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Трансляция
С конца
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'35
'31
Выбила мяч защита после навеса, а повторный заброс получился очень неточным.
'30
Хороший кручёный удар низом в левый угол ворот выполнил Калачёв, но Юрченко сумел перевести на угловой!
'28
Отбиваются гости и после углового.
'27
Калачёв в игре, а «Тосно» вдесятером. Сам Тимофей выполнил навес со штрафного, мяч был выбит на угловой.
'27
Калачёву оказывают медицинскую помощь тем временем.
'26
'25
Палиенко развернулся с мячом и бедром налетел на соперника, упав на газон. Фола нет.
'23
Паршивлюк нанёс удар по воротам со средней дистанции, один из игроков «Тосно» неудачно попытался прервать удар в подкате, а в итоге мяч пролетел немного правее штанги!
'21
Продолжается матч.
'20
Дугалич получил повреждение. Пауза в игре.
'19
Ионов неточно пробил из-за пределов штрафной.
'17
«Тосно» удалось убежать в контратаку, которая завершилась неточным ударом Макарова из правой части штрафной.
'15
Паршивлюк вошёл в штрафную с правого фланга и пробил с очень острого угла в створ — Юрченко справился с ударом!
'13
Скопинцев отобрал мяч в центре поля, прошёл к штрафной, но пробить ему не удалось на этот раз.
'10
Из углового ростовчане ничего не извлекли.
'9
Прошла передача в штрафную на Шомуродова, который в касание пробил в ближний угол — Юрченко перевёл мяч выше перекладины!
'7
Не получилась атака правым флангом у хозяев поля.
'5
Скопинцев получил мяч в левой части штрафной, обработал его и пробил низом по центру — Юрченко накрыл мяч.
'4
Галиулин прошёл по флангу и прострелил в штрафную, но точности передаче не хватило.
'2
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Ростов» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.