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Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба

РФПЛ. «Зенит» сравнял счет в матче против Дзюбы. LIVE

Онлайн матча 27-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Зенит»

,
Тульский «Арсенал» принимает петербургский «Зенит» в 27-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   22 апреля 14:00   |  1 тайм
Арсенал
1:1
Зенит
1:1
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Горбатенко 3'
Горбатенко 23'
Дриусси 26'
Паредес 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
13 (з)   Стопилла Сунзу
21 (з)   Виктор Альварес
6 (з)   Максим Беляев
77 (п)   Михаил Александров
23 (п)   Игорь Горбатенко 3' 23'
11 (п)   Сергей Ткачёв
9 (п)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
10 (н)   Эванс Кангва
24 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Юрий Лодыгин
60 (з)   Бранислав Иванович
4 (з)   Доменико Кришито
80 (з)   Илья Скроботов 23'
23 (з)   Миха Мевля
5 (п)   Леандро Паредес 36'
8 (п)   Матиас Краневиттер
21 (п)   Александр Ерохин
7 (п)   Дмитрий Полоз
11 (н)   Себастьян Дриусси 26'
29 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
1 (в)   Игорь Обухов
16 (в)   Алексей Березин
14 (з)   Анри Хагуш
71 (з)   Александр Денисов
22 (п)   Данила Буранов
7 (п)   Кантемир Берхамов
80 (н)   Ярослав Ивакин
19 (н)   Федерико Расич
88 (н)   Игорь Шевченко
17 (н)   Гурам Аджоев
70 (в)   Никита Гойло
71 (в)   Егор Бабурин
19 (з)   Игорь Смольников 23'
54 (з)   Никита Каккоев
15 (з)   Эльмир Набиуллин
10 (п)   Эмилиано Ригони
49 (п)   Дмитрий Плетнев
27 (п)   Магомед Оздоев
18 (п)   Юрий Жирков
14 (п)   Далер Кузяев
82 (н)   Ivan Tarasov
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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По воротам:
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'38

Заметно оживил гол игру «Зенита» — такими темпами гости могут уйти в раздевалку на перерыв, уже ведя в счете.

'36

Естественно, сделал это Паредес. На этот раз, правда, во многом это «заслуга» защитников и вратаря — однако аргентинец все равно мастер!

'36

ГООООООООООООООООООООЛ!!!!! Невероятно (2)!!! Сравнивает счет «Зенит» МЯЧОМ ПРЯМЫМ УДАРОМ С УГЛОВОГО!!!

'34

С трудом, но все-таки пришел в себя итальянец — это, без сомнения, радует. Травм уж точно не нужно сегодня...

'32

Горбатенко очень грубо сыграл против Кришито — кажется, что мог получать здесь второй «горчичник» Игорь, однако судья его простил.

'30

Очень нервная игра сейчас происходит в Туле — все спорят со всеми, все не скрывают агрессии и прочее. В общем — вся прелесть футбола в действии.

'28

Комбаров каким-то чудом сохранил мяч в поле после плохой передачи партнера, после чего отдал на Беляева — и тот «жахнул» в створ. Лодыгин был на месте!

'26

Дриусси помешал тулякам разыграть мяч — и за это был наказан желтой.

'24

И тут же первая замена у «Зенита» — Смольников поменял Скроботова. Гениальный ход Манчини как педагога, безусловно.

'23

Первая желтая карточка в матче — Горбатенко за достаточно грубый фол получил «горчичник».

'20

Какой момент!!! Кангва попросту уничтожил соперника на фланге, мастерски раскачав того, после чего выдал пас в лучших традициях Пирло на Ткачева, который находился в убойной позиции. Мог бы быть здесь гол, однако Сергей сыграл достаточно «топорно», пробив прямиком в Лодыгина, тогда как напрашивался пас на Дзюбу.

'18

Чуть выровнял игру «Зенит» — сама формулировка, впрочем, звучит не очень впечатляюще для поклонников сине-бело-голубых.

'16

Тем временем Чаушич уже вернулся на поле — правда, до сих пор хромает он.

'15

Паредес! Очень красиво сейчас мог забить аргентинец! Исполняя угловой, хавбек едва не отправил «сухого листа» в ворота Левашова — сантиметров не хватило!

'13

Чаушич получил повреждение — медики уже на поле сейчас, «колдуя» над игроком.

'11

Кришито привычно часто ругается с судьями — вот и сейчас попытался он оспорить решение арбитров по ауту. Те, впрочем, были неумолимы.

'9

Момент у «Зенита»! Классно исполнили угловой гости — обязан был Дриусси в завершении момента забивать головой с метра, однако каким-то чудом не попал в створ аргентинец! Правда, был тут еще и офсайд.

'7

Очень нервно начал «Зенит» — слишком уж часто ошибаются пока что гости, чтобы хоть на ничью сегодня рассчитывать.

'5

Пошел отвечать «Зенит», однако чего-то интересного пока что придумать не смог.

'3

Забил, конечно, не сам Дзюба — однако именно он сделал результативный пас. Умело распорядился мячом на фланге Артем, отдав его под удар на Игоря Горбатенко — и тот идеально пробил в «шестерку» из-за пределов штрафной! Вот это начало!

'3

ГООООООООООООООООООООООЛ!!! Невероятно!!! Уже на третьей минуте забила Тула!!!

'3

Оптимистичный баннер фанатов Тулы.

'1

Стартовал матч!

13:59

Как отмечает корреспондент «Газеты.Ru», аншлага на матче сегодня не будет.

13:55

Напоследок добавим, что на данный момент «Зенит» идет в РФПЛ четвертым, сражаясь за Лигу чемпионов, а Тула занимает девятое место, не имея шансов ни на еврокубки, ни на вылет. В первом круге в Санкт-Петербурге, к слову, победили именно «канониры» — 1:0.

13:50

Естественно, главной интригой предстоящей встречи является очная дуэль Артема Дзюбы (он, как уже было сказано, сегодня в старте) и «Зенита», цвета которого он еще совсем недавно защищал. Напомним, что в минувшее межсезонье форвард по причине сложных отношений с главным тренером Роберто Манчини был отдан в аренду в Тулу и, казалось бы, не должен был играть против своих владельцев. Однако Артем и «канониры» заплатили за участие Дзюбы в матче питерцам внушительную сумму (по условиям контракта, конечно) — и он сегодня играет. Переоценить настрой россиянина просто невозможно — в подобных поединках нападающий рвет и мечет.

13:45

«Арсенал». Стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

13:42

«Зенит». Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов, Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Полоз, Заболотный.

13:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок — именно в таких сочетаниях коллективы сегодня сыграют с первых минут на тульском «стадио».

13:35

Отметим, что сама игра стартует в 14:00 по московскому времени.

13:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура РФПЛ, в котором «Арсенал» в Туле примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.