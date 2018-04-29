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Ростов Тосно
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Игрок футбольного клуба «Ростов»

«Тосно» в меньшинстве отбивается от «Ростова». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Тосно» в 28 туре чемпионата России

«Ростов» играет на своем поле с «Тосно» в 28-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   29 апреля 19:00   |  1 тайм
Ростов
0:0
Тосно
0:0
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Макаров 2'
Макаров 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
2 (п)   Тимофей Калачёв
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
8 (п)   Аяз Гулиев
12 (п)   Алексей Ионов
84 (п)   Александр Гацкан
14 (н)   Эльдор Шомуродов
16 (в)   Давид Юрченко
5 (з)   Неманья Мьюшкович
26 (з)   Раде Дугалич
25 (з)   Андрей Буйволов
77 (п)   Никола Труич
88 (п)   Марко 
21 (п)   Вагиз Галиулин
15 (п)   Нуну Роша
31 (п)   Александр Макаров 2' 26'
4 (п)   Илья Жигулёв
11 (п)   Максим Палиенко
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Матия Бобен
16 (з)   Евгений Макеев
33 (з)   Константин Плиев
7 (п)   Артур Юсупов
10 (п)   Александр Зуев
19 (п)   Хорен Байрамян
20 (п)   Жан Маер
21 (п)   Александр Сапета
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
1 (в)   Михаил Опарин
8 (з)   Сергей Сухарев
24 (з)   Тимофей Маргасов
64 (з)   Денис Кутин
14 (п)   Александр Карницкий
19 (п)   Алексей Скворцов
29 (н)    Рикардиньо
Удары
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Владение мячом
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'35
Галиулин получил «горчичник» за фол на правом фланге.
'31
Выбила мяч защита после навеса, а повторный заброс получился очень неточным.
'30
Хороший кручёный удар низом в левый угол ворот выполнил Калачёв, но Юрченко сумел перевести на угловой!
'28
Отбиваются гости и после углового.
'27
Калачёв в игре, а «Тосно» вдесятером. Сам Тимофей выполнил навес со штрафного, мяч был выбит на угловой.
'27
Калачёву оказывают медицинскую помощь тем временем.
'26
Макаров удалён! Снова пошёл он в подкат сзади против Калачёва. Абсолютно заслуженное удаление.
'25
Палиенко развернулся с мячом и бедром налетел на соперника, упав на газон. Фола нет.
'23
Паршивлюк нанёс удар по воротам со средней дистанции, один из игроков «Тосно» неудачно попытался прервать удар в подкате, а в итоге мяч пролетел немного правее штанги!
'21
Продолжается матч.
'20
Дугалич получил повреждение. Пауза в игре.
'19
Ионов неточно пробил из-за пределов штрафной.
'17
«Тосно» удалось убежать в контратаку, которая завершилась неточным ударом Макарова из правой части штрафной.
'15
Паршивлюк вошёл в штрафную с правого фланга и пробил с очень острого угла в створ — Юрченко справился с ударом!
'13
Скопинцев отобрал мяч в центре поля, прошёл к штрафной, но пробить ему не удалось на этот раз.
'10
Из углового ростовчане ничего не извлекли.
'9
Прошла передача в штрафную на Шомуродова, который в касание пробил в ближний угол — Юрченко перевёл мяч выше перекладины!
'7
Не получилась атака правым флангом у хозяев поля.
'5
Скопинцев получил мяч в левой части штрафной, обработал его и пробил низом по центру — Юрченко накрыл мяч.
'4
Галиулин прошёл по флангу и прострелил в штрафную, но точности передаче не хватило.
'2
Макаров в жёстком подкате сзади снёс Калачёва. Сразу жёлтая карточка.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Ростов» — «Тосно». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.