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Армейцы не извлекли дивидендов из углового, хотя у них получился довольно опасный удар — мяч прошел рядом с правой штангой.
Фернандес разогнал атаку по правому флангу, оставил мяч Головину, а тот навесил в штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
Гранквист просто блестяще сыграл в отборе! Сначала капитан «Краснодара» остановил атаку ЦСКА подкатом, а затем, уже лежа, отбил все попытки армейцев вернуть мяч себе и даже сделал точный пас партнеру.
Армейцы навесили в чужую штрафную со «стандарта», но Синицын вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
Газинский высоко задрал ногу, попытавшись отобрать мяч у Фернандеса, который несся ему навстречу. Опасная игра — будет штрафной в пользу ЦСКА.
Алексей Березуцкий неожиданно оказался на ударной позиции на линии штрафной и решил пробить. Мяч полетел о-о-очень далеко от створа, фактически в угловой флажок. Кстати, этот матч — 500-й для Алексея за ЦСКА.
Набабкин красиво обыграл соперника на фланге и навесил в штрафную «Краснодара». Партнеры не ожидали от него такой прыти и не пошли в зону навеса, а могла получиться неплохая атака.
Мамаев обыграл Игнашевича в чужой штрафной, но того подстраховали другие защитники ЦСКА.
Муса набрал потрясающую скорость на левом фланге и практически от лицевой прострелил в штрафную «Краснодара»! Но мяч каким-то невероятным образом пролетел мимо всех игроков черно-зеленых и достался армейцам.
«Быки» немного пришли в себя и снова принялись пасоваться на чужой половине поля. Но вот Роман Шишкин ошибается в передаче, и ЦСКА устремляется в контратаку!
«Краснодар» кое-как отбился, но Головин подобрал мяч у штрафной и мощно пробил — выше ворот.
Шатов покидает скамейку запасных с огромным куском льда на икроножной мышце. Тем временем «быки» продолжают прессинговать армейцев на их половине поля.
Березуцкий длинным пасом нашел Чалова на чужой половине поля, тот навесил в штрафную на Фернандеса, однако получилось слишком сильно — мяч ушел за лицевую.
Второй угловой тоже ни к чему не привел.
Муса пробил с линии штрафной, и мяч рикошетом от ноги защитника ушел на угловой. Головин навесил неудачно — мяч пролетел мимо всех, однако ЦСКА заработал еще один угловой.
Рамирес пробил с очень большого расстояния по воротам Акинфеева, но тот даже не дернулся, увидев, что мяч летит мимо.
«Быки» владеют мячом на половине поля ЦСКА — в мелком перепасе они мастера. Армейцы не могут отнять снаряд.
Муса попытался вывести на рандеву с вратарем «Краснодара» Чалова, но немного ошибся в точности паса.
Шатов решился пробить издали, но его удар заблокировали игроки ЦСКА.
ЦСКА понесся в атаку с первых минут. Ахмед Муса уже имел возможность начать неплохую атаку по флангу, но неловко обработал мяч после передачи партнера.
Команды провели разминку и вот-вот появятся на поле в форме для игры!
Этот матч фактически представляет собой сражение за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку с 48 очками, а «Краснодар» — пятую с 47-ю.
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Головин, Чалов, Муса.
Начало встречи в 16:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча ЦСКА — «Краснодар», который состоится в Москве в рамках 27-го тура чемпионата России.