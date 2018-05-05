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Трансляция
С конца
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18:57
«Спартак» — в красном.
18:56
В традиционном желтом цвете сыграют ростовчане.
18:55
Еще пара минут — и Карпин впервые сыграет против «Спартака».
18:45
«Ростов». Стартовый состав: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Бобен, Ингасон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Маер, Шомуродов.
18:42
«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Мельгарехо, Тимофеев, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.
18:40
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
18:35
Отметим, что сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
18:30
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 29-го тура РФПЛ, в котором московский «Спартак» дома примет «Ростов».