'45

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки казанского «Рубина» на своём поле переигрывают «Ростов» 1:0. Пока игра у нас получается неплохой, «Рубин» по большому счёту заслуженно ведёт, «Ростов» после пропущенного мяча стал куда интереснее смотреться в атаке, есть надежда, что вторая половина матча у нас будет также более боевой и нам уже не придётся скучать.