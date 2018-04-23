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Луис Адриано крайне неудачно упал после верховой борьбы — но, к счастью, все хорошо с форвардом.
Зе Луиш опять был близок к голу — бил он из убойной позиции, но спас гостей один из защитников, вставший на пути мяча.
Селихов отбивает непростой удар гостей, ставший опасным после рикошета.
Бериша вновь показал свою технику на фоне непонятной игры защиты «Спартака» — на на этот раз гола не случилось.
Ещенко после подбора бьет максимально неточно и грустно — идеальная иллюстрация для сегодняшнего матча «Спартака» в целом.
Стандартный сценарий сегодняшнего матча: Зе Луиш бьет головой, Городов достаточно легко отбивает .
Готовит Каррера последнее изменение — выйдет на поле Роша. Не самый понятный выбор Карреры, учитывая наличие на скамейке Ханни.
Пытается хоть как-то забить «Спартак» за счет навесов — на этот раз Ещенко бил головой, но промахнулся.
Кстати, накануне у Карреры был день рожденья...
Жуткая атмосфера сейчас на стадионе в Москве — плюс-минус все понимают, что прямо в данный момент упускает потенциальное чемпионство «Спартак», играя просто отвратительно. В предыдущей встрече с «Ахматом» здесь все было совсем иначе.
Ужасно играет «Спартак» — что в атаке, что в защите. Иначе и не скажешь.
Невероятный гол. Бериша (при всем уважении к самому игроку) сейчас забил какой-то слишком уж простой мяч — и во многом это заслуга футболистов «Спартака». Вышедший на поле Максимович в лучших традициях двора улетел при простом замахе от Бернарда, а Селихов почему-то опять не отбил простой удар. 0:3; «Локомотив» — чемпион.
Долго владели мячом на старте хозяева, однако все завершилось на ужасной передаче Максимовича в простой ситуации.
Упал Адриано в чужой штрафной, однако судья этот эпизод оставил без внимания.
Небольшая стычка на поле!!!
Зе Луиш пробил головой почти с линии штрафной — никаких проблем для вратаря.
Очень много фолит Сальваторе — если будет он столь часто нарушать правила и дальше, то удаления точно не избежит.
И уже ведет игру «Ахмат» — дается матч гостям, и они этим явно пользуются.
Абсолютно обескуражен «Спартак» — суперсложная задача для Карреры.
К голу привела очередная ошибка Комбарова — Дмитрий решил зачем-то сделать скидку грудью в собственной штрафной, прерывая подачу гостей, однако на деле сделал голевой пас на игрока «Ахмата». У Селихова шансов на сейв не было.
Все тот же активный Зобнин ворвался в штрафную визави, однако не смог переиграть Швеца и в итоге сфолил на нем.
Зобнин решился на дальний удар — вышло слабо и мимо.
Почти в три раза больше владеют мячом пока что москвичи — однако пользы от этого не имеют вообще.
Селихов надежно играет при подаче с фланга от гостей.
Продолжает играть «Ахмат» в очень глубокую оборону — но теперь это совсем уж полностью оправданно.
Удар Зобнина из пределов штрафной блокируют защитники гостей.
Забили гости в ходе контратаки — Бериша на фланге объяснил Комбарову, почему тому стоит задуматься над сменой клуба, после чего отдал в центр. Удар Митришева пришелся в самый центр ворот — однако и Селихов не лучшим образом сыграл, все-таки пропустив.
Луис Адриано после навеса Самедова пробил головой — выше ворот.
Очень строго играет «Ахмат» в обороне — все 11 футболистов гостей в ходе каждой атаки соперников находятся за линией мяча. План не самый хитрый, но крайне рабочий!
Много владеет мячом «Спартак» на старте — причем в основном на чужой половине поля. «Ахмат» же пока что глубоко обороняется.
На данный момент «Спартак» идет в турнирной таблице РФПЛ на третьей строчке, набрав 50 очков. «Ахмат» пока что идет 11-м — 31 балл.
Предстоящий поединок, как известно, является едва ли не определяющим для чемпионской гонки РФПЛ — если «Спартак» сегодня победит, то отставание красно-белых от лидирующего «Локомотива» сократиться до четырех баллов за три тура до конца первенства. Поражение же — почти точно — отдаст золото Юрию Семину.
«Ахмат». Стартовый состав: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.
«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Промес, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
Сама встреча начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Спартак» — «Ахмат», который состоится в Москве в рамках 27-го тура чемпионата России.