Было это так: Витиньо на фланге отдал на находившегося в офсайде Фернандеса, однако футболист сборной России демонстративно не стал трогать мяч, позволив вновь завладеть снарядом бразильцу — и уже после этого Виктор, обыграл опекунов, качественно прострелил на Мусу. Ахмеду оставалось лишь не промазать с метра — он и не промазал!