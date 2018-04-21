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Трансляция
С конца
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'52
«Рубин» спокойно контролирует мяч в центре поля, команда Курбана Бердыева умеет играть по счёту.
'51
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Рубина», Джанаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'50
Кузьмин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади вновь, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'49
Гулиев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'48
Кузьмин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ростова» отбились без всяких проблем.
'47
«Рубин» довольно неплохо начинает второй тайм, вновь «Ростову» пока приходится думать об обороне собственных ворот.
'46
'46
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки казанского «Рубина» на своём поле переигрывают «Ростов» 1:0. Пока игра у нас получается неплохой, «Рубин» по большому счёту заслуженно ведёт, «Ростов» после пропущенного мяча стал куда интереснее смотреться в атаке, есть надежда, что вторая половина матча у нас будет также более боевой и нам уже не придётся скучать.
'45
Вновь Байрамян выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, на этот раз игроки «Рубина» отбились без всяких проблем.
'45
Угловой у ворот «Рубина». Байрамян выполнил подачу на ближнюю штангу, Кузьмин не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.
'44
Байрамян с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Шомуродов головой пробил по воротам, перекладина спасла «Рубин» от пропущенного мяча.
'43
Последовала передача к штрафной площади «Ростова» на ход Жемалетдинову, но форвард «Рубина» на этот раз оказался в офсайде.
'42
Угловой у ворот «Рубина». Байрамян выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники казанского клуба выбили мяч за пределы штрафной площади, оттуда по воротам попытался пробить Сапета, мяч попал в игрока казанского клуба.
'41
Сразу «Ростов» прибавил после пропущенного мяча, давно бы так гости уверенно атаковали.
'40
'39
Долго игроки «Рубина» готовятся разыгрывать угловой, а подавать на этот раз решил Попов.
'38
Жемалетдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Ростова» и ушёл на угловой.
'37
Жемалетдинов выполнил передачу к линии вратарской на Попова, а сам Ивелин ушёл в центр штрафной площади, вновь игроки «Рубина» немного не поняли друг друга.
'36
Байрамян выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, на выходе его спокойно забрал Джанаев.
'35
Вновь «Рубин» под конец тайма немного прибавил в атаке, быть может до перерыва мы с вами всё же увидим хотя бы один забитый мяч.
'34
Кузьмин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'33
Гацкан с дальней дистанции пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'32
Подберёзкин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, но никто из партнёров не откликнулся на передачу и в итоге мяч достался Абаеву.
'31
Ингасон с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Ионов в касание не очень сильно пробил по воротам, Джанаев в итоге без особых проблем забрал мяч.
'30
Байрамян с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком сильно.
'29
Кудряшов в центре поля огрел по ногам теперь Ингасона. Игроки «Ростова» по-прежнему никуда не спешат при розыгрыше стандартов.
'28
Нобоа в центре поля сбил Гацкана. Не особо доволен Кристиан решением Владислава Безбородова.
'27
Подберёзкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Паршивлюк головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'26
Темп матча у нас довольно средний сегодня, давненько мы не видели уже интересных моментов от команд.
'25
Кудряшов выполнил подачу к линии вратарской, Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'24
Шомуродов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Граната.
'23
Из центра поля последовала передача на ход Попову, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'22
Болельщиков на трибунах сегодня не очень много, но поддержка у «Рубина» так или иначе неплохая.
'21
Игроки «Рубина» спокойно контролируют мяч в центре поля, немного успокоилась наша игра.
'20
Постепенно «Ростов» пытается прибавлять в атаке, но по-прежнему гостям пройти через плотную оборону казанского клуба очень непросто.
'19
Сигурдссон в центре поля нарушил правила против Нобоа, казалось, что тут защитник «Ростова» может получить жёлтую карточку, но Владислав Безбородов пока решил обойтись без горчичников.
'18
Паршивлюк с правого фланга со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Рубина» смогли отбиться.
'17
Жемалетдинов с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, но защитники «Ростова» спокойно выбили мяч в аут.
'16
Сапета попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с защитниками «Рубина» Александр упустил мяч в аут.
'15
«Ростов» сегодня видимо готов играть вторым номером, посмотрим, что из этого по итогу получится у команды Валерия Карпина в этом матче.
'14
Жемалетдинов с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Гацкан в своей штрафной площади зажёг не самую лучшую «свечу», Абаев не очень уверенно сыграл на выходе на этот раз и едва не подарил мяч Попову, но голкипер «Ростова» всё же смог забрать мяч.
'13
Игроки «Ростова» смогли перехватить контроль над мячом, но дальше центра поля гости пока пройти никак не могут.
'12
Из центра поля последовала уже безадресная передача в штрафную площадь «Ростова», Абаев спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'11
Нобоа с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Ростова» вновь уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.
'10
Кузьмин из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Жемалетдинов сразу пробил в ближний угол ворот, Абаев сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.
'9
Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Байрамяна. Игроки «Ростова» никуда не спеша разыграли стандарт.
'8
«Рубин» очень активно начинает этот матч, вчера клуб праздновал 60-летний юбилей, так что футболисты настроены сегодня порадовать своих болельщиков победой.
'7
Теперь уже сам Подберёзкин с правого фланга выполнил передачу чуть назад под удар Нобоа, Кристиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'6
Кудряшов с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Подберёзкин выполнил удар по воротам, Абаев неудачно отбил мяч перед собой, но игравший на добивании Попов нарушил правила против голкипера.
'5
Игроки «Рубина» разыграли угловой, после этого Кудряшов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Ростова» оказались первыми на мяче.
'4
Нобоа со стандарта даже решил выполнить подачу в центр штрафной площади, но Сигурдссон смог головой выбить мяч на угловой.
'3
Байрамян в центре поля нарушил правила против Нобоа. Игроки «Рубина» спокойно разыграли стандарт.
'2
Жемалетдинов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Абаев уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.