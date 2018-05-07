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Анжи Ахмат

РФПЛ. «Ахмат» обыгрывает «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Анжи» — «Ахмат»

Махачкалинский «Анжи» принимает на своем поле грозненский «Ахмат» в рамках 29-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
29-й тур  |   07 мая 19:30   |  1 тайм
Анжи
0:1
Ахмат
0:1
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Родолфо 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Будаков
3 (з)   Владимир Полуяхтов
14 (з)   Игорь Армаш
5 (з)   Магомед Мусалов
2 (з)   Гурам Тетрашвили
52 (з)   Мирал Самарджич
8 (п)   Арсен Хубулов
94 (п)   Олег Данченко
6 (п)   Паул Антон
49 (н)   Александр Прудников
99 (н)   Хуан Лескано
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
2 (з)    Родолфо 18'
15 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Милад Мохаммади
4 (з)   Уилкер Анхель
77 (п)   Бернард Бериша
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
95 (н)   Магомед Митришев
18 (н)   Беким Балай
Запасной состав
1 (в)   Владимир Сугробов
34 (в)   Никита Репин
13 (п)   Данил Глебов
31 (в)   Александр Шепляков
3 (з)   Заурбек Плиев
19 (п)   Олег Иванов
22 (п)   Адлан Кацаев
24 (п)   Роланд Гиголаев
10 (п)   Халид Кадыров
70 (п)   Аюб Бацуев
21 (п)   Одисе Роши
93 (н)   Апти Ахъядов
17 (н)   Аблайе Мбенге
91 (н)   Идрис Умаев
8 (н)    Лео
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'35
Армаш в борьбе завалил на газон Балая. До ворот метров 35, но Родолфо настроен бить.
'34
Данченко совершил проход по центру, дошёл до штрафной и пробил в защитника. Очередной угловой заработали хозяева.
'32
Борьба в штрафной «Ахмата»! Семёнов выиграл позицию и не пустил к мячу Лескано.
'30
Армаш в центре поля придержал Митришева, помешав гостям организовать контрвыпад.
'28
Прудников из глубины сделал длинную передачу вперёд! Городов вышел из ворот и опередил Лескано.
'26
Грозненцы отдали инициативу сопернику и стараются действовать на контратаках.
'24
Городов справился с очередным навесом Хубулова. Не идут стандарты у хозяев.
'22
Анхель сделал рискованную передачу назад, вынудив Городова выбить мяч в аут. Прудников едва не выскочил один на один.
'20
Махачкалинцы забрали мяч, но все атаки хозяев вязнут на подступах к штрафной.
'18
ГОЛ! Великолепный удар со штрафного получился у Родолфо! Бразилец подошёл к мячу и с 25 метров пробил поверх стенки в дальний угол!
'16
Исмаэл смело пошёл в обводку и заработал штрафной в 25 метрах от ворот.
'14
Много борьбы на поле. Команды не рискуют и не форсируют события.
'13
Мохаммади подключился к атаке по флангу, но не сумел на подступах к штрафной обыграть Данченко.
'11
Мяч ходит от одной штрафной до другой. Не хватает ударов по воротам.
'9
Данченко вырезал диагональ в штрафную! Городов вышел из ворот и опередил Лескано.
'7
Хубулов на рывке ушёл от защитника, но мяч после его навеса улетел за лицевую.
'5
Махачкалинцы перевели игру в центр поля. Много борьбы на первых минутах.
'3
Грозненцы сразу пошли вперёд и заработали угловой. Будаков справился с навесом Исмаэла.
'1
Матч начался! Махачкалинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.