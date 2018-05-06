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«Амкар» цепляется за Премьер-лигу

«Амкар» уступил «Уралу» в 29-м туре РФПЛ

Пермский «Амкар» одержал важнейшую победу над «Уралом» в Екатеринбурге в рамках 29-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   06 мая 14:00   |  закончен
Урал
0:2
Амкар
0:2
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Данцев 7'
Бикфалви 15'
Бумаль 54'
Бикфалви 78' (незабитый пенальти)
Занев 44'
Занев 57'
Гол 62'
Оланаре 80'
Милькович 85'
Браун Форбс 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
7 (з)   Александр Данцев 7'
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров 83'
57 (п)   Артём Фидлер 46'
13 (п)   Петрюс Бумаль 54'
92 (п)   Роман Емельянов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (н)   Эрик Бикфалви 15' 78'
18 (н)   Владимир Ильин 58'
1 (в)   Артур Нигматуллин
41 (з)   Дмитрий Белоруков
3 (з)   Петар Занев 44' 57'
18 (з)   Михаил Сиваков
19 (з)   Брайн Идову
2 (з)   Александар Милькович 85'
17 (п)   Михаил Гащенков
91 (п)   Александр Рязанцев 64'
5 (п)   Януш Гол 73' 62'
16 (п)   Сергей Баланович
80 (н)   Аарон Оланаре 83' 80'
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Грегор Балажиц 83'
5 (з)   Доминик Динга
28 (з)   Никита Чернов
66 (з)   Мингиян Бевеев
94 (п)   Алексей Евсеев 46'
14 (п)   Юрий Бавин
32 (п)   Никита Глушков
44 (п)   Андрей Егорычев
88 (н)   Игорь Портнягин 58'
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
26 (з)   Фелицио Браун 83' 90'
6 (з)   Секу Конде
13 (з)   Кирилл Суслов
20 (п)   Павел Комолов 64'
8 (п)   Фегор Огуде 73'
10 (п)   Алихан Шаваев
27 (п)   Михаил Костюков
32 (п)   Иван Мельников
11 (н)   Алексей Гасилин
9 (н)   Дарко Бодул
Удары
38%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 13
Удары
63%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 15
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'90+4
Матч завершён! «Амкар» взял важнейшие три очка в Екатеринбурге! Уральцы пропустили глупый гол в конце первого тайма, а во второй половине не реализовали пенальти. Неудавшийся финальный штурм «Урала» позволил пермякам забить второй гол и снять все вопросы.
'90+4
ГОЛ! Победа «Амкара»! Форбс зацепился за мяч впереди, ушёл от Данцева и с линии штрафной пробил в дальний угол!
'90+3
Форбс выскочил на классную проникающую передачу и оказался один в один против Годзюра, переиграть которого не получилось.
'90+1
Четыре минуты переиграть командам.
'90
Белоруков помешал Портнягину, зацепившемуся за мяч в штрафной «Амкара», сделать точную передачу.
'88
Портнягин получил повреждение. Арбитр приостановил встречу.
'86
Нигматуллин выбежал из ворот на удобный навес Кулакова.
'85
Опасный подкат Мильковича заставил арбитра сделать очередное предупреждение.
'83
Балажиц постарается помочь «Уралу» при стандартах.
'83
Димитрова сняли с игры.
'83
Браун Форбс вышел.
'83
Оланаре заменили.
'82
Бикфалви нарвался на фол недалеко от штрафной пермяков.
'80
Оланаре уселся на газон вблизи боковой линии поля, указывая на незначительную травму, арбитр попросил форварда сместиться за пределы поля, но тот отказался, что стоило ему жёлтой карточки.
'79
Димитров сместился к чужой штрафной и сделал заброс, на который никто из партнёров не побежал.
'78
Нет гола! Бикфалви не смог реализовать свой шанс, нанеся простой удар с пенальти, Нигматуллин справился!
'76
Пенальти в ворота «Амкара»! Портнягина сбили у края вратарской!
'75
Годзюр спокойно забрал мяч после подачи пермяков с углового и быстро ввёл его в игру, но данный пас был перехвачен.
'73
Огуде вышел.
'73
Тренерский штаб «Амкара» решили заменить польского опорного.
'72
Януш Гол получил повреждение.
'70
Нигматуллин выпустил мяч из рук после подачи Кулакова, но быстро сориентировался, не дав соперникам пробить.
'70
Оланаре не смог оббежать Емельянова, пытаясь разогнать контратаку два в два.
'68
Бикфалви подыграл себе рукой, обрабатывая мяч у чужой штрафной.
