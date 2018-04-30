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Трансляция
С конца
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'58
'58
'58
Сухов с правого фланга выполнил передачу под удар Стоцкому, Дмитрий в касание пробил по воротам, попытка вышла совсем неудачной.
'57
Пауревич перехватил мяч у штрафной площади хабаровского клуба и сразу пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'56
Стоцкий выполнил подачу на ближнюю штангу на этот раз, оттуда был опасный отскок в центр, но Никитин не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам.
'55
Стоцкий выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Салатич в борьбе с защитником не смог пробить по воротам, но игроки «Уфы» смогли заработать ещё один корнер.
'54
'54
'54
Сухов с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Эдиев не услышал подсказки от Довбни и в итоге выбил мяч на угловой.
'53
Стоцкий с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки хабаровского клуба без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'52
Неделчяру попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, мяч попал в защитника «СКА-Хабаровск» и ушёл на угловой.
'51
Ещё один заброс последовал в штрафную площадь «Уфы», на этот раз сразу несколько игроков хабаровского клуба оказались в офсайде.
'50
Савичев со стандарта выполнил неудачную передачу в центр штрафной площади, игроки «Уфы» отбились без всяких проблем.
'49
Салатич на левом фланге нарушил правила против Канунникова у своей штрафной площади. «СКА-Хаюаровск» заработал относительно неплохой стандарт.
'48
Сухов с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Довбня уверенно сыграл на выходе, а затем правила против него нарушил Пауревич.
'47
Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади «Уфы», Аликин оказался первым на мяче.
'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Уфа» на своём поле переигрывает «СКА-Хабаровск» 1:0. Пока игра получается для «Уфы» вполне неплохой, быть может в нашем матче не так много ударов по воротам, но был уже забитый мяч, «Уфа» достаточно уверенно контролирует ход матча и хабаровскому клубу будет очень непросто изменить ход этого противостояния.
'45+2
Самсонов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Никитин в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер, но Владислав Безбородов назначил удар от ворот.
'45+1
Самсонов выполнил передачу в штрафную площадь на Карасева, защитники «Уфы» оказались первыми на мяче и выбили его на угловой.
'45
Две минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.
'44
Последовала передача в штрафную площадь «Уфы» на Марковича, форвард хабаровского клуба оказался в офсайде.
'43
Живоглядов с левого фланга на этот раз выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, но Довбне всё равно пришлось понервничать.
'42
Живоглядов с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Наваловский оказался первым на мяче.
'41
Стоцкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Никитин в борьбе с защитниками не смог пробить по воротам.
'40
Аделейе на правом фланге сбил Стоцкого. Относительно неплохой стандарт заработала «Уфа».
'39
В центр штрафной площади Стоцкий выполнил подачу с углового, на этот раз игроки «СКА-Хабаровск» уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'38
Стоцкий на этот раз разыграл угловой с Сусыевым, после этого Дмитрий выполнил подачу в штрафную площадь с левого фланга, защитники хабаровского клуба решили ещё раз выбить мяч за лицевую линию поля.
'37
Стоцкий выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Черевко оказался первым на мяче и вновь выбил его на угловой.
'36
'36
Безадресный заброс последовал в штрафную площадь «Уфы», Беленов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'35
Стоцкий с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Никитин головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'34
Салатич с правого фланга пытался забросить мяч в штрафную площадь, мяч попал в игрока «СКА-Хабаровск» и ушёл на угловой.
'33
Стоцкий с углового на этот раз выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «СКА-Хабаровск» отбились без всяких проблем.
'32
Сысуев с левого угла штрафной площади попытался переправить мяч в центр, но Гришко выбил мяч на угловой на этот раз.
'31
Игбун с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Стоцкий головой пробил по воротам, Довбня был на месте.
'30
Самсонов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Никита. Игроки «Уфы» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'29
Обе команды зачастую стараются атаковать именно через фланги, а вот ударов по воротам в нашем матче пока совсем немного, что конечно же печалит.
'28
Живоглядов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади теперь, защитники «СКА-Хабаровск» вновь первыми оказались на мяче.
'27
Игбун перестарался в борьбе за мяч с Эдиевым на половине поля хабаровского клуба и в итоге нарушил правила.
'26
Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Никитин оказался первым на мяче.
'25
Сразу несколько игроков «Уфы» на всякий случай пошли разминаться, но пока Сысуев вернулся на поле.
'24
Пока за пределами поля работают врачи с Сысуевым вновь, будем надеяться, что всё обойдётся без травм.
'23
Наваловский наступил на ногу Сысуеву в борьбе за мяч, вновь игрок «Уфы» лежит на газоне, вышли врачи на поле.
'22
Стоцкий со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, но там оказались только игроки «СКА-Хабаровск».
'21
Стоцкий с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Никитин пробил головой по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'20
Пауревич выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сухов сбросил мяч в центр, Сысуев не смог добраться до него, но Эдиев всё же не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'19
Вновь последовал заброс в штрафную площадь хабаровского клуба, Гришко сыграл надёжно и выбил мяч в аут.
'18
Перешла игра на половину поля «СКА-Хабаровск» на какое-то время, но гости уже стали куда увереннее действовать в обороне.
'17
Эдиев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, игроки «Уфы» спокойно перехватили мяч.
'16
Игбун попытался с правого фланга войти в штрафную площадь хабаровского клуба, но его догнал Наваловский и мяч перехватил.
'15
'14
Неплохой момент получился у ворот «Уфы», Савчев с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Канунников принял мяч и пробил по воротам, Беленов был на месте.
'13
На правом фланге игроки «СКА-Хабаровск» попытались разыграть стандарт, но попытка оказалась не самой лучшей, передача на Савичева была слишком сильной.
'12
Аликин от своей штрафной площади выполнил не самую лучшую передачу на правый фланг, Живоглядов к мячу не успел, тот в итоге ушёл в аут.
'11
Против Сысуева нарушили правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. Игроки «Уфы» никуда не спеша разыграли стандарт.
'10
Живоглядов с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'9
Самсонов прорвался по центру к штрафной площади «Уфы» и затем пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'8
Темп матча у нас пока достаточно средний, гости продолжают приходить в себя после пропущенного мяча.
'7
Игроки «СКА-Хабаровск» перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти очень трудно.
'6
Вернулся Дмитрий Сысуев на поле, всё с ним нормально, форвард «Уфы» готов продолжать игру.
'5
А для «СКА-Хабаровск» начала матча вновь получается неудачным, уже давно длится у хабаровского клуба чёрная серия.
'4
При ударе по воротам Сысуев получил повреждение, пока за пределами поля с ним работают врачи «Уфы».
'3
'2
Сразу последовал заброс в штрафную площадь «Уфы» из центра поля, но мяч полетел слишком сильно и в итоге его без проблем забрал Беленов.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.