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Заметно оживил гол игру «Зенита» — такими темпами гости могут уйти в раздевалку на перерыв, уже ведя в счете.
Естественно, сделал это Паредес. На этот раз, правда, во многом это «заслуга» защитников и вратаря — однако аргентинец все равно мастер!
С трудом, но все-таки пришел в себя итальянец — это, без сомнения, радует. Травм уж точно не нужно сегодня...
Горбатенко очень грубо сыграл против Кришито — кажется, что мог получать здесь второй «горчичник» Игорь, однако судья его простил.
Очень нервная игра сейчас происходит в Туле — все спорят со всеми, все не скрывают агрессии и прочее. В общем — вся прелесть футбола в действии.
Комбаров каким-то чудом сохранил мяч в поле после плохой передачи партнера, после чего отдал на Беляева — и тот «жахнул» в створ. Лодыгин был на месте!
Чуть выровнял игру «Зенит» — сама формулировка, впрочем, звучит не очень впечатляюще для поклонников сине-бело-голубых.
Тем временем Чаушич уже вернулся на поле — правда, до сих пор хромает он.
Кришито привычно часто ругается с судьями — вот и сейчас попытался он оспорить решение арбитров по ауту. Те, впрочем, были неумолимы.
Очень нервно начал «Зенит» — слишком уж часто ошибаются пока что гости, чтобы хоть на ничью сегодня рассчитывать.
Пошел отвечать «Зенит», однако чего-то интересного пока что придумать не смог.
Забил, конечно, не сам Дзюба — однако именно он сделал результативный пас. Умело распорядился мячом на фланге Артем, отдав его под удар на Игоря Горбатенко — и тот идеально пробил в «шестерку» из-за пределов штрафной! Вот это начало!
Оптимистичный баннер фанатов Тулы.
Как отмечает корреспондент «Газеты.Ru», аншлага на матче сегодня не будет.
Напоследок добавим, что на данный момент «Зенит» идет в РФПЛ четвертым, сражаясь за Лигу чемпионов, а Тула занимает девятое место, не имея шансов ни на еврокубки, ни на вылет. В первом круге в Санкт-Петербурге, к слову, победили именно «канониры» — 1:0.
Естественно, главной интригой предстоящей встречи является очная дуэль Артема Дзюбы (он, как уже было сказано, сегодня в старте) и «Зенита», цвета которого он еще совсем недавно защищал. Напомним, что в минувшее межсезонье форвард по причине сложных отношений с главным тренером Роберто Манчини был отдан в аренду в Тулу и, казалось бы, не должен был играть против своих владельцев. Однако Артем и «канониры» заплатили за участие Дзюбы в матче питерцам внушительную сумму (по условиям контракта, конечно) — и он сегодня играет. Переоценить настрой россиянина просто невозможно — в подобных поединках нападающий рвет и мечет.
«Арсенал». Стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.
«Зенит». Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов, Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Полоз, Заболотный.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок — именно в таких сочетаниях коллективы сегодня сыграют с первых минут на тульском «стадио».
Отметим, что сама игра стартует в 14:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 27-го тура РФПЛ, в котором «Арсенал» в Туле примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.