Курсы валют$ 62.85 (+0.282) 75.99 (+0.151)
Москва: +22°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
13:00
ХетафеЖирона
1:1
закончен
17:15
АлавесАтлетико М
0:1
закончен
19:30
ВаленсияЭйбар
0:0
закончен
21:45
ДепортивоБарселона
2:4
закончен
Италия / Серия А
13:30
КротонеСассуоло
4:1
закончен
16:00
СампдорияКальяри
4:1
закончен
16:00
АталантаДженоа
3:1
закончен
16:00
БолоньяМилан
1:2
закончен
16:00
ВеронаСПАЛ
1:3
закончен
16:00
БеневентоУдинезе
3:3
закончен
19:00
ФиорентинаНаполи
3:0
закончен
21:45
ТориноЛацио
0:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарСпартак М
0:2
закончен
16:30
ЗенитЦСКА
0:0
закончен
19:00
РостовТосно
2:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
2:1
закончен
18:00
АнжеМарсель
1:1
закончен
22:00
ПСЖГенгам
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
16:15
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
1:4
закончен
18:30
Манчестер ЮнайтедАрсенал
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
МайнцРБ Лейпциг
3:0
закончен
19:00
ВердерБоруссия Д
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗаряВерес
1:0
закончен
19:30
ВорсклаДинамо К
0:1
закончен
Еврохоккейтур
13:00
РоссияЧехия
4:2
закончен
НХЛ / плей-офф
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Цмоки-Минск
91:80
закончен
15:30
Парма Автодор
94:96
закончен
18:00
УНИКС Нижний Новгород
99:93
закончен
Автоспорт / Формула-1
15:10
Гран-при Азербайджана
1
Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
1:43:44.291
2
Кими Райкконен («Феррари»)
+2.460
3
Серхио Перес («Форс Индия»)
+4.024
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаСКА-Хабаровск
1:0
закончен
14:00
Динамо МРубин
0:0
1 тайм
16:30
АхматУрал
не начался
19:00
КраснодарЛокомотив М
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
не начался
Испания / Примера
22:00
БетисМалага
не начался
НХЛ / плей-офф
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ВЭФ Астана
не начался
Евролига
00:00
ЦСКА Химки
не начался
00:00
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
00:00
Фенербахче Баскония
не начался
00:00
Олимпиакос Жальгирис
не начался
Лига чемпионов
21:45
Реал Мадрид Бавария
не начался
НХЛ / плей-офф
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Динамо М Рубин
Вратарь «Динамо» Антон Шунин РИА Новости
Вратарь «Динамо» Антон Шунин

РФПЛ. «Динамо» зажимает «Рубин». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Рубин» в 28-м туре РФПЛ

Московское «Динамо» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» в 28-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   30 апреля 14:00   |  1 тайм
Динамо М
0:0
Рубин
0:0
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Кузьмин 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
3 (з)   Себастьян Хольмен
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
13 (п)   Фёдор Черных
5 (п)   Абдул Теттех
23 (п)   Антон Соснин
88 (п)   Александр Ташаев
48 (н)   Евгений Луценко
35 (в)   Сослан Джанаев
2 (з)   Олег Кузьмин 17'
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
44 (з)   Сесар Навас
88 (п)   Руслан Камболов
66 (п)   Кристиан Нобоа
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
71 (п)   Ивелин Попов
15 (п)   Игорь Коновалов
33 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
26 (з)   Никита Калугин
11 (з)   Иван Темников
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
20 (п)   Вячеслав Грулев
7 (н)   Евгений Марков
8 (н)   Кирилл Панченко
90 (н)   Николай Обольский
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
19 (з)   Виталий Устинов
80 (з)   Егор Сорокин
18 (п)   Павел Могилевец
26 (п)   Габриэл Энаке
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
77 (п)   Реза Шекари
53 (н)   Никита Голдобин
93 (н)   Илья Гилязутдинов
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'25
Черных получил мяч на фланге, было перед ним свободное пространство — но был и офсайд.
'23
Нобоа с дальней дистанции сильным ударом отправил мяч на трибуны.
'19
Держат «динамовцы» мяч на чужой половине поля, но пройти с ним в штрафную не могут.
'17
Кузьмин заехал Ташаеву по ногам в подкате в центре поля.
'14
Теперь Нобоа переборщил с силой передачи в штрафную с игры, мяч покинул пределы поля.
'12
Нобоа навесил со стандарта, мяч прокатился по голове и спине прыгнувшего Рыкова, после чего был выбит его партнёром.
'11
Теттех рукой сильно толкнул соперника неподалёку от своей штрафной.
'9
Луценко не удалось догнать мяч после сильной передачи Шуньича вперёд.
'7
Навесил Рауш в штрафную с углового, Теттех пробил в борьбе с защитниками, но его удар был заблокирован.
'5
Рауш на левом фланге выполнил передачу на Ташаева, который оказался в офсайде.
'3
Подберёзкин получил мяч перед штрафной, но не нашёл варианта для обостряющей передачи и покатил мяч назад.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.