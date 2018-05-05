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Эпизод матча «Локомотив» — «Зенит»

Матч за золото. «Локомотив» — «Зенит». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Локомотив» — «Зенит»

Московский «Локомотив» может стать чемпионом России, если победит дома «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи 29-го тура РФПЛ.
29-й тур  |   05 мая 16:30   |  2 тайм
Локомотив
0:0
Зенит
0:0
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Игнатьев 25'
Дриусси 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука 46'
59 (п)   Алексей Миранчук
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
60 (п)   Антон Миранчук
20 (п)   Владислав Игнатьев 25'
8 (п)   Джефферсон Фарфан
4 (п)   Мануэл Фернандеш
23 (п)   Дмитрий Тарасов
1 (в)   Юрий Лодыгин
19 (з)   Игорь Смольников
23 (з)   Миха Мевля
4 (з)   Доменико Кришито
18 (п)   Юрий Жирков
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
5 (п)   Леандро Паредес
21 (п)   Александр Ерохин
11 (н)   Себастьян Дриусси 24'
29 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Неманья Пейчинович 46'
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
11 (п)   Алан Касаев
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
9 (н)    Ари
24 (н)   Антонио Эдер
84 (н)   Михаил Лысов
70 (в)   Никита Гойло
71 (в)   Егор Бабурин
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
27 (п)   Магомед Оздоев
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
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'55

Кузяев получил карточку за опасную игру против Рыбуся.

'53

Максимально высокий сейчас градус на поле — все спорят со всеми, постоянно ругаются, а также временами излишне жестко в стык идут. Судья, справедливости ради, все это классно контролирует.

'51

Рыбусь спасает «Локомотив», снимая мяч с ноги уже готового забивать Кузяева.

'49

Теперь уже хозяева пытались придумать что-то интересное со стандарта. Не придумали.

'47

Гилерме хорош при подаче с опасного стандарта от «Зенита».

'46

В перерыве у хозяев произошла замена — Чорлуку сменил Неманья Пейчинович.

'46

Возобновилась игра!

'45+1

Все, завершена стартовая половина матча — пока что крайне скучно выглядит потенциально чемпионская встреча, но это и не удивляет. Возможно, все изменится после перерыва. Отдохнем чуть-чуть!

'45

Минута добавлена к первому тайму.

'43

Гилерме легко прерывает мягкий навес Жиркова.

'41

И тут же ответ «Локо» — убежали хозяева в контратаку, в завершении которой последовал опаснейший заброс под гол, но его некому было замкнуть! Впрочем, все равно смотрелось все это очень остро!

'39

Дриусси! В результате рикошета получил шанс на гол аргентинец, однако почему-то пробил сильно выше ворот метров с 13-и без всякого сопротивления!

'37

Возможно, одна из самых скучных игр этого чемпионата прямо сейчас проходит в Москве — и это даже без преувеличения.

'35

Тарасов за явный тактический фол в центре поля был обязан получать желтую — однако почему-то избежал карточки.

'33

Смольников идеально сыграл на фланге против Рыбуся, прервав прострел поляка так, что еще и от него самого мяч за пределы поля ушел.

'31

Вообще ничего не может пока что «Зенит» в атаке — максимально безыдейно все в созидании у питерцев.

'29

Очередной неудачный стандарт от «Локомотива» сейчас случился — явные проблемы с этим у красно-зеленых сегодня.

'27

Пошли жесткие стыки в матче — только что, например, Паредес наступил на ногу Фарфану. Судья этот эпизод, впрочем, проигнорировал.

'25

И тут же подобной чести удостаивается Игнатьев — за грубый фол на все том же Дриусси.

'24

Первая желтая карточка в матче — Дриусси «горчичник» получил.

'22

Благодаря медикам достаточно оперативно вернулся опорник в игру.

'21

Пауза в игре возникла — по лицу в стыке болезненно получил Дмитрий Тарасов.

'19

А теперь уже качественно в контратаку убежали хозяева. Алексей Миранчук красиво в центре поля сразу пару опекунов обыграл, после чего отдал на брата, однако у того удар на технику в дальний угол не получился.

'17

Опасно сейчас было у ворот «Зенита» — «Локомотив» провел классную комбинационную атаку с множеством пасов. Мог бы быть здесь гол, не прерви последнюю передачу Мевля.

'15

Максимально осторожно пока что действуют команды, осознавая всю значимость матча. Ожидаемо.

'13

Еще один перспективный штрафной заработали хозяева — сделал это уже сам Фернандеш, однако и на этот раз ничего интересного из положения красно-зеленые извлечь не смогли.

'11

Фернандеш с дальнего стандарта мягко забросил в штрафную соперников — и вновь победителем из эпизода вышел Лодыгин, разгадавший замысел португальца.

'9

Игнатьев, с трудом догоняя мяч после неточного паса, все же сумел навесить во вратарскую Лодыгина, однако Юрий легко прервал подачу, забрав снаряд себе.

'7

Ерохин после неплохой передачи партнера из убойной позиции нанес совсем уж скучный удар.

'6

Освоился «Зенит» — сейчас уже именно питерцы ведут игру. «Локомотиву», впрочем, так, возможно, даже проще.

'4

Достаточно напряженно сейчас было у ворот «Локо» — Жирков остро простреливал вдоль вратарской, но защитники хозяев все-таки справились с опасностью, выбив мяч за боковую.

'2

Очень уверенно начал «Локомотив» — попросту заперли хозяева питерцев в их штрафной. Настроен на быстрый — возможно, чемпионский — гол коллектив Юрия Семина.

'1

Стартовал матч!

16:25

В поединке сегодняшних соперников в рамках первого круга разгромную гостевую победу одержали «железнодорожники» — в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые были биты со счетом 0:3.

16:20

Напомним, что сегодняшний матч может стать чемпионским — если победит «Локомотив», именно «железнодорожники» гарантируют себе золотые медали первенства страны. В случае иного исхода шансы перегнать на финише красно-зеленых будут у «Спартака» — он, к слову, тоже проведет свою встречу в субботу. Команде Массимо Карреры дома предстоит принять «Ростов» Валерия Карпина. До сих пор не выбыл из чемпионской гонки и ЦСКА — однако шансы на успех армейцев пока что видятся крайне мизерными.

16:15

«Зенит». Стартовый состав: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.

16:12

«Локомотив». Стартовый состав: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

16:10

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

16:05

Отметим, что сама встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 29-го тура РФПЛ, в котором московский «Локомотив» дома сыграет с питерским «Зенитом».