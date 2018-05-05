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Трансляция
С конца
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'22
Ташаев попал в положение «вне игры».
'21
Миюшкович нанёс удар головой от линии вратарской после углового — Шунин поймал мяч.
'19
Панченко не удалось пробить по воротам от угла штрафной после подачи с углового.
'18
Выбивают защитники мяч за лицевую после навеса с этого стандарта.
'17
Дугалич сбил Луценко на правом фланге. Штрафной заработало «Динамо».
'15
Юрченко забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'13
Галиулин получил мяч в штрафной и пробил в левый угол — Шунин отразил удар!
'11
Теттех на подступах к штрафной чисто выбил мяч у Мирзова.
'9
Сухарев навесил с фланга в штрафную — на этот раз никто из партнёров до мяча не добрался.
'7
Теттех поставил сопернику «подножку», уронив его на газон в центре поля.
'5
'4
Дугалич высоко выпрыгнул в штрафной и пробил головой после навеса с правого фланга — Шунин поймал мяч.
'3
Сухарев навесил в штрафную — Шунин чётко сыграл на выходе, забрав мяч.
'1
Игра началась. Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Объявлена минута молчания в память павшим в борьбе с нацистами в Великой отечественной войне в связи с прошедшей годовщиной взятия Берлина и грядущим Днём победы.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.