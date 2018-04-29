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Эпизод матча «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» подбирается к воротам ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» сражается в Петербурге с московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   29 апреля 16:30   |  2 тайм
Зенит
0:0
ЦСКА
0:0
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Кришито 6'
Бистрович 5'
А. Березуцкий 37'
В. Березуцкий 43'
Щенников 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Юрий Лодыгин
60 (з)   Бранислав Иванович 18'
4 (з)   Доменико Кришито 6'
23 (з)   Миха Мевля
19 (з)   Игорь Смольников
5 (п)   Леандро Паредес
14 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Александр Ерохин
10 (п)   Эмилиано Ригони
29 (н)   Антон Заболотный
11 (н)   Себастьян Дриусси
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников 58'
6 (з)   Алексей Березуцкий 37'
4 (з)   Сергей Игнашевич
24 (з)   Василий Березуцкий 43'
89 (п)   Константин Кучаев
17 (п)   Александр Головин
25 (п)   Кристиян Бистрович 5'
7 (н)   Ахмед Муса
63 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
70 (в)   Никита Гойло
71 (в)   Егор Бабурин
54 (з)   Никита Каккоев
80 (з)   Илья Скроботов
15 (з)   Эльмир Набиуллин
18 (п)   Юрий Жирков 18'
8 (п)   Матиас Краневиттер
27 (п)   Магомед Оздоев
49 (п)   Дмитрий Плетнев
7 (п)   Дмитрий Полоз
1 (в)   Илья Помазун
14 (з)   Кирилл Набабкин
8 (п)   Георги Миланов
66 (п)   Бибрас Натхо
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо
75 (н)   Тимур 
Удары
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По воротам:
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'63

На матче присутствуют 51328 болельщиков!

'62

Алексей Березуцкий навесил с левого фланга в штрафную «Зенита», но мяч в полете покинул пределы поля.

'60

Муса оказался в небольшом офсайде, а ведь мог выбегать один на один с Лодыгиным...

'58

Щенников получает желтую карточку за фол на Смолове — это уже третий защитник ЦСКА, который «сидит» на предупреждении.

'56

Дриусси здорово оторвался от опекунов в чужой штрафной и пробил головой после передачи Жиркова — мимо!

'54

Фернандес пробил головой после навеса Щенникова с левого фланга — мяч прошел чуть левее створа!

'52

Опасно! Дриусси и Ригони выбежали в скоростную контратаку, и последний пробил с правого края штрафной в дальний угол — неточно.

'51

После подачи армейцев Заболотный выиграл борьбу за мяч и отправил его подальше в поле.

'50

Бистрович здорово навесил на дальнюю штангу, где Жирков оказался первым на мяче и от греха подальше выбил его на угловой.

'49

Снова ЦСКА контролирует мяч и развивает позиционную атаку. Чалов заработал штрафной для своей команды на чужой половине поля.

'48

Армейцы заработали угловой. Головин выполнял подачу на ближнюю штангу, но там оказались только игроки «Зенита».

'47

ЦСКА начал владеть мячом, и Бистрович тут же попал под мощный прессинг питерцев, которые сбили его с ног в центре поля.

'46

Второй тайм начался! Ждем голов!

'45+2

Звучит свисток об окончании первого тайма! Счет по-прежнему 0:0, но команды создали очень много моментов, и матч смотрится легко и интересно. Конечно, «Зенит» на правах хозяина выглядел более опасным: Заболотный периодически идет в удивительный дриблинг, многие игроки во главе с Паредесом пытаются бить издали, да и моментов в штрафной ЦСКА было достаточно. Армейцы тоже время от времени отвечают ударами — вроде дальнего выстрела Чалова и попытки Мусы попасть в ближний угол. С нетерпением ждем второго тайма, а вместе с ним и голов!

'45 +1

Вот это ударище Чалова! Нападающий неожиданно решил пробить практически с линии штрафной и попал в створ, но Лодыгин потащил!

'45

Ригони попытался нанести дальний удар, но кто-то из армейцев успел подставить ногу, и будет угловой.

'43

Заболотный подхватил мяч в центральном круге и почти обыграл двух защитников ЦСКА, но наткнулся на выставленную ногу Василия Березуцкого, который получает желтую карточку за срыв атаки.

'41

Паредес пробил с левой практически с линии штрафной — мимо створа. Пока что дальние удары не идут у Леандро.

'39

Опасно! Паредес навесил со «стандарта» в штрафную ЦСКА, мяч заметался между ног нескольких игроков «Зенита», но ни один из них не сумел нанести удар, и армейцы в конце концов выбили снаряд!

'39

Дриусси какое-то время лежал на газоне, получая помощь от врачей. Наконец, аргентинец сумел подняться и покинуть поле при помощи медиков.

'37

Дриусси развил огромную скорость и пытался ворваться в штрафную с мячом, но Алексей Березуцкий срубил его подкатом, за что получает желтую карточку.

'35

Акинфеев выполнил длинную передачу на чужую половину поля, Чалов пытался бороться за мяч, но упал на газон. Арбитр не увидел там нарушения.

'33

А вот теперь Ригони мог бить из пределов чужой штрафной после навеса, но немного не успел к мячу.

