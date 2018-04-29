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РФПЛ. «Спартак» открыл счет в матче с «Амкаром». LIVE

Онлайн-трансляция матча 28 тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак»

В матче 28-го тура РФПЛ пермский «Амкар» дома принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
28-й тур  |   29 апреля 14:00   |  1 тайм
Амкар
0:1
Спартак
0:1
Стадион «Звезда», Пермь | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боккетти 8'
Тимофеев 28'
Боккетти 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
2 (з)   Александар Милькович
3 (з)   Петар Занев
18 (з)   Михаил Сиваков
41 (з)   Дмитрий Белоруков
19 (з)   Брайн Идову
91 (п)   Александр Рязанцев
17 (п)   Михаил Гащенков
20 (п)   Павел Комолов
66 (п)   Саид Эззатоллахи
9 (н)   Дарко Бодул
57 (в)   Александр Селихов
38 (з)   Андрей Ещенко
16 (з)   Сальваторе Боккетти 8' 31'
33 (з)   Никола Максимович
29 (з)   Илья Кутепов
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
10 (п)   Квинси Промес
40 (п)   Артём Тимофеев 28'
9 (н)    Зе
Запасной состав
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
6 (з)   Секу Конде
13 (з)   Кирилл Суслов
26 (з)   Фелицио Браун
10 (п)   Алихан Шаваев
16 (п)   Сергей Баланович
27 (п)   Михаил Костюков
32 (п)   Иван Мельников
11 (н)   Алексей Гасилин
14 (н)   Станислав Прокофьев
80 (н)   Аарон Оланаре
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
26 (з)   Леонид Миронов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
18 (п)   Зелимхан Бакаев
19 (п)   Александр Самедов
30 (п)   Софьян Ханни
45 (п)   Сергей Ерёменко
50 (п)   Марио Пашалич
99 (н)   Педро Роша
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Владение мячом
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`30

По желтой карточке получили Комолов и Бокетти за выяснение отношений.

`29

Опасная подача со штрафного! Зачем-то Селихов вышел из ворот за мячом и не смог его выбить. Повезло гостям, что на подборе никто не смог точно пробить в створ.

`27

Первая желтая карточка в матче. Ее получил Тимофеев.

`25

Под проливным дождем приходится играть сегодня футболистам.

`23

Опасный момент у ворот «Спартака»! После подачи углового Рязанцев сделал скидку на Комолова, но форвард пробил выше ворот!

`21

«Амкар» больше контролирует мяч, но у гостей атаки выглядят острее.

`19

Бокетти пробил издали! Выше ворот.

`17

Угловой подали футболисты «Спартака», но защита «Амкара» вынесла мяч из-за пределов штрафной.

`15

Фернандо пробил в створ, но на месте был Нигматуллин.

`14

«Спартак» заработал штрафной после нарушения на Зобнине.

`12

Максимович едва не подарил мяч сопернику, но успел исправиться за за свою неудачную передачу.

`10

Футболисты «Амкара» пытаются играть через фланговые подачи в штрафную, но пока у них не получается создать опасность у ворот Селихова.

`8

После подачи Фернандо на дальнюю штангу Бокетти пробил в нижний угол ворот! 1:0 в пользу красно-белых.

`8

ГООООЛ!!!!!

`7

Угловой заработал «Спартак».

`5

Не спешат футболисты обеих команд идти в серьезное наступление на ворота соперника.

13:58

Состав гостей.

`3

Занев пробил слишком высоко.

`2

Бокетти нарушил правила вблизи своей штрафной. Опасный стандарт будет.

13:55

Стартовый состав хозяев.

`1

Матч начался!

13:50

Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня пермский «Амкар» примет московский «Спартак». Команды уже вышли на поле.

10:10

Начало онлайна в 13.30 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» — «Спартак».