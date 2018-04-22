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Эпизод матча «Локомотив» — «Уфа» РИА Новости
Эпизод матча «Локомотив» — «Уфа»

«Локомотив» наступает на ворота «Уфы». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа»

«Локомотив» принимает в Москве «Уфу» в матче 27-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   22 апреля 19:00   |  2 тайм
Локомотив
0:0
Уфа
0:0
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Чорлука 52'
Неделчяру 21'
Игбун 35'
Карп 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Неманья Пейчинович
14 (з)   Ведран Чорлука 52'
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
23 (п)   Дмитрий Тарасов 46'
59 (п)   Алексей Миранчук
27 (п)   Игорь Денисов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
4 (п)   Мануэл Фернандеш
60 (п)   Антон Миранчук 58'
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
5 (з)   Боян Йокич
3 (з)   Павел Аликин
27 (з)   Йонуц Неделчяру 21'
4 (з)   Алексей Никитин
8 (з)   Кэтэлин Карп 43'
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев
39 (п)   Дмитрий Стоцкий
44 (н)   Сильвестр Игбун 35'
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
18 (п)   Александр Коломейцев 46'
11 (п)   Алан Касаев
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
24 (н)   Антонио Эдер 58'
9 (н)    Ари
84 (н)   Михаил Лысов
1 (в)   Алексей Чернов
88 (в)   Гиорги Шелия
20 (з)   Денис Тумасян
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
13 (п)   Азамат Засеев
70 (п)   Николай Сафрониди
98 (п)   Иван Обляков
21 (н)   Кеинде 
57 (н)   Вячеслав Кротов
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
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Трансляция
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'64
Не получается атака левым флангом у «Локомотива»,
'62
Денисов пробил с дальней дистанции — над перекладиной пролетел мяч, да и Беленов контролировал ситуацию.
'60
Завязла игра в оборонительных действиях, если можно так выразиться. Почти нет атак.
'58
Эдер вместо него.
'58
Антон Миранчук заменён.
'56
Стоцкий переборщил с силой передачи вперёд, к голкиперу прилетел мяч.
'54
Карп пробил по мячу после навеса в штрафную — слишком слабо получилось и точно в руки Гилерме.
'53
Оказывают Игбуну медицинскую помощь.
'52
Чорлука жёстко пошёл в борьбу против Игбуна.
'50
Не сумел Игнатьев прорваться к штрафной по флангу.
'48
Алексей Миранчук выполнил передачу в штрафную на Антона Миранчука, который попал мячом в сетку с внешней стороны!
'46
Коломейцев в игре.
'46
Тарасов не вышел на второй тайм.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Истекло время первой половины игры. «Локомотив» владел инициативой, но опасных моментов было немного — буквально пара штук за тайм. Впрочем, уже не раз по ходу этого сезона было так, что «Локо» первый тайм проводил не очень убедительно в плане атаки, а во втором дожимал соперника. Кстати, если «железнодорожники» выиграют этот матч, то официально обеспечат себе место в тройке и, соответственно, в Лиге чемпионов на следующий сезон.
'45+1
Фарфан на скорости пробил с дальней дистанции, отправив мяч на трибуны.
'45+1
Игбун попал в офсайд после дальнего заброса мяча.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Карп получил жёлтую за фол на Тарасове.
'42
Антон Миранчук прошёл к штрафной по флангу, а передачу к воротам у него не получилась.
'40
Беленов спокойно забрал мяч в руки после навеса.
'38
Игбун неточно пробил головой после навеса с углового, выше ворот полетел мяч.
'36
После розыгрыша углового Фернандеш оказался в офсайде.
'35
Фернандеш навесил в штрафную со стандарта — Аликин выбил мяч.
'34
Игбун сильно толкнул Фарфана и попал по нему рукой рядом со своей штрафной.
'32
Вернулся на поле Сысуев.
'31
Сысуев лежит на газоне после столкновения. Оказывают ему медицинскую помощь.
'29
Денисов переборщил с силой навеса вперёд, не удалось за мяч зацепиться никому из его партнёров.
'27
Фернандеш выполнил неточную передачу на Антона Миранчука, потерян мяч.
'25
Чорлука пробил головой после навеса Фернандеша с углового — слишком близко к Беленову полетел мяч.
'24
Опасно! Фернандеш прошёл от левого фланга к штрафной и от её угла пробил в дальнюю девятку — Беленов в прыжке спас команду!
'22
Фернандеш сильно пробил со штрафного — мяч с запасом перелетел «стенку» и прошёл чуть выше левой девятки!
'21
Неделчяру получил «горчичник» за фол перед штрафной.
'20
Заморозили ногу Рыбусю. Продолжается матч.
'19
Рыбусь лежит на газоне после столкновения и держится за ногу. Пауза в игре.
'17
Стоцкий вышел на ударную позицию и пробил из штрафной в угол ворот — Гилерме отразил удар.
'15
Аликин выбил мяч из штрафной после прострела Фарфана.
'13
Алексей Миранчук на скорости прорвался к штрафной и нанёс сильный удар низом метров с 22 — рядом со штангой!
'11
Стоцкий с углового навесил в центре штрафной, Неделчару пробил головой — Гилерме среагировал.
'9
Нарушение в центре поля со стороны «железнодорожников» в борьбе за мяч.
'7
Беленов вышел из ворот и забрал мяч в руки после кросса в штрафную с правого фланга.
'5
На первых минутах длинными передачами вперёд играет «Локомотив», но точности не хватает.
'3
Чорлука переборщил с силой передачи по флангу на Алексея Миранчука, мяч ушёл за пределы поля.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.