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Спартак Ахмат
Нападающий «Спартака» Квинси Промес и игрок «Ахмата» Бернард Бериша РИА Новости
Нападающий «Спартака» Квинси Промес и игрок «Ахмата» Бернард Бериша

РФПЛ. «Ахмат» громит «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат»

«Спартак» принимает в Москве грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   23 апреля 19:30   |  2 тайм
Спартак
0:3
Ахмат
0:3
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боккетти 29'
Адриано 39'
Митришев 11'
Исмаэл 23'
Анхель 39'
Бериша 50'
Уциев 64'
Плиев 69'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
5 (з)   Сердар Таски 46'
38 (з)   Андрей Ещенко
16 (з)   Сальваторе Боккетти 29'
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов 53'
11 (п)   Лукас Фернандо
10 (п)   Квинси Промес 68'
9 (н)    Зе
12 (н)   Луис Адриано 39'
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев 64'
15 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Уилкер Анхель 39'
13 (з)   Милад Мохаммади
2 (з)    Родолфо 69'
11 (п)    Исмаэл 23'
23 (п)   Антон Швец
77 (п)   Бернард Бериша 50'
18 (н)   Беким Балай 77'
95 (н)   Магомед Митришев 74' 11'
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
32 (в)   Артём Ребров
33 (з)   Никола Максимович 46'
3 (з)   Марко Петкович
40 (п)   Артём Тимофеев 53'
8 (п)   Денис Глушаков
18 (п)   Зелимхан Бакаев
50 (п)   Марио Пашалич
30 (п)   Софьян Ханни
99 (н)   Педро Роша 68'
31 (в)   Александр Шепляков
3 (з)   Заурбек Плиев 69' 69'
21 (п)   Одисе Роши 74'
22 (п)   Адлан Кацаев
70 (п)   Аюб Бацуев
14 (п)    Раванелли
24 (п)   Роланд Гиголаев
17 (н)   Аблайе Мбенге 77'
91 (н)   Идрис Умаев
93 (н)   Апти Ахъядов
8 (н)    Лео
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'84

Луис Адриано крайне неудачно упал после верховой борьбы — но, к счастью, все хорошо с форвардом.

'82

Зе Луиш опять был близок к голу — бил он из убойной позиции, но спас гостей один из защитников, вставший на пути мяча.

'81

Селихов отбивает непростой удар гостей, ставший опасным после рикошета.

'79

Бериша вновь показал свою технику на фоне непонятной игры защиты «Спартака» — на на этот раз гола не случилось.

'77

Последняя замена у гостей: Аблайе Мбенге вышел вместо Балая.

'75

Ещенко после подбора бьет максимально неточно и грустно — идеальная иллюстрация для сегодняшнего матча «Спартака» в целом.

'73

Еще одна замена у «Ахмата» — Митришева поменял Роши.

'71

Стандартный сценарий сегодняшнего матча: Зе Луиш бьет головой, Городов достаточно легко отбивает .

'69

Всего несколько секунд потратил Плиев на получение «горчичника» — оперативно!

'69

Замена и у гостей: Родолфо сменил Плиев.

'68

Вошел в игру Роша — причем вместо Промеса!

'66

Готовит Каррера последнее изменение — выйдет на поле Роша. Не самый понятный выбор Карреры, учитывая наличие на скамейке Ханни.

'64

Уциев получает «горчичник» за фол на Промесе.

'63

Пытается хоть как-то забить «Спартак» за счет навесов — на этот раз Ещенко бил головой, но промахнулся.

'61

Кстати, накануне у Карреры был день рожденья...

'59

Момент у хозяев — Зе Луиш в очередной раз хорош на «втором этаже», хорош и удар нападающего. Но Городов тащит опять!!!

'57

Жуткая атмосфера сейчас на стадионе в Москве — плюс-минус все понимают, что прямо в данный момент упускает потенциальное чемпионство «Спартак», играя просто отвратительно. В предыдущей встрече с «Ахматом» здесь все было совсем иначе.

'55

Ужасно играет «Спартак» — что в атаке, что в защите. Иначе и не скажешь.

'53

Вторая замена у хозяев — Тимофеев сменил Самедова.

'50

Невероятный гол. Бериша (при всем уважении к самому игроку) сейчас забил какой-то слишком уж простой мяч — и во многом это заслуга футболистов «Спартака». Вышедший на поле Максимович в лучших традициях двора улетел при простом замахе от Бернарда, а Селихов почему-то опять не отбил простой удар. 0:3; «Локомотив» — чемпион.

