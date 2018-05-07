Курсы валют$ 62.67 (+0.151) 74.75 (-0.057)
Москва: +17°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
13:00
МалагаАлавес
0:3
закончен
17:15
Атлетико МЭспаньол
0:2
закончен
19:30
Лас-ПальмасХетафе
0:1
закончен
21:45
БарселонаРеал Мадрид
2:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралАмкар
0:2
закончен
19:00
ЦСКААрсенал
6:0
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер СитиХаддерсфилд Таун
0:0
закончен
18:30
АрсеналБёрнли
5:0
закончен
18:30
ЧелсиЛиверпуль
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТюменьСпартак-2
2:1
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:1
закончен
14:00
ТомьРотор-Волгоград
1:0
закончен
14:00
Динамо СПбБалтика
3:1
закончен
15:00
ОлимпиецЛуч-Энергия
1:0
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:3
закончен
15:00
ШинникЕнисей
2:2
закончен
16:00
Крылья СоветовКубань
1:0
закончен
16:00
ВолгарьЗенит-2
3:2
закончен
Италия / Серия А
13:30
УдинезеИнтер М
0:4
закончен
16:00
ЛациоАталанта
1:1
закончен
16:00
СПАЛБеневенто
2:0
закончен
16:00
КьевоКротоне
2:1
закончен
16:00
ДженоаФиорентина
2:3
закончен
16:00
НаполиТорино
2:2
закончен
19:00
СассуолоСампдория
1:0
закончен
21:45
КальяриРома
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДСталь К
0:2
закончен
19:30
АлександрияЗирка
1:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
Сент-ЭтьенБордо
1:3
закончен
17:30
ЛионТруа
3:0
закончен
18:00
КанМонако
1:2
закончен
18:00
ДижонГенгам
3:1
закончен
18:00
МетцАнже
1:2
закончен
18:00
НантМонпелье
0:2
закончен
18:00
РеннСтрасбург
2:1
закончен
18:00
ТулузаЛилль
2:3
закончен
22:05
МарсельНицца
2:1
закончен
ЧМ / 2018
13:15
АвстрияРоссия
0:7
закончен
13:15
Южная КореяКанада
0:10
закончен
17:15
ШвецияЧехия
3:2
закончен
17:15
ГерманияНорвегия
4:5 (Б)
закончен
21:15
СловакияШвейцария
0:2
закончен
21:15
ЛатвияФинляндия
1:8
закончен
НХЛ / плей-офф
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:1
закончен
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
3:1
закончен
02:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
0:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиАхмат
0:1
1 тайм
19:30
РубинУфа
0:0
1 тайм
Испания / Примера
22:00
ЛеганесЛеванте
не начался
ЧМ / 2018
17:15
БеларусьРоссия
0:6
закончен
17:15
СШАГермания
3:0
закончен
21:15
ШвецияФранция
не начался
21:15
КанадаДания
не начался
НХЛ / плей-офф
00:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:30
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
Суонси СитиСаутгемптон
не начался
ЧМ / 2018
17:15
АвстрияСловакия
не начался
17:15
Южная КореяЛатвия
не начался
21:15
ЧехияШвейцария
не начался
21:15
ФинляндияНорвегия
не начался
НХЛ / плей-офф
00:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород Автодор
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Рубин Уфа

РФПЛ. «Рубин» — «Уфа». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Рубин» — «Уфа»

Казанский «Рубин» принимает на своем поле «Уфу» в рамках 29-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
29-й тур  |   07 мая 19:30   |  1 тайм
Рубин
0:0
Уфа
0:0
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
2 (з)   Олег Кузьмин
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
44 (з)   Сесар Навас
66 (п)   Кристиан Нобоа
88 (п)   Руслан Камболов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
71 (п)   Ивелин Попов
15 (п)   Игорь Коновалов
33 (н)   Сердар Азмун
31 (в)   Александр Беленов
4 (з)   Алексей Никитин
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
5 (з)   Боян Йокич
27 (з)   Йонуц Неделчяру
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
19 (п)   Иван Пауревич
98 (п)   Иван Обляков
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
19 (з)   Виталий Устинов
26 (п)   Габриэл Энаке
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
18 (п)   Павел Могилевец
77 (п)   Реза Шекари
93 (н)   Илья Гилязутдинов
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
53 (н)   Никита Голдобин
88 (в)   Гиорги Шелия
1 (в)   Алексей Чернов
33 (з)   Александр Сухов
3 (з)   Павел Аликин
20 (з)   Денис Тумасян
8 (з)   Кэтэлин Карп
13 (п)   Азамат Засеев
70 (п)   Николай Сафрониди
57 (н)   Вячеслав Кротов
21 (н)   Кеинде 
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'34
Нобоа забросил мяч в штрафную на Азмуна, которому в последний момент помешал Никитин!
'33
Попов классно развернулся в центре поля, но затем ошибся с диагональю, сделав её слишком сильной.
'31
У Сысуева заметили положение вне игры в перспективной контратаке уфимцев.
'30
Азмун неточно пробил головой после подачи с углового.
'29
Азмун вырвался на заброс из глубины, но удар последовал с острого угла и из-под Неделчяру, поэтому получилось неточно.
'28
Казанцы наладили контроль над мячом после нескольких минут преимущества «Уфы».
'25
Кудряшов здорово сыграл на опережение у своей вратарской и грудью скинул мяч на Джанаева.
'24
Салатич мог отличиться! После подачи Облякова с углового Салатич ударом головой послал мяч в штангу!
'23
Игбун подхватил мяч справа, сместился к штрафной и сделал прострел под удар Пауревичу, но выстрел хорвата был блокирован!
'22
Навас легко отразил банальную подачу Стоцкого. Инициатива перешла у «Уфе».
'20
Двойной прессинг казанцев против Живоглядова закончился нарушением.
'18
Азмун выскочил на свидание с Беленовым и перебросил мяч через голкипера, но в створ тот не полетел, опустившись на ворота!
'17
Кудряшов отметился неточным пасом, подключившись к атаке казанцев.
'15
Угловой «Рубина» ни к чему опасному у ворот уфимцев не привёл, Подберёзкий взял подбор и под прессингом соперников отыграл назад.
'13
Азмун пострадал в стыке с защитником. Арбитр приостановил встречу.
'12
Азмун не ускорился на длинную передачу, будет удар от ворот.
'10
Азмун! Нобоа классно сыграл за спины защитникам на Азмуна, который с лёта пробил мимо цели!
'9
Попов ускорился с середины поля к чужой штрафной, откуда выстрелил чуть выше перекладины!
'8
Джанаев выбежал из ворот на навес Йокича и сыграл кулаками на отбой.
'7
Сысуев в подкате дотянулся к мячу, сыграв на Пауревича, которого своевременно накрыли защитники, не дав пробить.
'6
Пауза в матче из-за повреждения Салатича.
'5
Живоглядов сделал опаснейший навес, но Игбун и Стоцкий к мячу не добрались!
'3
Облякова опередили у штрафной казанцев.
'1
Азмун нарушил правила, пытаясь зацепиться за длинный заброс.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.