'31

Кришито поскользнулся в своей штрафной, и Муса улучил момент, чтобы хлестко пробить в ближний угол — не хватило пары сантиметров для гола!

'29

Ригони опасно прострелил в штрафную ЦСКА — Дриусси немного не достал до мяча!

'28

Мяч прилетел после подачи с углового прямо в руки Акинфееву.

'27

Дриусси ворвался в чужую штрафную и попытался отдать опаснейшую передачу под удар, но Игнашевич аккуратно подставил ногу и выбил снаряд на угловой.

'26

Щенников нарушил правила в центральном круге на Ригони, явно сбив его с ног. Арбитр на стал давать желтой.

'25

ЦСКА в кои-то веки завладел мячом и теперь спокойно пасуется на своей половине поля. «Зенит» не настаивает на высоком прессинге.

'24

Пошла передача за пределы штрафной ЦСКА кому-то под удар — домашняя заготовка «Зенита», но армейцы раскусили этот маневр и быстро выбросились в прессинг, не дав питерцам пробить по воротам.

'23

«Зенит» заработал угловой. Питерцы явно давят на гостей.

'22

Смольников решил повторить за Паредесом и внезапно нанес дальний удар — мимо. Партнеры в шоке — они ждали от защитника передачи в штрафной ЦСКА.

'21

Паредес то ли выполнил слишком сильный навес со «стандарта», то ли не очень хорошо пробил — мяч прилетел прямо в руки Акинфееву.

'20

Заболотный получил удар по ноге на чужой половине поля и заработал опасный штрафной.

'19

Замена в составе «Зенита»: Жирков появляется вместо травмированного Ивановича.

'18

Игра возобновилась — «Зенит» пока вдесятером без одного защитника. Питерцы стараются держать мяч на своей половине поля.

'17

Пока Ивановича увозят на электрокаре, можно вспомнить отличный момент, который создал себе Заболотный — и ведь почти реализовал!

'15

Иванович начал хромать и в конце концов совсем остановился. Кажется, защитник дернул мышцу. Нас ждет замена.

'14

Акинфеев здорово вышел из ворот и уже во второй раз за матч на долю секунды обогнал нападающего «Зенита», не дав тому «расстрелять» свои ворота.

'12

Моментище! Заболотный здорово обогнал Игнашевича и Василия Березуцкого в штрафной ЦСКА и пробил в дальный угол, но мяч прошел мимо створа, хотя было очень близко!

'11

Головин попытался вывести Чалова на ударную позицию в чужой штрафной, но немного не угадал с силой, и мяч просто покинул пределы поля.

'9

ЦСКА отвечает своим моментом! Чалов опасно пробил, метя в правый нижний угол! Лодыгин был уже отыгран, но мяч задел Кришито и ушел за лицевую. Арбитры не заметили этого момента и не дали углового.

'8

Опасно! Питеры выполнили длинный заброс в штрафную ЦСКА, и Кузяев чуть не добрался до мяча — Акинфеев опередил его на какие-то полметра!

'7

«Зенит» быстро вернул себе контроль над мячом. Паредес получил снаряд в центре и тут же нанес дальний удар — сильно выше ворот.

'6

И сразу же вторая желтая — Кришито сорвал перспективную атаку ЦСКА, и арбитр не жалеет капитана «Зенита»!

'5

Первая желтая карточка в матче — Бистрович задрал ногу и случайно ударил Ерохина в борьбе за мяч, за что и получает предупреждение.

'5

Пошла подача в центр штрафной «Зенита» на Василия Березуцкого, но питерцы выиграли воздух и перехватили мяч.

'5

Чалов пробил по воротам, мяч угодил в Кришито и ушел за лицевую! Будет угловой!

'4

Наконец, армейцам удалось зацепиться за мяч на чужой половине поля. Головин нанес первый удар ЦСКА по воротам из-за пределов штрафной — выше ворот.

'3

Сине-бело-голубые продолжают контролировать мяч на первых минутах и выполнять забросы во владения Акинфеева. Только что Дриусси неловко принял мяч в чужой штрафной, подыграв себе рукой, и арбитр свистком остановил атаку «Зенита».

'2

«Зенит» тут же начинает с быстрой атаки по левому флангу. Ригони выполнил навес в штрафную ЦСКА, но немного переборщил — мяч приземлился на сетку ворот сверху.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем огненного футбола!

16:25

ЦСКА нужно побеждать сегодня, чтобы вернуться на вторую строчку в таблице. Впрочем, сделать это будет нелегко: армейцам не хватает в составе Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

16:20

После победы «Спартака» над «Амкаром» в этом туре ЦСКА с 51 баллом опустился на третью строчку в турнирной таблице. «Зенит» с 47 очками находится на четвертой позиции — сразу за армейцами. Если сине-бело-голубые сегодня обыграют москвичей, они поднимутся на третье место — в зону Лиги чемпионов.

16:15

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Бистрович, Кучаев, Головин, Муса, Чалов.

16:10

Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Паредес, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный.

16:05

Сама встреча начнется в 16:30 мск.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 28 тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет московский ЦСКА в Питере.