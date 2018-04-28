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Трансляция
С конца
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'90+4
'90+3
'90+3
'90+1
'90+1
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'88
Дзюба с левого края вошёл в штрафную, выдержал паузу и попал мячом в руку стелившегося в подкат Тетраишвили.
'87
'86
'86
'86
'83
Ткачёв прорвался по центру, дошёл до штрафной и пробил низом! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'81
Момент у «Анжи»! Хубулов навесил с углового, Самарджич выпрыгнул выше всех и послал мяч рядом со штангой!
'80
'80
'77
Контратакой ответили хозяева. Ткачев на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но мяч ушёл в сторону.
'75
Махачкалинцы забрали мяч и перешли в атаку. 15 минут есть ещё у гостей, чтобы спасти игру.
'73
'72
Мусалов с правого края навесил в штрафную! Левашов уверенно сыграл на выходе, опередив Прудникова.
'70
Полуяхтов с левого края вошёл в штрафную и рухнул в борьбе с защитником. Сергей Карасёв был рядом — арбитр показывает, что нужно подниматься.
'68
'68
'66
Хагуш рванул по флангу, обыграл защитника, но подача в штрафную получилась безадресной.
'64
«Арсенал» продолжает владеть мячом и активно идти вперёд. Не удаётся гостям перехватить инициативу.
'62
'60
'60
'59
'56
Опасно! Берхамов выполнил подачу в центр штрафной, Дзюба выпрыгнул выше всех и нанёс удар головой — перекладина спасла гостей!
'55
Махачкалинцы накоротке разыграли мяч в штрафной. Прудников получил обратную передачу от партнёра и пробил в сетку с внешней стороны.
'54
Момент! Тетраишвили подключился к атаке, дошёл до штрафной и пробил в угол — Левашов в падении отразил мяч в сторону.
'52
Туляки разыграли комбинацию перед штрафной. Ткачёв навесил на дальний угол вратарской, но Дзюба не сумел подстроиться под мяч.
'50
Ещё один кросс Альвареса в штрафную! Джорджевич выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком неточно.
'48
Ответ «Анжи»! Данченко промчался по флангу, обыграл защитника и прострелил в центр штрафной! Поку в касание пробил под перекладину — Левашов перевёл мяч на угловой.
'46
Момент у «Арсенала»! Альварес с левого края навесил в штрафную, мяч отскочил к Ткачёву, который из убойной позиции пробил чуть выше перекладины!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами Берхамова и Хубулова. Хороший темп, команды не закрывались и много атаковали. Сложно отдать кому-то преимущество — равная игра и счёт справедливый.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
«Арсенал» активно проводит концовку тайма. Игра переместилась к штрафной «Анжи» — гости вынуждены обороняться.
'40
Опасно! Дзюба сместился к центру и сделал передачу к штрафной, Джорджевич покатил мяч дальше на Чаушича, который пробил в крестовину!
'38
Данченко сделал проникающую передачу в штрафную, но Мусалов на дриблинге не сумел пройти Хагуша.
'36
Берхамов сорвал контратаку гостей, прихватив Данченко. Сергей Карасёв устно предупредил Кантемира.
'34
Туляки провели атаку по центру. Берхамов пробил с 30 метров — мяч попал в ногу защитнику и ушёл в сторону.
'32
Хагуш промчался по флангу и вырезал подачу во вратарскую! Дзюбе помешали пробить по воротам.
'30
Ткачёв! Подкараулил отскок у штрафной и хлёстко пробил в угол — Будаков в падении забрал мяч в руки.
'28
Хубулов с углового навесил на голову Армашу! Игорь пробил по центру ворот — Левашов со второй попытки забрал мяч.
'26
Берхамов в подкате снёс рвавшегося в атаку Поку. Небольшое повреждение получил африканец.
'24
Туляки пытаются успокоить игру, перекатывая мяч на своей половине поля.
'22
'20
Пропустив гол, махачкалинцы перевели игру на чужую половину поля. Но пока не доходит дело до ударов.
'18
По владению мячом преимущество у «Арсенала» — 56% на 44%.
'16
'15
Дзюба навязал борьбу защитнику и отобрал мяч! Артём с левого края прострелил на ближнюю штангу — мяч от ноги защитника ушёл на угловой.
'13
Хубулов сместился на левый край, качнул защитника и попытался забросить мяч в дальнюю девятку — получилось слишком высоко.
'11
Джорджевич аккуратно забросил мяч в штрафную! Будаков вовремя вышел из ворот, на мгновение опередив Кангва.
'9
Ткачев освободился от опеки и вырезал кросс в штрафную! Дзюба немного не дотянулся до мяча.
'7
Момент! Последовала подача в штрафную «Анжи», Джорджевич сделал скидку на Дзюбу, который пробил рядом со штангой!
'5
Хороший темп. Команды действуют на встречных курсах.
'3
Прудников! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол — Левашов в падении забрал мяч.
'1
Матч начался! Махачкалинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ: «Арсенал» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.