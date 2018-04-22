Естественно, главной интригой предстоящей встречи является очная дуэль Артема Дзюбы (он, как уже было сказано, сегодня в старте) и «Зенита», цвета которого он еще совсем недавно защищал. Напомним, что в минувшее межсезонье форвард по причине сложных отношений с главным тренером Роберто Манчини был отдан в аренду в Тулу и, казалось бы, не должен был играть против своих владельцев. Однако Артем и «канониры» заплатили за участие Дзюбы в матче питерцам внушительную сумму (по условиям контракта, конечно) — и он сегодня играет. Переоценить настрой россиянина просто невозможно — в подобных поединках нападающий рвет и мечет.