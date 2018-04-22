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Для ЦСКА и «Краснодара» этот матч — почти решающий РИА Новости
Для ЦСКА и «Краснодара» этот матч — почти решающий

РФПЛ. ЦСКА и «Краснодар» обмениваются атаками. LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА сражается с «Краснодаром» в Москве в матче 27-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   22 апреля 16:30   |  перерыв
ЦСКА
0:0
Краснодар
0:0
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Кучаев 21'
Мамаев 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
6 (з)   Алексей Березуцкий
4 (з)   Сергей Игнашевич
24 (з)   Василий Березуцкий
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
17 (п)   Александр Головин
25 (п)   Кристиян Бистрович
89 (п)   Константин Кучаев 21'
63 (н)   Фёдор Чалов
7 (н)   Ахмед Муса
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Андреас Гранквист
4 (з)   Александр Мартынович
12 (з)   Кристиан Рамирес
30 (п)   Роман Шишкин
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев 44'
18 (п)   Олег Шатов 16'
7 (н)    Вандерсон
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
8 (п)   Георги Миланов
66 (п)   Бибрас Натхо
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)    Витиньо
1 (в)   Станислав Крицюк
39 (в)   Матвей Сафонов
26 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Ренат Янбаев
13 (з)   Игорь Калинин
22 (п)    Жоаозиньо 16'
62 (п)   Aleks Matsukatov
9 (н)   Андрей Иван
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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'45+1

После одной добавленной минуты звучит свисток на перерыв. Это был очень огненный тайм со множеством моментов как с одной, так и с другой стороны. Сложно сказать, кто из команд доминирует, но в концовке тайма ЦСКА все-таки придавил «Краснодар». Стоит отметить, что «быкам» пришлось провести вынужденную замену Олега Шатова, который почувствовал боль в икроножной мышце. После этого игра немного сбавила в темпе, а затем армейцы начали прибирать инициативу к своим рукам. Посмотрим, как черно-зеленые ответят на это во втором тайме.

'44

Момент! «Краснодар» организовал молниеносную атаку, и Перейра ворвался в штрафную, однако вместо удара начал финтить и чуть не потерял мяч. В итоге уругваец сделал пас на Шишкина, который немного не дотянулся до снаряда, зато в подкате заехал Акинфееву по лицу. Желтая карточка Шишкину за опасную игру.

'43

Армейцы не извлекли дивидендов из углового, хотя у них получился довольно опасный удар — мяч прошел рядом с правой штангой.

'42

ОПАСНО! Чалов хлестко пробил в ближний угол после проникающего паса Мусы, но Синицын среагировал на этот удар и отбил мяч на угловой!

'41

Фернандес разогнал атаку по правому флангу, оставил мяч Головину, а тот навесил в штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

'39

Гранквист просто блестяще сыграл в отборе! Сначала капитан «Краснодара» остановил атаку ЦСКА подкатом, а затем, уже лежа, отбил все попытки армейцев вернуть мяч себе и даже сделал точный пас партнеру.

'38

Армейцы навесили в чужую штрафную со «стандарта», но Синицын вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'37

Газинский высоко задрал ногу, попытавшись отобрать мяч у Фернандеса, который несся ему навстречу. Опасная игра — будет штрафной в пользу ЦСКА.

'35

Алексей Березуцкий неожиданно оказался на ударной позиции на линии штрафной и решил пробить. Мяч полетел о-о-очень далеко от створа, фактически в угловой флажок. Кстати, этот матч — 500-й для Алексея за ЦСКА.

'33

МОМЕНТ! Головин пробил точнехонько в дальний угол, Синицын отбил мяч прямо перед собой и попал в Гранквиста, однако от него снаряд ускакал за лицевую! Мог бы получиться курьезный гол.

'32

Опасный штрафной! Головин упал на входе в чужую штрафную — желтую карточку за фол получает Перейра.

'31

Набабкин красиво обыграл соперника на фланге и навесил в штрафную «Краснодара». Партнеры не ожидали от него такой прыти и не пошли в зону навеса, а могла получиться неплохая атака.

'30

Шишкин мощно пробил внешней стороной стопы в дальнюю «девятку»! Мяч прошел чуть выше ворот.

'29

Мамаев обыграл Игнашевича в чужой штрафной, но того подстраховали другие защитники ЦСКА.

'27

Муса набрал потрясающую скорость на левом фланге и практически от лицевой прострелил в штрафную «Краснодара»! Но мяч каким-то невероятным образом пролетел мимо всех игроков черно-зеленых и достался армейцам.

'26

«Быки» немного пришли в себя и снова принялись пасоваться на чужой половине поля. Но вот Роман Шишкин ошибается в передаче, и ЦСКА устремляется в контратаку!

'24

А вот это уже было опасно! Головин с той же дистанции пробил с рикошетом от газона — Синицын завалился на газон и с трудом перевел мяч на угловой.

'23

«Краснодар» кое-как отбился, но Головин подобрал мяч у штрафной и мощно пробил — выше ворот.

'22

Могло быть опасно! «Краснодар» допустил неожиданный провал в обороне, и Фернандес оказался на ударной позиции в штрафной! Однако бразилец вдруг свалился с ног — вроде бы без посторонней помощи. Судья пенальти не назначил.

'20

Моментов пока нет, но чуть большей инициативой владеют гости. Константин Кучаев получил желтую карточку за подкат сзади — полузащитник пытался хоть как-то прервать затяжное владение мячом в исполнении краснодарцев.

'18

Шатов покидает скамейку запасных с огромным куском льда на икроножной мышце. Тем временем «быки» продолжают прессинговать армейцев на их половине поля.

'16

Неожиданная замена в составе «Краснодара»: вместо Шатова появляется Жоаозиньо. У игрока заболела икроножная мышца — вот такая потеря у «быков».

'15

Березуцкий длинным пасом нашел Чалова на чужой половине поля, тот навесил в штрафную на Фернандеса, однако получилось слишком сильно — мяч ушел за лицевую.

'14

Второй угловой тоже ни к чему не привел.

'13

Муса пробил с линии штрафной, и мяч рикошетом от ноги защитника ушел на угловой. Головин навесил неудачно — мяч пролетел мимо всех, однако ЦСКА заработал еще один угловой.

'12

Рамирес пробил с очень большого расстояния по воротам Акинфеева, но тот даже не дернулся, увидев, что мяч летит мимо.

'11

«Быки» владеют мячом на половине поля ЦСКА — в мелком перепасе они мастера. Армейцы не могут отнять снаряд.

'9

Муса попытался вывести на рандеву с вратарем «Краснодара» Чалова, но немного ошибся в точности паса.

'7

Момент! Вандерсон, который в этом матче играет на острие атаки «Краснодара», выбежал один на один с Акинфеевым, но ударил прямо в него! Вратарь очень умело сократил угол обстрела.

'5

Шатов решился пробить издали, но его удар заблокировали игроки ЦСКА.

'3

ЦСКА понесся в атаку с первых минут. Ахмед Муса уже имел возможность начать неплохую атаку по флангу, но неловко обработал мяч после передачи партнера.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем зажигательного футбола!

16:25

Команды провели разминку и вот-вот появятся на поле в форме для игры!

16:20

Этот матч фактически представляет собой сражение за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку с 48 очками, а «Краснодар» — пятую с 47-ю.

16:15

Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов, Классон, Вандерсон.

16:10

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Головин, Чалов, Муса.

16:05

Начало встречи в 16:30 мск.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча ЦСКА — «Краснодар», который состоится в Москве в рамках 27-го тура чемпионата России.