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Трансляция
С конца
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'34
Нобоа забросил мяч в штрафную на Азмуна, которому в последний момент помешал Никитин!
'33
Попов классно развернулся в центре поля, но затем ошибся с диагональю, сделав её слишком сильной.
'31
У Сысуева заметили положение вне игры в перспективной контратаке уфимцев.
'30
Азмун неточно пробил головой после подачи с углового.
'29
Азмун вырвался на заброс из глубины, но удар последовал с острого угла и из-под Неделчяру, поэтому получилось неточно.
'28
Казанцы наладили контроль над мячом после нескольких минут преимущества «Уфы».
'25
Кудряшов здорово сыграл на опережение у своей вратарской и грудью скинул мяч на Джанаева.
'24
Салатич мог отличиться! После подачи Облякова с углового Салатич ударом головой послал мяч в штангу!
'23
Игбун подхватил мяч справа, сместился к штрафной и сделал прострел под удар Пауревичу, но выстрел хорвата был блокирован!
'22
Навас легко отразил банальную подачу Стоцкого. Инициатива перешла у «Уфе».
'20
Двойной прессинг казанцев против Живоглядова закончился нарушением.
'18
Азмун выскочил на свидание с Беленовым и перебросил мяч через голкипера, но в створ тот не полетел, опустившись на ворота!
'17
Кудряшов отметился неточным пасом, подключившись к атаке казанцев.
'15
Угловой «Рубина» ни к чему опасному у ворот уфимцев не привёл, Подберёзкий взял подбор и под прессингом соперников отыграл назад.
'13
Азмун пострадал в стыке с защитником. Арбитр приостановил встречу.
'12
Азмун не ускорился на длинную передачу, будет удар от ворот.
'10
Азмун! Нобоа классно сыграл за спины защитникам на Азмуна, который с лёта пробил мимо цели!
'9
Попов ускорился с середины поля к чужой штрафной, откуда выстрелил чуть выше перекладины!
'8
Джанаев выбежал из ворот на навес Йокича и сыграл кулаками на отбой.
'7
Сысуев в подкате дотянулся к мячу, сыграв на Пауревича, которого своевременно накрыли защитники, не дав пробить.
'6
Пауза в матче из-за повреждения Салатича.
'5
Живоглядов сделал опаснейший навес, но Игбун и Стоцкий к мячу не добрались!
'3
Облякова опередили у штрафной казанцев.
'1
Азмун нарушил правила, пытаясь зацепиться за длинный заброс.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.