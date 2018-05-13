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РФПЛ. «Анжи» сравнял счет в матче с ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура РФПЛ ЦСКА — «Анжи»

Московский ЦСКА принимает махачкалинский «Анжи» в матче 30-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
30-й тур  |   13 мая 14:00   |  1 тайм
ЦСКА
1:1
Анжи
1:1
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Муса 9'
Набабкин 32'
Хубулов 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
4 (з)   Сергей Игнашевич
14 (з)   Кирилл Набабкин 32'
6 (з)   Алексей Березуцкий
24 (з)   Василий Березуцкий
17 (п)   Александр Головин
10 (п)   Алан Дзагоев
11 (н)    Витиньо
7 (н)   Ахмед Муса 9'
63 (н)   Фёдор Чалов
98 (в)   Александр Будаков
5 (з)   Магомед Мусалов
52 (з)   Мирал Самарджич
14 (з)   Игорь Армаш
6 (п)   Паул Антон
94 (п)   Олег Данченко
10 (п)   Квадво Поку
8 (п)   Арсен Хубулов 33'
88 (н)   Иван Маркелов 28'
91 (н)   Павел Яковлев
49 (н)   Александр Прудников
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
8 (п)   Георги Миланов
25 (п)   Кристиян Бистрович
66 (п)   Бибрас Натхо
80 (п)   Хетаг Хосонов
75 (н)   Тимур 
1 (в)   Владимир Сугробов
3 (з)   Владимир Полуяхтов 28'
4 (п)   Игорь Чайковский
7 (п)   Достон Хамдамов
13 (п)   Данил Глебов
78 (п)   Михаил Бакаев
9 (н)   Филипп Будковский
90 (н)   Амур Калмыков
99 (н)   Хуан Лескано
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`45

МУСА! Мог выводить «армейцев» вперед, но вновь очень медленно принимал решение нападающий.

`43

Будаков включил режим Нойера и на замахе убрал Витиньо. Красиво.

`41

И ЕЩЕ МОМЕНТ У ЦСКА! Федор Чалов исполнял удар в правый верхний угол из-за пределов штрафной. Немного неточно.

`39

МОМЕНТИЩЕ У ЦСКА! Отличная разрезная передача Чалова, но Витиньо долго обрабатывал мяч и не смог поразить ворота Будакова.

`38

Раскрылась игра! «Анжи» взял под контроль мяч и пытается навешивать в штрафную «армейцев».

`36

МОМЕНТ! Хубулов имел возможность вывести «Анжи» вперед! Решился Арсен на дальний удар, Акинфеев выручил.

`35

Олег Данченко в опасной игре фолил против Марио Фернандеса. Пожалел судья полузащитника махачкалинцев.

`33

ГОЛ! Сравнивают счет махачкалинцы! Арсен Хубулов забивает потрясающий мяч со штрафного. 1:1.

`33

Кирилл Набабкин получил желтую карточку за срыв атаки. «Анжи» исполнит опаснейший штрафной удар.

`32

МОМЕНТ! Хубулов вырывался один на один с Акинфеевым после неудачно поданного углового «армейцами».

`30

Чалов мог выйти один на один с Будаковым после отменной передачи Сергея Игнашевича со своей половины поля, но не смог обработать мяч.

`28

Замена у «Анжи». Ивана Маркелова заменил Владимир Полуяхтов.

`27

«Анжи» убежал в опасную контратаку после нереализованного Чаловым момента, мяч оказался в руках Акинфеева.

`26

И еще момент у «армейцев»! Федор Чалов имел возможность отличиться, Будаков парировал удар.

`25

МОМЕНТ! Алан Дзагоев, Витиньо и Муса разыграли стеночку и бразилец наносил удар. Слишком слабо. Будаков без проблем забрал мяч.

`22

Муса оказался на ударной позиции после хорошей передачи Василия Березуцкого и пробивал из-за пределов штрафной. Неточно.

`20

Еще одна трудовая атака «Анжи», которая привела лишь к контратаке «армейцев».

`18

Витиньо отлично развернул атаку ЦСКА и пробил с дальней дистанции. Заблокировали удар игроки «Анжи».

`16

«Анжи» вышел в быструю контратаку, Данченко нанес удар из-за пределов штрафной, который «армейцы» заблокировали.

`14

МОМЕНТ! ЦСКА мог забивать второй. Витиньо вошел в штрафную «Анжи» и сделал пас на Мусу, который не разобрался в ситуации.

`14

Очередное отличное подключение Кирилла Набабкина, Головин пытался прострелить в штрафную, но защитник «Анжи» перевел мяч на угловой, который опасности не принес.

`13

«Анжи» подобрался к воротам ЦСКА и нанес удар. Слишком сильно и неточно.

`9

ГОЛ! Ахмед Муса выводит «армейцев» вперед! Кирилл Набабкин без сопротивления навесил в штрафную махачкалинцев, где Муса легко переиграл Будакова.

`8

Мусалов сделал попытку развить быструю атаку по флангу, но его без проблем остановили защитники ЦСКА.

`6

МОМЕНТ! Отличный проход Витиньо и прострел в штрафную площадку «Анжи», который, впрочем, ни к чему не привел.

`5

«Анжи» пока не может даже приблизиться к воротам Игоря Акинфеева, да и атаки «армейцев» серьезной угрозы не несут.

`3

ЦСКА с первых минут взял мяч под контроль и старается активно атаковать через фланги.

`1

Игра началась!

13:50

В первом круге чемпионата России сезона-2017/18 ЦСКА взял верх над махачкалинской командой со счетом 3:1.

13:46

Напомним, что если ЦСКА сегодня возьмет три очка, а в параллельном матче «Спартак» отступится в дерби с «Динамо», то «армейцы» завоюют серебряные медали чемпионата России и выйдут в Лигу чемпионов со второго места.

13:44

«Анжи». Стартовый состав: Будаков, Армаш, Мусалов, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов, Яковлев, Поку.

13:42

ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов, Муса.

13:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд.

13:35

Отметим, что сам матч начнется в 14:00 по московскому времени.

13:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА дома примет «Анжи».