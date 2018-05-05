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Онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России «Тосно» — «Динамо»

«Тосно» из Ленинградской области принимает на своем поле московское «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   05 мая 14:00   |  1 тайм
Тосно
0:0
Динамо М
0:0
Стадион «Петровский», Санкт-Петербург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Мирзов 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Давид Юрченко
24 (з)   Тимофей Маргасов
26 (з)   Раде Дугалич
8 (з)   Сергей Сухарев
5 (з)   Неманья Мьюшкович
11 (п)   Максим Палиенко
22 (п)   Резиуан Мирзов 5'
21 (п)   Вагиз Галиулин
15 (п)   Нуну Роша
88 (п)   Марко 
29 (н)    Рикардиньо
1 (в)   Антон Шунин
34 (з)   Константин Рауш
3 (з)   Себастьян Хольмен
25 (з)   Алексей Козлов
44 (з)   Тони Шуньич
5 (п)   Абдул Теттех
13 (п)   Фёдор Черных
27 (п)   Самба Соу
88 (п)   Александр Ташаев
48 (н)   Евгений Луценко
8 (н)   Кирилл Панченко
Запасной состав
1 (в)   Михаил Опарин
25 (з)   Андрей Буйволов
64 (з)   Денис Кутин
4 (п)   Илья Жигулёв
9 (п)   Рустем Мухаметшин
14 (п)   Александр Карницкий
19 (п)   Алексей Скворцов
23 (п)   Александр Трошечкин
77 (п)   Никола Труич
31 (в)   Игорь Лещук
4 (з)   Владимир Рыков
26 (з)   Никита Калугин
2 (з)   Григорий Морозов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
20 (п)   Вячеслав Грулев
23 (п)   Антон Соснин
90 (н)   Николай Обольский
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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'22
Ташаев попал в положение «вне игры».
'21
Миюшкович нанёс удар головой от линии вратарской после углового — Шунин поймал мяч.
'19
Панченко не удалось пробить по воротам от угла штрафной после подачи с углового.
'18
Выбивают защитники мяч за лицевую после навеса с этого стандарта.
'17
Дугалич сбил Луценко на правом фланге. Штрафной заработало «Динамо».
'15
Юрченко забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'13
Галиулин получил мяч в штрафной и пробил в левый угол — Шунин отразил удар!
'11
Теттех на подступах к штрафной чисто выбил мяч у Мирзова.
'9
Сухарев навесил с фланга в штрафную — на этот раз никто из партнёров до мяча не добрался.
'7
Теттех поставил сопернику «подножку», уронив его на газон в центре поля.
'5
Мирзов упал в штрафной «Динамо» и получил жёлтую карточку за симуляцию.
'4
Дугалич высоко выпрыгнул в штрафной и пробил головой после навеса с правого фланга — Шунин поймал мяч.
'3
Сухарев навесил в штрафную — Шунин чётко сыграл на выходе, забрав мяч.
'1
Игра началась. Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Объявлена минута молчания в память павшим в борьбе с нацистами в Великой отечественной войне в связи с прошедшей годовщиной взятия Берлина и грядущим Днём победы.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.