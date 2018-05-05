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РФПЛ. «Краснодар» забил в Хабаровске. LIVE

Онлайн-трансляция матча 29 тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Краснодар»

Клуб «СКА-Хабаровск» принимает на своем поле «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   05 мая 11:00   |  2 тайм
СКА-Хабаровск
0:1
Краснодар
0:1
Стадион «имени Владимира Ленина», Хабаровск | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Классон 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Довбня
37 (з)   Дмитрий Гришко
5 (з)   Александр Пуцко
88 (з)   Георгий Наваловский
13 (п)   Александр Димидко
77 (п)   Константин Савичев
21 (п)   Артём Самсонов 78'
17 (п)   Дмитрий Кабутов
19 (п)   Виталий Федотов 72'
44 (н)   Лукаш Секульский 28'
20 (н)   Максим Канунников
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович
12 (з)   Кристиан Рамирес
6 (з)   Андреас Гранквист
98 (з)   Сергей Петров
33 (п)   Маурисио Перейра 66'
17 (п)   Павел Мамаев
16 (п)   Виктор Классон 45'
8 (п)   Юрий Газинский
7 (н)    Вандерсон 77'
10 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
55 (в)   Александр Криворучко
8 (з)   Айоделе Аделейе
3 (з)   Исмаил Эдиев
87 (п)   Максим Казанков 72'
6 (п)   Павел Карасев
26 (п)   Александр Черевко
11 (н)   Мирослав Маркович 28'
10 (н)   Владислав Никифоров 78'
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
26 (з)   Алексей Грицаенко
13 (з)   Игорь Калинин
30 (п)   Роман Шишкин 66'
22 (п)    Жоаозиньо 77'
50 (п)   Артём Голубев
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Трансляция
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'80
Красивой перепасовкой Мамаева вывели на ворота, правда, под острым углом. Довбня парировал его удар, а затем накрыл мяч.
'78
Никифоров на поле.
'78
Самсонов отправился отдыхать.
'76
Жоаозиньо вместо него.
'76
Вандерсон заменён.
'74
Смолов с поставленного в неплохой позиции штрафного слабовато пробил по воротам, Довбня легко справился.
'72
Казанков в игре.
'72
Федотов ушёл с поля.
'71
Канунников из штрафной пробил в касание после навеса с фланга — выше ворот полетел мяч.
'69
Выбит мяч из штрафной после навеса Вандерсона.
'68
Смолов прострелил в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'66
Шишкин вместо Перейры.
'66
Первая замена в составе «Краснодара».
'64
Смолов в штрафной принял мяч после передачи Вандерсона и протолкнул его в сетку мимо голкипера, но был в офсайде.
'62
Вандерсон обыгрался со Смоловым у штрафной и попытался пробить под правую штангу — чуть неточно!
'60
Петров в штрафной обыграл соперника и пробил в направлении дальней штанги, но немного не попал.
'58
Крицюк чётко сыграл на выходе, опередив Канунникова и забрав мяч в руки.
'56
Наваловский навесил в центр штрафной — слишком высоко получилось, Маркович не допрыгнул.
'54
Не получился у Вандерсона прорыв в штрафную с фланга.
'53
Димидко навесил в штрафную с левого фланга, Маркович пробил головой — рядом со штангой!
'52
Вандерсон обыгрался с Рамиресом, ворвался в штрафную и пробил в направлении дальнего угла — чуть неточно вышло!
'50
Угловой заработал СКА. Возникла небольшая суматоха в штрафной, но в итоге гости отбились.
'48
Кабутов в центре поля заехал Гранквисту по ногам. Обошлось без предупреждения.
'46
В перерыве замен не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Истекло время первого тайма. СКА едва не забил в какой-то момент, но в целом «Краснодар», конечно, создал гораздо больше голевых шансов и в итоге успел реализовать один из них до свистка на перерыв. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.
'45+1
И в последней атаке тайма забивает «Краснодар»! Гришко неловко сыграл на линии вратарской, не сумев выбить мяч после навеса Смолова, и выскочивший из-за его спины Классон головой вколотил мяч в сетку!
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Мамаев в центре штрафной выпрыгнул и пробил головой после навеса Вандерсона — правее ворот полетел мяч.
'43
В контратаке Канунников с правого фланга навесил в штрафную, но вышло не очень удачно — защита перехватила мяч.
'42
«Краснодар» в очередной раз с углового ничего не создал.
'40
Атака СКА завязла на подступах к штрафной площади.
'38
Перейра навесил с углового на Классона, который неудачно обработал мяч, и он был выбит из штрафной в итоге.
'36
Довбня в прыжке отразил летевший по дуге в левый угол мяч после удара Перейры, успел встать и справился с последовавшим через несколько секунд ударом Классона!
'34
Вандерсон пробил из штрафной в направлении дальнего угла, но немного не попал в цель.
'33
Савичев навесил в штрафную с углового — защита выбила мяч.
'31
Смолов в чужой штрафной подыграл себе рукой.
'30
В офсайде оказался Маркович после передачи Кабутова.
'28
Маркович вместо него.
'28
Что-то случилось с Секульским, заменён он.
'27
Секульский из штрафной после навеса правее ворот направил мяч.
'25
Рамирес в ответной атаке пробил кручёным в левый угол из-за пределов штрафной — Довбня справился.
'23
Чудом сейчас СКА не забил свой первый гол в чемпионате с 9 декабря прошлого года! После навеса Савичева Кабутов в борьбе с защитником, находясь спиной к воротам, пробил от линии вратарской мимо Крицюка, мяч попал в штангу, а затем Секульский не успел добить и споткнулся о накрывшего мяч голкипера!
'22
Штрафной на левом фланге заработали хозяева.
'20
Смолов в штрафной не сумел переиграть Довбню в ближнем бою. Впрочем, в любом случае одновременно с ударом прозвучал свисток — в офсайде был Фёдор.
'19
Самсонов прошёл к штрафной и пробил низом в направлении дальнего угла — рядом со штангой! Первая атака СКА это была.
'17
Угловой заработал «Краснодар», но с навесом оборона хозяев легко разобралась.
'15
Димидко подставил ногу под удар Смолова от линии штрафной, мяч потерял скорость, и Довбня спокойно его забрал.
'13
Газинский в атаке упустил мяч за лицевую линию.
'11
Справились защитники СКА с дальним навесом в штрафную.
'9
Продолжает игру Павел.
'8
Мамаев в чужой штрафной неудачно приземлился и лежит на газоне. Врач к нему подошёл.
'6
Вандерсон пробил в правый нижний угол из-за пределов штрафной — Довбня забрал мяч в руки.
'4
Смолов оказался в офсайде после передачи Мамаева.
'3
Напомним, что СКА уже вылетел из Премьер-Лиги. «Краснодар» обеспечил себе место в пятёрке, то есть и в Лиге Европы, но ещё может попасть в Лигу чемпионов.
'1
Игра началась. Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Объявлена минута молчания в память павшим в борьбе с нацистами в Великой отечественной войне в связи с прошедшей годовщиной взятия Берлина и грядущим Днём победы.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.