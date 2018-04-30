'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Уфа» на своём поле переигрывает «СКА-Хабаровск» 1:0. Пока игра получается для «Уфы» вполне неплохой, быть может в нашем матче не так много ударов по воротам, но был уже забитый мяч, «Уфа» достаточно уверенно контролирует ход матча и хабаровскому клубу будет очень непросто изменить ход этого противостояния.