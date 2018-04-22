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Трансляция
С конца
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'64
Не получается атака левым флангом у «Локомотива»,
'62
Денисов пробил с дальней дистанции — над перекладиной пролетел мяч, да и Беленов контролировал ситуацию.
'60
Завязла игра в оборонительных действиях, если можно так выразиться. Почти нет атак.
'58
'58
'56
Стоцкий переборщил с силой передачи вперёд, к голкиперу прилетел мяч.
'54
Карп пробил по мячу после навеса в штрафную — слишком слабо получилось и точно в руки Гилерме.
'53
Оказывают Игбуну медицинскую помощь.
'52
'50
Не сумел Игнатьев прорваться к штрафной по флангу.
'48
Алексей Миранчук выполнил передачу в штрафную на Антона Миранчука, который попал мячом в сетку с внешней стороны!
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Истекло время первой половины игры. «Локомотив» владел инициативой, но опасных моментов было немного — буквально пара штук за тайм. Впрочем, уже не раз по ходу этого сезона было так, что «Локо» первый тайм проводил не очень убедительно в плане атаки, а во втором дожимал соперника. Кстати, если «железнодорожники» выиграют этот матч, то официально обеспечат себе место в тройке и, соответственно, в Лиге чемпионов на следующий сезон.
'45+1
Фарфан на скорости пробил с дальней дистанции, отправив мяч на трибуны.
'45+1
Игбун попал в офсайд после дальнего заброса мяча.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
'42
Антон Миранчук прошёл к штрафной по флангу, а передачу к воротам у него не получилась.
'40
Беленов спокойно забрал мяч в руки после навеса.
'38
Игбун неточно пробил головой после навеса с углового, выше ворот полетел мяч.
'36
После розыгрыша углового Фернандеш оказался в офсайде.
'35
Фернандеш навесил в штрафную со стандарта — Аликин выбил мяч.
'34
'32
Вернулся на поле Сысуев.
'31
Сысуев лежит на газоне после столкновения. Оказывают ему медицинскую помощь.
'29
Денисов переборщил с силой навеса вперёд, не удалось за мяч зацепиться никому из его партнёров.
'27
Фернандеш выполнил неточную передачу на Антона Миранчука, потерян мяч.
'25
Чорлука пробил головой после навеса Фернандеша с углового — слишком близко к Беленову полетел мяч.
'24
Опасно! Фернандеш прошёл от левого фланга к штрафной и от её угла пробил в дальнюю девятку — Беленов в прыжке спас команду!
'22
Фернандеш сильно пробил со штрафного — мяч с запасом перелетел «стенку» и прошёл чуть выше левой девятки!
'21
'20
Заморозили ногу Рыбусю. Продолжается матч.
'19
Рыбусь лежит на газоне после столкновения и держится за ногу. Пауза в игре.
'17
Стоцкий вышел на ударную позицию и пробил из штрафной в угол ворот — Гилерме отразил удар.
'15
Аликин выбил мяч из штрафной после прострела Фарфана.
'13
Алексей Миранчук на скорости прорвался к штрафной и нанёс сильный удар низом метров с 22 — рядом со штангой!
'11
Стоцкий с углового навесил в центре штрафной, Неделчару пробил головой — Гилерме среагировал.
'9
Нарушение в центре поля со стороны «железнодорожников» в борьбе за мяч.
'7
Беленов вышел из ворот и забрал мяч в руки после кросса в штрафную с правого фланга.
'5
На первых минутах длинными передачами вперёд играет «Локомотив», но точности не хватает.
'3
Чорлука переборщил с силой передачи по флангу на Алексея Миранчука, мяч ушёл за пределы поля.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.