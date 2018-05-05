СКА-Хабаровск

'45+2

Истекло время первого тайма. СКА едва не забил в какой-то момент, но в целом «Краснодар», конечно, создал гораздо больше голевых шансов и в итоге успел реализовать один из них до свистка на перерыв. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.