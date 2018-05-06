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Уже минут пять в меньшинстве играют армейцы, но гости этим не могут воспользоваться — грамотно заперлись красно-синие в своей штрафной, и это большая загадка для туляков.
Игра тем временем продолжается, однако скорости заметно упали после травмы молодого россиянина.
Все, ушел Кучаев в раздевалку — сейчас его поменяет Бистрович.
Похоже, не может вернуться в игру Константин... Очень печально это все...
Муса падает в штрафной «Арсенала», однако судья пенальти не ставит — кажется, верно.
На сей раз армейцам принес счастье угловой — Березуцкий классно выиграл борьбу на «втором этаже», сделав скидку на Федора, и тот исполнил роль Мусы в эпизоде с прошлым голом, легко переправив мяч в ворота с метра!
Жуткие провалы в обороне у «канониров» — практически каждый контрвыпад хозяев заканчивается чем-то опасным для Обухова. Так и до разгрома недалеко.
Затяжную атаку сейчас провели гости, однако завершилось все плохим навесом Ткачева.
Продолжает активно атаковать после второго гола ЦСКА «Арсенал», пытаясь оперативно поквитаться с визави — но пока что армейцы максимально качественно работают в обороне.
Было это так: Витиньо на фланге отдал на находившегося в офсайде Фернандеса, однако футболист сборной России демонстративно не стал трогать мяч, позволив вновь завладеть снарядом бразильцу — и уже после этого Виктор, обыграл опекунов, качественно прострелил на Мусу. Ахмеду оставалось лишь не промазать с метра — он и не промазал!
Нельзя не отметить, что в первые десять минут именно гости действовали первым номером — счет, впрочем, обязывает.
И вновь Игорь все портит атаке гостей! На этот раз уже Александров классным навесом угрожал воротам армейцев, но и тут голкипер был идеален.
Дзюба в сложной ситуации сумел выиграть «воздух» в чужой штрафной, скинув на партнера, однако первым на мяче оказался Акинфеев.
На очень хороших скоростях начали матч команды — по такой игре и второй гол до 10-й минуты большим удивлением не станет.
Классно одну из первых атак провели армейцы — и сразу же вышли вперед. Витиньо отлично отдал на Чалова сквозь нескольких оборонцев, и Федор с ближней дистанции мастерски переиграл Обухова! 1:0!
Перед стартом игры на стадионе ЦСКА состоялась минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны.
В первом круге этого чемпионата в матче между сегодняшними визави минимальную победу одержала Тула, к слову.
На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отчаянно сражаясь за путевку в Лигу чемпионов, тогда как «Арсенал» пока что занимает седьмое место — и при определенных обстоятельствах сегодняшние очки могут помочь Туле попасть в Лигу Европы.
«Арсенал». Стартовый состав: Обухов, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.
ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо, Чалов.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.
Отметим, что сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 29-го тура РФПЛ, в котором московский ЦСКА примет тульский «Арсенал».