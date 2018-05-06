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Трансляция
С конца
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'90+4
Матч завершён! «Амкар» взял важнейшие три очка в Екатеринбурге! Уральцы пропустили глупый гол в конце первого тайма, а во второй половине не реализовали пенальти. Неудавшийся финальный штурм «Урала» позволил пермякам забить второй гол и снять все вопросы.
'90+4
'90+3
Форбс выскочил на классную проникающую передачу и оказался один в один против Годзюра, переиграть которого не получилось.
'90+1
Четыре минуты переиграть командам.
'90
Белоруков помешал Портнягину, зацепившемуся за мяч в штрафной «Амкара», сделать точную передачу.
'88
Портнягин получил повреждение. Арбитр приостановил встречу.
'86
Нигматуллин выбежал из ворот на удобный навес Кулакова.
'85
'83
'83
'83
'83
'82
Бикфалви нарвался на фол недалеко от штрафной пермяков.
'80
'79
Димитров сместился к чужой штрафной и сделал заброс, на который никто из партнёров не побежал.
'78
'76
Пенальти в ворота «Амкара»! Портнягина сбили у края вратарской!
'75
Годзюр спокойно забрал мяч после подачи пермяков с углового и быстро ввёл его в игру, но данный пас был перехвачен.
'73
'73
'72
Януш Гол получил повреждение.
'70
Нигматуллин выпустил мяч из рук после подачи Кулакова, но быстро сориентировался, не дав соперникам пробить.
'70
Оланаре не смог оббежать Емельянова, пытаясь разогнать контратаку два в два.
'68
Бикфалви подыграл себе рукой, обрабатывая мяч у чужой штрафной.
'67
Эль-Кабир опасно прострелил со штрафного во вратарскую пермяков, но до полноценного удара дело так и не дошло.
'66
Ароян после подачи с углового сделал скидку во вратарскую, где был только Нигрматуллин.
'64
'64
'62
'60
Уральцы решили сыграть длинной диагональю, но мяч полетел за лицевую.
'58
'58
'57
'57
Рязанцев долго готовился исполнить навес со штрафного, в итоге подача получилась слишком низкая и слабая.
'56
Эль-Кабир решил сделать высокую подачу, которая заставила Нигматуллина сыграть на выходе.
'54
'53
Кулаков, прорываясь по флангу к лицевой, нарушил правила на Балановиче.
'51
Ильин обокрал соперника перед чужой штрафной и пробил мимо цели.
'50
Януш Гол сделал пас в свободную зону, куда не ускорился Оланаре.
'47
Кулаков под давлением Идову выпустил мяч в аут.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Амкар» весь тайм оборонялся, с трудом справляясь с хорошими атаками «Урала». Под свисток на перерыв пермяки заработали угловой, который привёл к первому в матче голу. Впереди второй тайм, уральцам необходимо отыгрываться.
'44
'42
Бумаль с линии чужой штрафной закрутил мяч рядом с дальней девяткой!
'41
Ильин не допрыгнул к мячу после опасной подачи Эль-Кабира!
'40
Баланович не смог сохранить мяч в пределах поля после небрежной передачи партнёра.
'38
Ильин выскочил на заброс Бумаля и неудачно пробил из пределов вратарской! Мяч полетел выше цели!
'37
Януш Гол нарушил правила в попытке зацепиться за мяч.
'35
Бикфалви отыграл на Фидлера, у которого не получился удар из-за пределов штрафной.
'34
Подключение к атаке Кулакова привело к очередному угловому, подача которого пришлась на Януша Гола.
'32
Рязанцев потерял мяч в аут. Продолжается игра с большим количеством мелких ошибок.
'29
Емельянов решил подключиться к позиционной атаке, потеряв мяч в простом эпизоде. Повезло Роману, что партнёры его подстраховали.
'27
Емельянов классно сыграл в подкате против Оланаре, находясь при этом в штрафной «Урала».
'26
Рязанцев ускорился в штрафную «Урала», но затем ошибся в попытке обыграть Арояна, выпустив мяч за лицевую.
'23
Бикфалви помешали пробить с лёта из пределов штрафной.
'22
Занев отразил подачу уральцев. Инициатива полностью перешла у игрокам «Урала».
'20
Годзюр вышел из ворот на навес Мильковича. Не получаются качественные атаки у «Амкара».
'19
Кулаков в простой ситуации выпустил мяч в аут.
'17
Дальний выстрел Бумаля пришёлся в перекладину!
'16
Емельянов легко опередил Оланаре и отыграл назад на Годзюра.
'15
'13
Ильин не успел забежать на дальнюю штангу, куда последовала подача Эль-Кабира с углового.
'13
Бикфалви подхватил мяч слева и пошёл на Сивакова, заработав лишь угловой.
'11
Идову опасно пробил из-за пределов штрафной, закручивая мяч в дальний угол, но получилось неточно.
'8
Оланаре отметился неточным ударом.
'7
'5
Януш Гол с угла поля закрутил мяч в створ, но арбитр остановил атаку «Амкара» из-за нарушения гостей.
'5
Ароян помешал Балановичу сделать подачу. Теперь угловой пермяков.
'3
Никто из уральцев не подстроился под навес Эль-Кабира с углового.
'2
Ильин ворвался в штрафную «Амкара» и в борьбе с Белоруковым прострелил, но мяч был перехвачен Заневым.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Урал» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.