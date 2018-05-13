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РФПЛ. «Арсенал» открыл счет в матче с «Локо». LIVE

Онлайн матча «Арсенал» — «Локомотив» в 30 туре РФПЛ

«Арсенал» в Туле принимает московский «Локомотив» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   13 мая 14:00   |  перерыв
Арсенал
1:0
Локомотив
1:0
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Дзюба 29'
Беляев 41'
Кверквелия 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Стопилла Сунзу
6 (з)   Максим Беляев 41'
23 (п)   Игорь Горбатенко
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв
77 (п)   Михаил Александров
24 (н)   Артём Дзюба 29'
10 (н)   Эванс Кангва
77 (в)   Антон Коченков
29 (з)   Виталий Денисов
17 (з)   Тарас Михалик
33 (з)   Соломон Кверквелия 45'
28 (з)   Борис Ротенберг
36 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
23 (п)   Дмитрий Тарасов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
24 (н)   Антонио Эдер
9 (н)    Ари
Запасной состав
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
8 (з)   Гиа Григалава
52 (з)   Иван Новосельцев
71 (з)   Александр Денисов
22 (п)   Данила Буранов
18 (н)   Лука Джорджевич
80 (н)   Ярослав Ивакин
88 (н)   Игорь Шевченко
1 (в)   Маринато Гилерме
30 (в)   Никита Медведев
5 (з)   Неманья Пейчинович
11 (п)   Алан Касаев
31 (п)   Мацей Рыбусь
60 (п)   Антон Миранчук
13 (п)   Аршак Корян
84 (н)   Михаил Лысов
Удары
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'45+1
Закончился первый тайм. «Локомотив» так и не смог найти свою игру в нападении в первой половине встречи. А вот туляки очень грамотно оборонялись, а впереди нашли момент, чтобы открыть счёт. Ждём вторую часть противостояния.
'45+1
Кверквелия придержал убегавшего Кангва, получив «горчичник».
'44
Кангва открылся перед штрафной гостей и опасно пробил рядом с левой штангой!
'43
Дзюба нарвался на отбор, решив обыграть троих соперников в штрафной «Локомотива».
'42
Кверквелия легко отразил банальную подачу Хагуша.
'40
Беляев предупреждён за грубое нарушение.
'39
Кангва открылся на краю чужой штрафной на пас Дзюбы и опасно пробил, но мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.
'38
Кангва залез в положение вне игры.
'36
Михалик подключился к долгой позиционной атаке «Локомотива» и нанёс дальний удар, который прошёл рядом с крестовиной!
'33
Альвареса придержали на фланге, арбитр взял небольшую паузу из-за повреждения испанца.
'31
Дзюба зацепился за мяч у вратарской и сделал плохую скидку.
'31
Москвичи всей командой отошли в оборону, взяв паузу после пропущенного гола.
'29
ГОЛ! Отличная скоростная атака туляков! Александров открылся справа и классно прострелил по границе вратарской, где первым на мяче был Дзюба, в подкате срезавший мяч в ворота «Локо»!
'27
Тарасов нарушил правила в середине поля.
'25
Александров с трудом сохранил мяч после жёсткого стыка с Тарасовым.
'23
Дзюба не смог зацепиться за заброс Кангва.
'22
Коченков отлично сыграл на выходе, отразив опасную подачу Альвареса!
'20
Берхамов в подкате перехватил прострельный пас Ари.
'17
Штанга спасла «Локомотив» после выстрела Ткачёва из пределов штрафной!
'15
Дзюба потерял мяч, пытаясь уйти от опеки двух соперников.
'14
Михалик получил повреждение в верховой борьбе и на некоторое время покинул поле с медиками.
'12
Кангва освободился от опеки Ротенберга на фланге и исполнил слишком высокую подачу, мяч улетел за лицевую.
'10
Михалик отметился плохим забросом в чужую штрафную.
'8
Коченков без труда справился с достаточно простым навесом Кангва, который летел в створ ворот москвичей.
'7
Хагуш решился на дальний удар, который угодил в голову защитника.
'5
Левашов с трудом справился с опасным ударом Эдера, а в атаке вторым темпом Ротенберг отметился ударом головой чуть выше перекладины!
'4
Ари заставили допустить ошибку на фланге, аут в пользу «Арсенала».
'3
Виталий Денисов здорово подключился к атаке слева и сделал прострел, борьбу за который на ближней штанге проиграл Эдер.
'2
«Локомотив» забрал инициативу после неудачной атаки туляков через центральную зону.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.