'50

ГООООООООООООООЛ!!! Третий забивает «Ахмат»!!! Бериша завершает интригу в матче!

'48

Долго владели мячом на старте хозяева, однако все завершилось на ужасной передаче Максимовича в простой ситуации.

'46

Начался второй тайм!

'46

У «Спартака» в перерыве произошла замена — Максимович сменил Таски.

'45+2

Все, окончена стартовая 45-минутка — по ее итогам «Спартак» в «чемпионском» матче уступает дома «Ахмату» в два мяча. И, что особо важно, уступает заслуженно.

'45+1

Минуту добавил судья к первой половине.

'44

Супермомент у «Спартака»! Зобнин после скидки Адриано классно обыграл опекуна и пробил метров с девяти — Городов потащил!!!

'42

Упал Адриано в чужой штрафной, однако судья этот эпизод оставил без внимания.

'41

Неприятное повреждение получил Комбаров в стыке с Балаем — но игру продолжит.

'39

Карточки за конфликт получают Анхель и Луис Адриано в итоге.

'37

Небольшая стычка на поле!!!

'35

Зе Луиш пробил головой почти с линии штрафной — никаких проблем для вратаря.

'33

Очень много фолит Сальваторе — если будет он столь часто нарушать правила и дальше, то удаления точно не избежит.

'31

Все тот же Боккетти выиграл «воздух» при подаче с углового, однако мяч после удара итальянца в ворота не попал.

'29

Боккетти получает «горчичник» за грубый фол в центре поля.

'28

И уже ведет игру «Ахмат» — дается матч гостям, и они этим явно пользуются.

'26

Абсолютно обескуражен «Спартак» — суперсложная задача для Карреры.

'23

К голу привела очередная ошибка Комбарова — Дмитрий решил зачем-то сделать скидку грудью в собственной штрафной, прерывая подачу гостей, однако на деле сделал голевой пас на игрока «Ахмата». У Селихова шансов на сейв не было.

'23

ГОООООООООООЛ!!! Второй от «Ахмата»!!! Исмаэл, кажется, делает «Локо» чемпионом.

'22

Все тот же активный Зобнин ворвался в штрафную визави, однако не смог переиграть Швеца и в итоге сфолил на нем.

'21

Зобнин решился на дальний удар — вышло слабо и мимо.

'19

Почти в три раза больше владеют мячом пока что москвичи — однако пользы от этого не имеют вообще.

'17

Селихов надежно играет при подаче с фланга от гостей.

'15

Продолжает играть «Ахмат» в очень глубокую оборону — но теперь это совсем уж полностью оправданно.

'13

Удар Зобнина из пределов штрафной блокируют защитники гостей.

'11

Забили гости в ходе контратаки — Бериша на фланге объяснил Комбарову, почему тому стоит задуматься над сменой клуба, после чего отдал в центр. Удар Митришева пришелся в самый центр ворот — однако и Селихов не лучшим образом сыграл, все-таки пропустив.

'11

ГОООООООООООЛ!!! Открыт счет в матче — и делает это «Ахмат»!!! Митришев забил!!!

'10

Луис Адриано после навеса Самедова пробил головой — выше ворот.

'8

Очень строго играет «Ахмат» в обороне — все 11 футболистов гостей в ходе каждой атаки соперников находятся за линией мяча. План не самый хитрый, но крайне рабочий!

'6

Заметно хромает Зобнин после пары неприятных падений — очень тревожно это все, памятуя о былых проблемах со здоровьем россиянина...

'4

Момент у хозяев! Зе Луиш после навеса с фланга классно пробил головой в угол — Городов совершил суперсейв!

'3

Много владеет мячом «Спартак» на старте — причем в основном на чужой половине поля. «Ахмат» же пока что глубоко обороняется.

'1

Стартовал матч!

19:25

На данный момент «Спартак» идет в турнирной таблице РФПЛ на третьей строчке, набрав 50 очков. «Ахмат» пока что идет 11-м — 31 балл.

19:20

Предстоящий поединок, как известно, является едва ли не определяющим для чемпионской гонки РФПЛ — если «Спартак» сегодня победит, то отставание красно-белых от лидирующего «Локомотива» сократиться до четырех баллов за три тура до конца первенства. Поражение же — почти точно — отдаст золото Юрию Семину.

19:15

«Ахмат». Стартовый состав: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

19:12

«Спартак». Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Промес, Самедов, Луис Адриано, Зе Луиш.

19:10

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

19:05

Сама встреча начнется в 19:30 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Спартак» — «Ахмат», который состоится в Москве в рамках 27-го тура чемпионата России.