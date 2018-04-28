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Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба

РФПЛ. «Арсенал» вышел вперед в матче с «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Арсенал» — «Анжи»

Тульский «Арсенал» на своем поле принимает махачкалинский «Анжи» в рамках 28-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   28 апреля 19:30   |  закончен
Арсенал
2:1
Анжи
2:1
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Берхамов 16'
Сунзу 62'
Кангва 88'
Аджоев 90+4'
Хубулов 22'
Самарджич 59'
Данченко 73'
Армаш 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Стопилла Сунзу 62'
6 (з)   Максим Беляев
20 (п)   Горан Чаушич
11 (п)   Сергей Ткачёв
7 (п)   Кантемир Берхамов 16'
24 (н)   Артём Дзюба
18 (н)   Лука Джорджевич 60'
10 (н)   Эванс Кангва 88'
98 (в)   Александр Будаков
5 (з)   Магомед Мусалов
3 (з)   Владимир Полуяхтов
52 (з)   Мирал Самарджич 59'
14 (з)   Игорь Армаш 86'
2 (з)   Гурам Тетрашвили
6 (п)   Паул Антон
94 (п)   Олег Данченко 73'
10 (п)   Квадво Поку 68'
8 (п)   Арсен Хубулов 87' 22'
49 (н)   Александр Прудников 80'
Запасной состав
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
8 (з)   Гиа Григалава
52 (з)   Иван Новосельцев
71 (з)   Александр Денисов
22 (п)   Данила Буранов
88 (н)   Игорь Шевченко 60'
19 (н)   Федерико Расич
17 (н)   Гурам Аджоев 90'
80 (н)   Ярослав Ивакин
1 (в)   Владимир Сугробов
92 (з)   Сергей Брызгалов
4 (п)   Игорь Чайковский
7 (п)   Достон Хамдамов
13 (п)   Данил Глебов
99 (н)   Хуан Лескано 68'
9 (н)   Филипп Будковский 80'
88 (н)   Иван Маркелов 87'
91 (н)   Павел Яковлев
Удары
44%
По воротам: 13
В створ: 4
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 15
Удары
56%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 15
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'90+4
Аджоев только вышел на замену и получил карточку за грубый подкат.
'90+3
Аджоев в игре.
'90+3
Ещё одна замена у хозяев. Дзюба под аплодисменты болельщиков покинул поле.
'90+1
Расич вышел вместо Ткачёва.
'90+1
Замена у «Арсенала».
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
Дзюба с левого края вошёл в штрафную, выдержал паузу и попал мячом в руку стелившегося в подкат Тетраишвили.
'87
Кангва влетел в Армаша и получил «горчичник».
'86
Маркелов вышел вместо Хубулова.
'86
Последняя замена у «Анжи».
'86
Дзюба разогнал контратаку хозяев, собрал на себя трёх соперников и заработал штрафной. Жёлтую карточку получил Тетраишвили.
'83
Ткачёв прорвался по центру, дошёл до штрафной и пробил низом! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'81
Момент у «Анжи»! Хубулов навесил с углового, Самарджич выпрыгнул выше всех и послал мяч рядом со штангой!
'80
Будковский вышел вместо Прудникова.
'80
Замена у «Анжи».
'77
Контратакой ответили хозяева. Ткачев на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но мяч ушёл в сторону.
'75
Махачкалинцы забрали мяч и перешли в атаку. 15 минут есть ещё у гостей, чтобы спасти игру.
'73
Данченко в подкате сзади въехал в ногу Хагушу — так и травму можно нанести. Жёлтая карточка.
'72
Мусалов с правого края навесил в штрафную! Левашов уверенно сыграл на выходе, опередив Прудникова.
'70
Полуяхтов с левого края вошёл в штрафную и рухнул в борьбе с защитником. Сергей Карасёв был рядом — арбитр показывает, что нужно подниматься.
'68
Лескано вошёл в игру вместо Поку.
'68
Замена у «Анжи».
'66
Хагуш рванул по флангу, обыграл защитника, но подача в штрафную получилась безадресной.
'64
«Арсенал» продолжает владеть мячом и активно идти вперёд. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'62
ГОЛ! Туляки быстро разыграли угловой. Альварес навесил в штрафную, Ткачев скинул мяч дальше на Сунзу, который пробил головой в угол ворот!
