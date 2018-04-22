После одной добавленной минуты звучит свисток на перерыв. Это был очень огненный тайм со множеством моментов как с одной, так и с другой стороны. Сложно сказать, кто из команд доминирует, но в концовке тайма ЦСКА все-таки придавил «Краснодар». Стоит отметить, что «быкам» пришлось провести вынужденную замену Олега Шатова, который почувствовал боль в икроножной мышце. После этого игра немного сбавила в темпе, а затем армейцы начали прибирать инициативу к своим рукам. Посмотрим, как черно-зеленые ответят на это во втором тайме.