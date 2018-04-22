'45+2

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма пермский «Амкар» на выезде переигрывает «Тосно» 0:1. Пока игра у нас получается более-менее равной, опасных моментов в матче не очень много, но в целом команды стараются, зачастую быть может футболистам не хватает техники в завершающих стадиях атаки, но будем надеяться, что второй тайм будет уже веселее.