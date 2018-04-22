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Александр Ташаев (слева) хорошо играет в апреле

РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — «Динамо». LIVE

Онлайн матча 27-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Динамо»

«СКА-Хабаровск» принимает дома московское «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   22 апреля 11:00   |  1 тайм
СКА-Хабаровск
0:0
Динамо М
0:0
Стадион «имени Владимира Ленина», Хабаровск | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Довбня
37 (з)   Дмитрий Гришко
88 (з)   Георгий Наваловский
5 (з)   Александр Пуцко
13 (п)   Александр Димидко
19 (п)   Виталий Федотов
6 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Константин Савичев
10 (н)   Владислав Никифоров
11 (н)   Мирослав Маркович
20 (н)   Максим Канунников
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич
34 (з)   Константин Рауш
13 (п)   Фёдор Черных
5 (п)   Абдул Теттех
88 (п)   Александр Ташаев
27 (п)   Самба Соу
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
55 (в)   Александр Криворучко
3 (з)   Исмаил Эдиев
8 (з)   Айоделе Аделейе
2 (п)   Сергей Макаров
21 (п)   Артём Самсонов
26 (п)   Александр Черевко
70 (п)   Георгий Махатадзе
22 (н)   Кирилл Колесниченко
44 (н)   Лукаш Секульский
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
11 (з)   Иван Темников
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
90 (н)   Николай Обольский
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'3
Против Марковича нарушили правила в центре поля. Игроки «СКА-Хабаровск» никуда не спеша разыграли стандарт.
'2
Сразу Соу попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Димидко и мяч перехватил.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.