Предстоящий поединок, как известно, является едва ли не определяющим для чемпионской гонки РФПЛ — если «Спартак» сегодня победит, то отставание красно-белых от лидирующего «Локомотива» сократиться до четырех баллов за три тура до конца первенства. Поражение же — почти точно — отдаст золото Юрию Семину.