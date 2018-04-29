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Под проливным дождем приходится играть сегодня футболистам.
«Амкар» больше контролирует мяч, но у гостей атаки выглядят острее.
Бокетти пробил издали! Выше ворот.
Угловой подали футболисты «Спартака», но защита «Амкара» вынесла мяч из-за пределов штрафной.
Фернандо пробил в створ, но на месте был Нигматуллин.
«Спартак» заработал штрафной после нарушения на Зобнине.
Максимович едва не подарил мяч сопернику, но успел исправиться за за свою неудачную передачу.
Футболисты «Амкара» пытаются играть через фланговые подачи в штрафную, но пока у них не получается создать опасность у ворот Селихова.
После подачи Фернандо на дальнюю штангу Бокетти пробил в нижний угол ворот! 1:0 в пользу красно-белых.
Угловой заработал «Спартак».
Не спешат футболисты обеих команд идти в серьезное наступление на ворота соперника.
Состав гостей.
Занев пробил слишком высоко.
Бокетти нарушил правила вблизи своей штрафной. Опасный стандарт будет.
Стартовый состав хозяев.
Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня пермский «Амкар» примет московский «Спартак». Команды уже вышли на поле.
Начало онлайна в 13.30 мск.
Текстовая трансляция матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» — «Спартак».