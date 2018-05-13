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Будаков включил режим Нойера и на замахе убрал Витиньо. Красиво.
Раскрылась игра! «Анжи» взял под контроль мяч и пытается навешивать в штрафную «армейцев».
Олег Данченко в опасной игре фолил против Марио Фернандеса. Пожалел судья полузащитника махачкалинцев.
Чалов мог выйти один на один с Будаковым после отменной передачи Сергея Игнашевича со своей половины поля, но не смог обработать мяч.
«Анжи» убежал в опасную контратаку после нереализованного Чаловым момента, мяч оказался в руках Акинфеева.
Муса оказался на ударной позиции после хорошей передачи Василия Березуцкого и пробивал из-за пределов штрафной. Неточно.
Еще одна трудовая атака «Анжи», которая привела лишь к контратаке «армейцев».
Витиньо отлично развернул атаку ЦСКА и пробил с дальней дистанции. Заблокировали удар игроки «Анжи».
«Анжи» вышел в быструю контратаку, Данченко нанес удар из-за пределов штрафной, который «армейцы» заблокировали.
Очередное отличное подключение Кирилла Набабкина, Головин пытался прострелить в штрафную, но защитник «Анжи» перевел мяч на угловой, который опасности не принес.
«Анжи» подобрался к воротам ЦСКА и нанес удар. Слишком сильно и неточно.
Мусалов сделал попытку развить быструю атаку по флангу, но его без проблем остановили защитники ЦСКА.
МОМЕНТ! Отличный проход Витиньо и прострел в штрафную площадку «Анжи», который, впрочем, ни к чему не привел.
«Анжи» пока не может даже приблизиться к воротам Игоря Акинфеева, да и атаки «армейцев» серьезной угрозы не несут.
ЦСКА с первых минут взял мяч под контроль и старается активно атаковать через фланги.
В первом круге чемпионата России сезона-2017/18 ЦСКА взял верх над махачкалинской командой со счетом 3:1.
Напомним, что если ЦСКА сегодня возьмет три очка, а в параллельном матче «Спартак» отступится в дерби с «Динамо», то «армейцы» завоюют серебряные медали чемпионата России и выйдут в Лигу чемпионов со второго места.
«Анжи». Стартовый состав: Будаков, Армаш, Мусалов, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов, Яковлев, Поку.
ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов, Муса.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд.
Отметим, что сам матч начнется в 14:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА дома примет «Анжи».