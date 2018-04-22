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РФПЛ. «Тосно» — «Амкар». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27-го тура РФПЛ «Тосно» — «Амкар»

«Тосно» принимает в Петербурге пермский «Амкар» в 27-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   22 апреля 16:30   |  перерыв
Тосно
0:1
Амкар
0:1
Стадион «Петровский», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Рязанцев 17' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Давид Юрченко
24 (з)   Тимофей Маргасов
8 (з)   Сергей Сухарев
26 (з)   Раде Дугалич
25 (з)   Андрей Буйволов
21 (п)   Вагиз Галиулин
4 (п)   Илья Жигулёв
15 (п)   Нуну Роша
88 (п)   Марко 
22 (п)   Резиуан Мирзов
10 (н)   Георгий Мелкадзе 34'
1 (в)   Артур Нигматуллин
2 (з)   Александар Милькович
3 (з)   Петар Занев
18 (з)   Михаил Сиваков
41 (з)   Дмитрий Белоруков
19 (з)   Брайн Идову
91 (п)   Александр Рязанцев 17'
17 (п)   Михаил Гащенков
5 (п)   Януш Гол
20 (п)   Павел Комолов
9 (н)   Дарко Бодул
Запасной состав
1 (в)   Михаил Опарин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
28 (з)   Евгений Чернов
64 (з)   Денис Кутин
77 (п)   Никола Труич 34'
9 (п)   Рустем Мухаметшин
11 (п)   Максим Палиенко
14 (п)   Александр Карницкий
19 (п)   Алексей Скворцов
23 (п)   Александр Трошечкин
31 (п)   Александр Макаров
29 (н)    Рикардиньо
15 (в)   Дмитрий Хомич
95 (в)   Денис Вамбольт
6 (з)   Секу Конде
13 (з)   Кирилл Суслов
26 (з)   Фелицио Браун
10 (п)   Алихан Шаваев
27 (п)   Михаил Костюков
32 (п)   Иван Мельников
66 (п)   Саид Эззатоллахи
11 (н)   Алексей Гасилин
14 (н)   Станислав Прокофьев
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'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма пермский «Амкар» на выезде переигрывает «Тосно» 0:1. Пока игра у нас получается более-менее равной, опасных моментов в матче не очень много, но в целом команды стараются, зачастую быть может футболистам не хватает техники в завершающих стадиях атаки, но будем надеяться, что второй тайм будет уже веселее.
'45+1
Галиулин выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Труич в борьбе с защитником не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.
'45
Одну минуту добавил Алексей Еськов к основному времени первого тайма.
'44
Галиулин выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, игроки «Амкара» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'43
Милькович на левом фланге нарушил правила против Мирзова. «Тосно» заработал неплохой стандарт.
'42
В центр поля перешла у нас игра, пока у «Тосно» в атаке мало что стало получаться во второй половине тайма.
'41
Нуну Роша получил мяч на левом углу штрафной площади, но там его накрыли игроки «Амкара» и мяч перехватили.
'40
Осталось совсем немного времени до перерыва, для «Амкара» очень важно не пропустить до перерыва.
'39
Труич с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, а там Занев спокойно грудью сбросил мяч в руки Нигматуллину.
'38
Бодул с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Гащенков в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Алексей Еськов всё видел и дал свисток.
'37
Бодул с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Гол смог зацепиться за мяч и из вратарской пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'36
Бодул со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Тосно» выбили мяч за пределы штрафной, оттуда по воротам пробил Гащенков, мяч попал в Полетановича и пролетев рядом со штангой ушёл на угловой.
'35
Буйволов на правом фланге сбил Мильковича. «Амкар» заработал опасный стандарт.
'34
Вошёл в игру Никола Труич.
'34
В составе «Тосно» произошла замена. С поля уже давненько ушёл Георгий Мелкадзе.
'33
Полетанович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Нигматуллин не сразу, но всё же забрал мяч.
'32
Мелкадзе всё же не может продолжить игру, в составе «Тосно» уже готовится замена.
'31
Жигулёв с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Нигматуллин уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'30
Всё нормально с Мелкадзе, должен будет он вернуться в игру. Сухарев со стандарта тем временем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'29
Милькович на левом фланге нарушил правила против Мелкадзе. Вышли врачи «Тосно» на поле, небольшая пауза в игре.
'28
С левого фланга последовала передача в штрафную площадь на Жигулёва, но игрок «Тосно» в борьбе с защитниками не смог добраться до мяча.
'27
Мелкадзе в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Белорукова. Алексей Еськов пока решил обойтись без жёлтой карточки.
'26
Угловой у ворот «Тосно». Бодул выполнил подачу на ближнюю штангу, Занев головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'25
Жигулёв в центре поля нарушил правила против Гащенкова. Игроки «Амкара» никуда не спеша разыграли стандарт.
'24
Из центра поля последовал заброс к штрафной площади «Тосно», Юрченко спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'23
Сухарев на левом фланге потерял мяч на ровном месте, пока матч у Сергея совсем не задался.
'22
Галиулин сам решил пробить по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной, но Нигматуллин всё контролировал.
'21
Идову на левом фланге нарушил правила у своей штрафной площади против Галиулина. «Тосно» заработал неплохой стандарт.
'20
Жигулёв выполнил передачу к линии штрафной площади на Галиулина, игроки «Амкара» смогли перехватить мяч.
'19
Совершенно неожиданно «Амкар» открыл счёт в матче, посмотрим, что теперь «Тосно» покажет нам в продолжении первого тайма.
'18
ГОЛ! «Амкар» открывает счёт в матче! Рязанцев с «точки» уверенно пробил в угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку, Юрченко также угадал направление удара, но спасти свою команду тут было нереально.
'17
С правого фланга вновь последовала передача в центр штрафной площади, Сухарев нарушил правила против Мильковича и Алексей Еськов уверенно указал на «точку».
'16
Занев с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Буйволов успел первым к мячу и выбил его подальше от своих ворот.
'15
Слишком сильная передача из центра поля последовала к штрафной площади «Тосно», Галиулин в итоге дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'14
Галиулин со стандарта выполнил слишком сильный заброс в штрафную площадь «Амкара», мяч полетел точно в руки Нигматуллину.
'13
Против Нуну Роши нарушили правила в центре поля. Игроки «Тосно» вновь готовятся к стандарту.
'12
В атаке у «Амкара» также пока практически ничего не получается, пока старт матча у нас получается довольно средний.
'11
Очень плотно игроки «Амкара» играют в обороне и пока практически ничего не дают футболистам «Тосно» создать у своих ворот.
'10
Бодул теперь попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Марагасовым форвард «Амкара» упустил мяч в аут.
'9
Мирзов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с защитниками «Амкара» Резиуан всё же упустил мяч за лицевую линию поля.
'8
«Амкар» сегодня пока действует от обороны, но «Тосно» конечно же обязательно нужно сегодня также набирать очки в борьбе за выживание.
'7
Сухарев попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную площадь, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.
'6
Мирзов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'5
Галиулин со стандарта выполнил передачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Амкара» смогли отбиться.
'4
Милькович на своей половине поля нарушил правила против Мирзова. Игроки «Тосно» готовятся к стандарту.
'3
Болельщиков на стадионе «Петровский» сегодня совсем немного, но всё же хоть какая-то поддержка у «Тосно» и «Амкара» безусловно есть.
'2
Сухарев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «Тосно» — «Амкар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.