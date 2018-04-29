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На матче присутствуют 51328 болельщиков!
Алексей Березуцкий навесил с левого фланга в штрафную «Зенита», но мяч в полете покинул пределы поля.
После подачи армейцев Заболотный выиграл борьбу за мяч и отправил его подальше в поле.
Бистрович здорово навесил на дальнюю штангу, где Жирков оказался первым на мяче и от греха подальше выбил его на угловой.
Снова ЦСКА контролирует мяч и развивает позиционную атаку. Чалов заработал штрафной для своей команды на чужой половине поля.
Армейцы заработали угловой. Головин выполнял подачу на ближнюю штангу, но там оказались только игроки «Зенита».
ЦСКА начал владеть мячом, и Бистрович тут же попал под мощный прессинг питерцев, которые сбили его с ног в центре поля.
Ригони попытался нанести дальний удар, но кто-то из армейцев успел подставить ногу, и будет угловой.
Паредес пробил с левой практически с линии штрафной — мимо створа. Пока что дальние удары не идут у Леандро.
Дриусси какое-то время лежал на газоне, получая помощь от врачей. Наконец, аргентинец сумел подняться и покинуть поле при помощи медиков.
Акинфеев выполнил длинную передачу на чужую половину поля, Чалов пытался бороться за мяч, но упал на газон. Арбитр не увидел там нарушения.
А вот теперь Ригони мог бить из пределов чужой штрафной после навеса, но немного не успел к мячу.
Ригони опасно прострелил в штрафную ЦСКА — Дриусси немного не достал до мяча!
Мяч прилетел после подачи с углового прямо в руки Акинфееву.
Щенников нарушил правила в центральном круге на Ригони, явно сбив его с ног. Арбитр на стал давать желтой.
ЦСКА в кои-то веки завладел мячом и теперь спокойно пасуется на своей половине поля. «Зенит» не настаивает на высоком прессинге.
Пошла передача за пределы штрафной ЦСКА кому-то под удар — домашняя заготовка «Зенита», но армейцы раскусили этот маневр и быстро выбросились в прессинг, не дав питерцам пробить по воротам.
«Зенит» заработал угловой. Питерцы явно давят на гостей.
Смольников решил повторить за Паредесом и внезапно нанес дальний удар — мимо. Партнеры в шоке — они ждали от защитника передачи в штрафной ЦСКА.
Паредес то ли выполнил слишком сильный навес со «стандарта», то ли не очень хорошо пробил — мяч прилетел прямо в руки Акинфееву.
Заболотный получил удар по ноге на чужой половине поля и заработал опасный штрафной.
Игра возобновилась — «Зенит» пока вдесятером без одного защитника. Питерцы стараются держать мяч на своей половине поля.
Пока Ивановича увозят на электрокаре, можно вспомнить отличный момент, который создал себе Заболотный — и ведь почти реализовал!
Иванович начал хромать и в конце концов совсем остановился. Кажется, защитник дернул мышцу. Нас ждет замена.
Акинфеев здорово вышел из ворот и уже во второй раз за матч на долю секунды обогнал нападающего «Зенита», не дав тому «расстрелять» свои ворота.
Головин попытался вывести Чалова на ударную позицию в чужой штрафной, но немного не угадал с силой, и мяч просто покинул пределы поля.
«Зенит» быстро вернул себе контроль над мячом. Паредес получил снаряд в центре и тут же нанес дальний удар — сильно выше ворот.
Пошла подача в центр штрафной «Зенита» на Василия Березуцкого, но питерцы выиграли воздух и перехватили мяч.
Чалов пробил по воротам, мяч угодил в Кришито и ушел за лицевую! Будет угловой!
Наконец, армейцам удалось зацепиться за мяч на чужой половине поля. Головин нанес первый удар ЦСКА по воротам из-за пределов штрафной — выше ворот.
Сине-бело-голубые продолжают контролировать мяч на первых минутах и выполнять забросы во владения Акинфеева. Только что Дриусси неловко принял мяч в чужой штрафной, подыграв себе рукой, и арбитр свистком остановил атаку «Зенита».
«Зенит» тут же начинает с быстрой атаки по левому флангу. Ригони выполнил навес в штрафную ЦСКА, но немного переборщил — мяч приземлился на сетку ворот сверху.
ЦСКА нужно побеждать сегодня, чтобы вернуться на вторую строчку в таблице. Впрочем, сделать это будет нелегко: армейцам не хватает в составе Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.
После победы «Спартака» над «Амкаром» в этом туре ЦСКА с 51 баллом опустился на третью строчку в турнирной таблице. «Зенит» с 47 очками находится на четвертой позиции — сразу за армейцами. Если сине-бело-голубые сегодня обыграют москвичей, они поднимутся на третье место — в зону Лиги чемпионов.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Бистрович, Кучаев, Головин, Муса, Чалов.
Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный.
Сама встреча начнется в 16:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 28 тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет московский ЦСКА в Питере.