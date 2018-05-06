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РФПЛ. ЦСКА громит «Арсенал» Дзюбы. LIVE

Онлайн матча РФПЛ ЦСКА — «Арсенал»

ЦСКА в Москве принимает тульский «Арсенал» в матче 29 тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   06 мая 19:00   |  1 тайм
ЦСКА
3:0
Арсенал
3:0
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Чалов 2'
Муса 11'
Чалов 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
4 (з)   Сергей Игнашевич
24 (з)   Василий Березуцкий
66 (п)   Бибрас Натхо
89 (п)   Константин Кучаев
17 (п)   Александр Головин
7 (н)   Ахмед Муса 11'
63 (н)   Фёдор Чалов 2' 21'
11 (н)    Витиньо
1 (в)   Игорь Обухов
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Стопилла Сунзу
6 (з)   Максим Беляев
23 (п)   Игорь Горбатенко
20 (п)   Горан Чаушич
11 (п)   Сергей Ткачёв
7 (п)   Кантемир Берхамов
77 (п)   Михаил Александров
24 (н)   Артём Дзюба
10 (н)   Эванс Кангва
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
8 (п)   Георги Миланов
10 (п)   Алан Дзагоев
25 (п)   Кристиян Бистрович
80 (п)   Хетаг Хосонов
75 (н)   Тимур 
16 (в)   Алексей Березин
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш
52 (з)   Иван Новосельцев
22 (п)   Данила Буранов
18 (н)   Лука Джорджевич
19 (н)   Федерико Расич
80 (н)   Ярослав Ивакин
88 (н)   Игорь Шевченко
Видео дня
«Березовский — это кто?»
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'31

Наконец-то вошел в игру Бистрович.

'30

Уже минут пять в меньшинстве играют армейцы, но гости этим не могут воспользоваться — грамотно заперлись красно-синие в своей штрафной, и это большая загадка для туляков.

'28

Игра тем временем продолжается, однако скорости заметно упали после травмы молодого россиянина.

'26

Все, ушел Кучаев в раздевалку — сейчас его поменяет Бистрович.

'25

Похоже, не может вернуться в игру Константин... Очень печально это все...

'24

Кучаев... Очень страшно извернулось колено футболиста в стыке с «канониром»... Так и серьезную травму можно получить...

'23

Муса падает в штрафной «Арсенала», однако судья пенальти не ставит — кажется, верно.

'21

На сей раз армейцам принес счастье угловой — Березуцкий классно выиграл борьбу на «втором этаже», сделав скидку на Федора, и тот исполнил роль Мусы в эпизоде с прошлым голом, легко переправив мяч в ворота с метра!

'21

ГООООООООООООООООООЛ!!! Третий от ЦСКА!!! Дубль Чалова!!!

'18

Жуткие провалы в обороне у «канониров» — практически каждый контрвыпад хозяев заканчивается чем-то опасным для Обухова. Так и до разгрома недалеко.

'16

Затяжную атаку сейчас провели гости, однако завершилось все плохим навесом Ткачева.

'14

Продолжает активно атаковать после второго гола ЦСКА «Арсенал», пытаясь оперативно поквитаться с визави — но пока что армейцы максимально качественно работают в обороне.

'11

Было это так: Витиньо на фланге отдал на находившегося в офсайде Фернандеса, однако футболист сборной России демонстративно не стал трогать мяч, позволив вновь завладеть снарядом бразильцу — и уже после этого Виктор, обыграл опекунов, качественно прострелил на Мусу. Ахмеду оставалось лишь не промазать с метра — он и не промазал!

'11

ГООООООООООООООООООООООЛ!!! Еще один от ЦСКА — вот это старт!!!

'10

Нельзя не отметить, что в первые десять минут именно гости действовали первым номером — счет, впрочем, обязывает.

'8

И вновь Игорь все портит атаке гостей! На этот раз уже Александров классным навесом угрожал воротам армейцев, но и тут голкипер был идеален.

'6

Дзюба в сложной ситуации сумел выиграть «воздух» в чужой штрафной, скинув на партнера, однако первым на мяче оказался Акинфеев.

'4

На очень хороших скоростях начали матч команды — по такой игре и второй гол до 10-й минуты большим удивлением не станет.

'2

Классно одну из первых атак провели армейцы — и сразу же вышли вперед. Витиньо отлично отдал на Чалова сквозь нескольких оборонцев, и Федор с ближней дистанции мастерски переиграл Обухова! 1:0!

'2

ГОООООООООООООЛ!!! ЦСКА забил сверхбыстрый мяч!!! Чалов отличился!!!

'1

Начался матч!

19:00

Перед стартом игры на стадионе ЦСКА состоялась минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

18:55

В первом круге этого чемпионата в матче между сегодняшними визави минимальную победу одержала Тула, к слову.

18:50

На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отчаянно сражаясь за путевку в Лигу чемпионов, тогда как «Арсенал» пока что занимает седьмое место — и при определенных обстоятельствах сегодняшние очки могут помочь Туле попасть в Лигу Европы.

18:45

«Арсенал». Стартовый состав: Обухов, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

18:42

ЦСКА. Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо, Чалов.

18:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.

18:35

Отметим, что сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 29-го тура РФПЛ, в котором московский ЦСКА примет тульский «Арсенал».