'60
Шевченко вступил в игру вместо Джорджевича.
'60
Замену провёл Миодраг Божевич.
'59
Самарджич прихватил за футболку Кангва и получил «горчичник».
'56
Опасно! Берхамов выполнил подачу в центр штрафной, Дзюба выпрыгнул выше всех и нанёс удар головой — перекладина спасла гостей!
'55
Махачкалинцы накоротке разыграли мяч в штрафной. Прудников получил обратную передачу от партнёра и пробил в сетку с внешней стороны.
'54
Момент! Тетраишвили подключился к атаке, дошёл до штрафной и пробил в угол — Левашов в падении отразил мяч в сторону.
'52
Туляки разыграли комбинацию перед штрафной. Ткачёв навесил на дальний угол вратарской, но Дзюба не сумел подстроиться под мяч.
'50
Ещё один кросс Альвареса в штрафную! Джорджевич выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком неточно.
'48
Ответ «Анжи»! Данченко промчался по флангу, обыграл защитника и прострелил в центр штрафной! Поку в касание пробил под перекладину — Левашов перевёл мяч на угловой.
'46
Момент у «Арсенала»! Альварес с левого края навесил в штрафную, мяч отскочил к Ткачёву, который из убойной позиции пробил чуть выше перекладины!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Берхамова и Хубулова. Хороший темп, команды не закрывались и много атаковали. Сложно отдать кому-то преимущество — равная игра и счёт справедливый.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
«Арсенал» активно проводит концовку тайма. Игра переместилась к штрафной «Анжи» — гости вынуждены обороняться.
'40
Опасно! Дзюба сместился к центру и сделал передачу к штрафной, Джорджевич покатил мяч дальше на Чаушича, который пробил в крестовину!
'38
Данченко сделал проникающую передачу в штрафную, но Мусалов на дриблинге не сумел пройти Хагуша.
'36
Берхамов сорвал контратаку гостей, прихватив Данченко. Сергей Карасёв устно предупредил Кантемира.
'34
Туляки провели атаку по центру. Берхамов пробил с 30 метров — мяч попал в ногу защитнику и ушёл в сторону.
'32
Хагуш промчался по флангу и вырезал подачу во вратарскую! Дзюбе помешали пробить по воротам.
'30
Ткачёв! Подкараулил отскок у штрафной и хлёстко пробил в угол — Будаков в падении забрал мяч в руки.
'28
Хубулов с углового навесил на голову Армашу! Игорь пробил по центру ворот — Левашов со второй попытки забрал мяч.
'26
Берхамов в подкате снёс рвавшегося в атаку Поку. Небольшое повреждение получил африканец.
'24
Туляки пытаются успокоить игру, перекатывая мяч на своей половине поля.
'22
ГОЛ! Махачкалинцы совершили перехват и провели скоростную атаку. Прудников из центрального круга сделал мягкий заброс к штрафной, Хубулов выиграл забег на скорость у защитника и без помех расстрелял ворота «Арсенала»!
'20
Пропустив гол, махачкалинцы перевели игру на чужую половину поля. Но пока не доходит дело до ударов.
'18
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 56% на 44%.
'16
ГОЛ! Шикарно сыграл Берхамов! Кантемир с правого края вошёл в штрафную, качнул защитника и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для вратаря!
'15
Дзюба навязал борьбу защитнику и отобрал мяч! Артём с левого края прострелил на ближнюю штангу — мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'13
Хубулов сместился на левый край, качнул защитника и попытался забросить мяч в дальнюю девятку — получилось слишком высоко.
'11
Джорджевич аккуратно забросил мяч в штрафную! Будаков вовремя вышел из ворот, на мгновение опередив Кангва.
'9
Ткачев освободился от опеки и вырезал кросс в штрафную! Дзюба немного не дотянулся до мяча.
'7
Момент! Последовала подача в штрафную «Анжи», Джорджевич сделал скидку на Дзюбу, который пробил рядом со штангой!
'5
Хороший темп. Команды действуют на встречных курсах.
'3
Прудников! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол — Левашов в падении забрал мяч.
'1
Матч начался! Махачкалинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.