девятку!
'5
Жирков слева ворвался в штрафную гостей и сделал пас к вратарской, где всю борьбу выиграли «армейцы».
'4
Ригони выскочил на проникающий пас Кузяева по краю штрафной и прострелил в соперника!
'2
Кришито опередил соперника на фланге и заработал аут для «Зенита». Спокойное начало встречи.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РФПЛ: «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.