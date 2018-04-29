Звучит свисток об окончании первого тайма! Счет по-прежнему 0:0, но команды создали очень много моментов, и матч смотрится легко и интересно. Конечно, «Зенит» на правах хозяина выглядел более опасным: Заболотный периодически идет в удивительный дриблинг, многие игроки во главе с Паредесом пытаются бить издали, да и моментов в штрафной ЦСКА было достаточно. Армейцы тоже время от времени отвечают ударами — вроде дальнего выстрела Чалова и попытки Мусы попасть в ближний угол. С нетерпением ждем второго тайма, а вместе с ним и голов!