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РФПЛ. «Спартак» — «Ростов». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Спартак» — «Ростов»

Московский «Спартак» дома принимает «Ростов» Валерия Карпина в рамках 29-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   05 мая 19:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Ростов
0:0
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
5 (з)   Сердар Таски
29 (з)   Илья Кутепов
38 (з)   Андрей Ещенко
50 (п)   Марио Пашалич
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
30 (п)   Софьян Ханни
40 (п)   Артём Тимофеев
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Квинси Промес
12 (н)   Луис Адриано
31 (в)   Илья Абаев
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
5 (з)   Матия Бобен
4 (з)   Сергей Паршивлюк
20 (п)   Жан Маер
84 (п)   Александр Гацкан
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Артур Юсупов
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
32 (в)   Артём Ребров
26 (з)   Леонид Миронов
3 (з)   Марко Петкович
46 (з)   Артём Мамин
23 (з)   Дмитрий Комбаров
19 (п)   Александр Самедов
75 (п)   Михаил Игнатов
45 (п)   Сергей Ерёменко
11 (п)   Лукас Фернандо
18 (п)   Зелимхан Бакаев
99 (н)   Педро Роша
30 (в)   Сергей Песьяков
33 (з)   Константин Плиев
3 (з)   Мацей Вилюш
16 (з)   Евгений Макеев
21 (п)   Александр Сапета
23 (п)   Валерий Чуперка
12 (п)   Алексей Ионов
2 (п)   Тимофей Калачёв
71 (п)   Дмитрий Вебер
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
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18:57

«Спартак» — в красном.

18:56

В традиционном желтом цвете сыграют ростовчане.

18:55

Еще пара минут — и Карпин впервые сыграет против «Спартака».

18:45

«Ростов». Стартовый состав: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Бобен, Ингасон, Скопинцев, Байрамян, Гацкан, Юсупов, Маер, Шомуродов.

18:42

«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Мельгарехо, Тимофеев, Пашалич, Зобнин, Ханни, Промес, Луис Адриано.

18:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

18:35

Отметим, что сама встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 29-го тура РФПЛ, в котором московский «Спартак» дома примет «Ростов».