СКА-Хабаровск

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Трансляция
С конца
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'80
Красивой перепасовкой Мамаева вывели на ворота, правда, под острым углом. Довбня парировал его удар, а затем накрыл мяч.
'78
'78
'76
'76
'74
Смолов с поставленного в неплохой позиции штрафного слабовато пробил по воротам, Довбня легко справился.
'72
'72
'71
Канунников из штрафной пробил в касание после навеса с фланга — выше ворот полетел мяч.
'69
Выбит мяч из штрафной после навеса Вандерсона.
'68
Смолов прострелил в штрафную, защита выбила мяч на угловой.
'66
'66
'64
Смолов в штрафной принял мяч после передачи Вандерсона и протолкнул его в сетку мимо голкипера, но был в офсайде.
'62
Вандерсон обыгрался со Смоловым у штрафной и попытался пробить под правую штангу — чуть неточно!
'60
Петров в штрафной обыграл соперника и пробил в направлении дальней штанги, но немного не попал.
'58
Крицюк чётко сыграл на выходе, опередив Канунникова и забрав мяч в руки.
'56
Наваловский навесил в центр штрафной — слишком высоко получилось, Маркович не допрыгнул.
'54
Не получился у Вандерсона прорыв в штрафную с фланга.
'53
Димидко навесил в штрафную с левого фланга, Маркович пробил головой — рядом со штангой!
'52
Вандерсон обыгрался с Рамиресом, ворвался в штрафную и пробил в направлении дальнего угла — чуть неточно вышло!
'50
Угловой заработал СКА. Возникла небольшая суматоха в штрафной, но в итоге гости отбились.
'48
Кабутов в центре поля заехал Гранквисту по ногам. Обошлось без предупреждения.
'46
В перерыве замен не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+2
Истекло время первого тайма. СКА едва не забил в какой-то момент, но в целом «Краснодар», конечно, создал гораздо больше голевых шансов и в итоге успел реализовать один из них до свистка на перерыв. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.
'45+1
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Мамаев в центре штрафной выпрыгнул и пробил головой после навеса Вандерсона — правее ворот полетел мяч.
'43
В контратаке Канунников с правого фланга навесил в штрафную, но вышло не очень удачно — защита перехватила мяч.
'42
«Краснодар» в очередной раз с углового ничего не создал.
'40
Атака СКА завязла на подступах к штрафной площади.
'38
Перейра навесил с углового на Классона, который неудачно обработал мяч, и он был выбит из штрафной в итоге.
'36
Довбня в прыжке отразил летевший по дуге в левый угол мяч после удара Перейры, успел встать и справился с последовавшим через несколько секунд ударом Классона!
'34
Вандерсон пробил из штрафной в направлении дальнего угла, но немного не попал в цель.
'33
Савичев навесил в штрафную с углового — защита выбила мяч.
'31
Смолов в чужой штрафной подыграл себе рукой.
'30
В офсайде оказался Маркович после передачи Кабутова.
'28
'28
'27
Секульский из штрафной после навеса правее ворот направил мяч.
'25
Рамирес в ответной атаке пробил кручёным в левый угол из-за пределов штрафной — Довбня справился.
'23
Чудом сейчас СКА не забил свой первый гол в чемпионате с 9 декабря прошлого года! После навеса Савичева Кабутов в борьбе с защитником, находясь спиной к воротам, пробил от линии вратарской мимо Крицюка, мяч попал в штангу, а затем Секульский не успел добить и споткнулся о накрывшего мяч голкипера!
'22
Штрафной на левом фланге заработали хозяева.
'20
Смолов в штрафной не сумел переиграть Довбню в ближнем бою. Впрочем, в любом случае одновременно с ударом прозвучал свисток — в офсайде был Фёдор.
'19
Самсонов прошёл к штрафной и пробил низом в направлении дальнего угла — рядом со штангой! Первая атака СКА это была.
'17
Угловой заработал «Краснодар», но с навесом оборона хозяев легко разобралась.
'15
Димидко подставил ногу под удар Смолова от линии штрафной, мяч потерял скорость, и Довбня спокойно его забрал.
'13
Газинский в атаке упустил мяч за лицевую линию.
'11
Справились защитники СКА с дальним навесом в штрафную.
'9
Продолжает игру Павел.
'8
Мамаев в чужой штрафной неудачно приземлился и лежит на газоне. Врач к нему подошёл.
'6
Вандерсон пробил в правый нижний угол из-за пределов штрафной — Довбня забрал мяч в руки.
'4
Смолов оказался в офсайде после передачи Мамаева.
'3
Напомним, что СКА уже вылетел из Премьер-Лиги. «Краснодар» обеспечил себе место в пятёрке, то есть и в Лиге Европы, но ещё может попасть в Лигу чемпионов.
'1
Игра началась. Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Объявлена минута молчания в память павшим в борьбе с нацистами в Великой отечественной войне в связи с прошедшей годовщиной взятия Берлина и грядущим Днём победы.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.