'67
Эль-Кабир опасно прострелил со штрафного во вратарскую пермяков, но до полноценного удара дело так и не дошло.
'66
Ароян после подачи с углового сделал скидку во вратарскую, где был только Нигрматуллин.
'64
Комолов в игре.
'64
Рязанцева решили заменить.
'62
Януш Гол нарвался на карточку за опасную игру.
'60
Уральцы решили сыграть длинной диагональю, но мяч полетел за лицевую.
'58
Портнягин вышел.
'58
Ильин покинул поле.
'57
Занев получил предупреждение за срыв атаки.
'57
Рязанцев долго готовился исполнить навес со штрафного, в итоге подача получилась слишком низкая и слабая.
'56
Эль-Кабир решил сделать высокую подачу, которая заставила Нигматуллина сыграть на выходе.
'54
Бумаль был наказан за разговоры.
'53
Кулаков, прорываясь по флангу к лицевой, нарушил правила на Балановиче.
'51
Ильин обокрал соперника перед чужой штрафной и пробил мимо цели.
'50
Януш Гол сделал пас в свободную зону, куда не ускорился Оланаре.
'47
Кулаков под давлением Идову выпустил мяч в аут.
'46
Евсеев вышел.
'46
Фидлер заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Амкар» весь тайм оборонялся, с трудом справляясь с хорошими атаками «Урала». Под свисток на перерыв пермяки заработали угловой, который привёл к первому в матче голу. Впереди второй тайм, уральцам необходимо отыгрываться.
'44
ГОЛ! Курьёзный гол «Амкара»! Годзюр ошибся на выходе после навеса с углового, Белоруков навязал борьбу у вратарской за подбор, но мяч отскочил к уже лежавшему по итогам стыка Занева, который хлёстко пробил в ближний угол!
'42
Бумаль с линии чужой штрафной закрутил мяч рядом с дальней девяткой!
'41
Ильин не допрыгнул к мячу после опасной подачи Эль-Кабира!
'40
Баланович не смог сохранить мяч в пределах поля после небрежной передачи партнёра.
'38
Ильин выскочил на заброс Бумаля и неудачно пробил из пределов вратарской! Мяч полетел выше цели!
'37
Януш Гол нарушил правила в попытке зацепиться за мяч.
'35
Бикфалви отыграл на Фидлера, у которого не получился удар из-за пределов штрафной.
'34
Подключение к атаке Кулакова привело к очередному угловому, подача которого пришлась на Януша Гола.
'32
Рязанцев потерял мяч в аут. Продолжается игра с большим количеством мелких ошибок.
'29
Емельянов решил подключиться к позиционной атаке, потеряв мяч в простом эпизоде. Повезло Роману, что партнёры его подстраховали.
'27
Емельянов классно сыграл в подкате против Оланаре, находясь при этом в штрафной «Урала».
'26
Рязанцев ускорился в штрафную «Урала», но затем ошибся в попытке обыграть Арояна, выпустив мяч за лицевую.
'23
Бикфалви помешали пробить с лёта из пределов штрафной.
'22
Занев отразил подачу уральцев. Инициатива полностью перешла у игрокам «Урала».
'20
Годзюр вышел из ворот на навес Мильковича. Не получаются качественные атаки у «Амкара».
'19
Кулаков в простой ситуации выпустил мяч в аут.
'17
Дальний выстрел Бумаля пришёлся в перекладину!
'16
Емельянов легко опередил Оланаре и отыграл назад на Годзюра.
'15
Бикфалви опасно сыграл против Мильковича, стараясь пробить в падении через себя. Арбитр решил показать румыну жёлтую карточку.
'13
Ильин не успел забежать на дальнюю штангу, куда последовала подача Эль-Кабира с углового.
'13
Бикфалви подхватил мяч слева и пошёл на Сивакова, заработав лишь угловой.
'11
Идову опасно пробил из-за пределов штрафной, закручивая мяч в дальний угол, но получилось неточно.
'8
Оланаре отметился неточным ударом.
'7
Данцев был предупреждён за срыв контратаки пермяков.
'5
Януш Гол с угла поля закрутил мяч в створ, но арбитр остановил атаку «Амкара» из-за нарушения гостей.
'5
Ароян помешал Балановичу сделать подачу. Теперь угловой пермяков.
'3
Никто из уральцев не подстроился под навес Эль-Кабира с углового.
'2
Ильин ворвался в штрафную «Амкара» и в борьбе с Белоруковым прострелил, но мяч был перехвачен Заневым.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Урал» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.