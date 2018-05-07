- 203303 просмотра «Локомотив» стал чемпионом России
- 200861 просмотр Почему выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» сняли с эфира
- 153725 просмотров Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Владимира Путина
- 136341 просмотр Президент Владимир Путин приехал на свою четвертую инаугурацию на новом отечественном лимузине...
- 113725 просмотров Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе
- 112043 просмотра Сторонники Алексея Навального вышли на акции в регионах России
- 108181 просмотр Сборная России по хоккею разгромила Австрию на ЧМ по хоккею
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'35
Армаш в борьбе завалил на газон Балая. До ворот метров 35, но Родолфо настроен бить.
'34
Данченко совершил проход по центру, дошёл до штрафной и пробил в защитника. Очередной угловой заработали хозяева.
'32
Борьба в штрафной «Ахмата»! Семёнов выиграл позицию и не пустил к мячу Лескано.
'30
Армаш в центре поля придержал Митришева, помешав гостям организовать контрвыпад.
'28
Прудников из глубины сделал длинную передачу вперёд! Городов вышел из ворот и опередил Лескано.
'26
Грозненцы отдали инициативу сопернику и стараются действовать на контратаках.
'24
Городов справился с очередным навесом Хубулова. Не идут стандарты у хозяев.
'22
Анхель сделал рискованную передачу назад, вынудив Городова выбить мяч в аут. Прудников едва не выскочил один на один.
'20
Махачкалинцы забрали мяч, но все атаки хозяев вязнут на подступах к штрафной.
'18
'16
Исмаэл смело пошёл в обводку и заработал штрафной в 25 метрах от ворот.
'14
Много борьбы на поле. Команды не рискуют и не форсируют события.
'13
Мохаммади подключился к атаке по флангу, но не сумел на подступах к штрафной обыграть Данченко.
'11
Мяч ходит от одной штрафной до другой. Не хватает ударов по воротам.
'9
Данченко вырезал диагональ в штрафную! Городов вышел из ворот и опередил Лескано.
'7
Хубулов на рывке ушёл от защитника, но мяч после его навеса улетел за лицевую.
'5
Махачкалинцы перевели игру в центр поля. Много борьбы на первых минутах.
'3
Грозненцы сразу пошли вперёд и заработали угловой. Будаков справился с навесом Исмаэла.
'1
Матч начался! Махачкалинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.