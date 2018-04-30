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Трансляция
С конца
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'66
'66
'63
Уральцы провели атаку правым флангом. Мохаммади чётко отработал в обороне, помешав Бикфалви выбраться на свободное пространство.
'61
Бумаль получил повреждение и захромал. Медики за пределами поля оказывают помощь игроку «Урала».
'59
'59
'57
Исмаэл не стал смещаться к штрафной гостей, сделав диагональ направо, но Роши был закрыт защитником.
'56
Ильин плохо обработал мяч на бровке, выпустив его в аут. Очень медленно играют команды.
'53
Ароян помешал Берише прорваться по флангу, подтолкнув косовара на газон. Арбитр проигнорировал этот толчок.
'52
Эль-Кабир неточно пробил из-за пределов штрафной «Ахмата».
'50
Бумаль нарушил правила, не дав Иванову развернуться.
'48
Уциев не успел за длинным пасом Семёнова.
'47
Митришев неудачно обработал мяч перед чужой штрафной, а затем нарушил правила на Фидлере.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Ахмат» владел преимуществом в первой половине встречи, проведя очень много хороших атак. Команды обменялись нереализованными голевыми возможностями. Впереди второй тайм.
'45
Годзюр перевёл опасную подачу Уциева на угловой!
'44
Бумалю потребовалась медицинская помощь.
'43
Иванов успел накрыть Бумаля, помешав камерунцу разогнать контратаку.
'41
Бикфалви открылся в чужой штрафной на прострел Эль-Кабира и нанёс очень плохой удар.
'40
Годзюр справился с простым дальним ударом Исмаэла.
'39
'38
Плиев получил повреждение в борьбе с Бикфалви. Обошлось без участия медиков.
'36
Бумаль ускорился в чужую штрафную и неудачно прострелил, попав в подбежавшего соперника.
'35
Ароян перехватил скидку Митришева, головой отыграв назад на Городова.
'32
'31
Плиев отразил подачу Кулакова. Уральцы перехватили инициативу, резко атакуя по флангам.
'29
Ильину помешали нанести удар головой после хорошей подачи Димитрова.
'28
Швец неточно пробил издали.
'28
Бериша в перспективной атаке сделал плохой пас на Иванова.
'26
Эль-Кабир сделал хитрый штрафной вдоль штрафной «Ахмата», но никто из партнёров на этот пас не побежал.
'24
Перекладина спасла гостей! Роши получил мяч в штрафной и сделал подачу на Митришева, который без сопротивления пробил головой в перекладину!
'23
Ильин технично обработал мяч в центре поля и сразу нарвался на тактический фол.
'21
Опасный удар Исмаэла был блокирован!
'19
Митришев слишком далеко пробросил мяч себе на ход, чем воспользовался Ароян.
'17
Иванов хлёстко пробил с лёта из-за пределов штрафной, но получилось мимо ворот.
'16
Годзюр опередил Беришу на краю своей штрафной, выбив мяч на угловой.
'15
Бериша нарвался на жёсткий фол, прорываясь по флангу. Обошлось без карточки.
'13
Городов вышел из ворот на проникающий пас Бикфалви, опередив Ильина.
'10
Димитров! Ошибка грозценцев в центре поля привела к контратаке «Урала» два в одного! Ильин сыграл на Димитрова, который ворвался в штрафную и перебросил мяч через Городова, ворота которого спас Семёнов!
'9
Прострел Роши угодил в руку Меркулова, но арбитр решил не ставить пенальти.
'9
Фидлер нарушил правила против Уциева.
'7
Грозненцы наладили контроль над мячом, здорово играя в пас. Уральцам в дебюте встречи не хватает движения, чтобы вовремя накрывать соперников.
'5
Бериша убежал в чужую штрафную и сделал прострел, который был блокирован Бумалем!
'4
Кулаков подключился к атаке «Урала», не сумев зацепиться за диагональ партнёра.
'3
Митришев освободился от опеки перед чужой штрафной и пробил мимо цели!
'2
Роши оббежал Меркулова на фланге и сделал подачу, которая оказалась слишком высокой для Митришева.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.