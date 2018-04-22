'45+2

Истекло время первой половины игры. «Локомотив» владел инициативой, но опасных моментов было немного — буквально пара штук за тайм. Впрочем, уже не раз по ходу этого сезона было так, что «Локо» первый тайм проводил не очень убедительно в плане атаки, а во втором дожимал соперника. Кстати, если «железнодорожники» выиграют этот матч, то официально обеспечат себе место в тройке и, соответственно, в Лиге чемпионов на следующий сезон.