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Трансляция
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'3
Против Марковича нарушили правила в центре поля. Игроки «СКА-Хабаровск» никуда не спеша разыграли стандарт.
'2
Сразу Соу попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Димидко и мяч перехватил.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.