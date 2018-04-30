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Трансляция
С конца
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'25
Черных получил мяч на фланге, было перед ним свободное пространство — но был и офсайд.
'23
Нобоа с дальней дистанции сильным ударом отправил мяч на трибуны.
'19
Держат «динамовцы» мяч на чужой половине поля, но пройти с ним в штрафную не могут.
'17
'14
Теперь Нобоа переборщил с силой передачи в штрафную с игры, мяч покинул пределы поля.
'12
Нобоа навесил со стандарта, мяч прокатился по голове и спине прыгнувшего Рыкова, после чего был выбит его партнёром.
'11
Теттех рукой сильно толкнул соперника неподалёку от своей штрафной.
'9
Луценко не удалось догнать мяч после сильной передачи Шуньича вперёд.
'7
Навесил Рауш в штрафную с углового, Теттех пробил в борьбе с защитниками, но его удар был заблокирован.
'5
Рауш на левом фланге выполнил передачу на Ташаева, который оказался в офсайде.
'3
Подберёзкин получил мяч перед штрафной, но не нашёл варианта для обостряющей передачи и покатил мяч назад.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Динамо» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.