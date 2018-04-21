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«Анжи» играет с «Уралом» ФК «Урал»
«Анжи» играет с «Уралом»

РФПЛ. «Урал» забил «Анжи». LIVE

Онлайн матча 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал»

«Анжи» в Каспийске принимает екатеринбургский «Урал» в матче 27-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
27-й тур  |   21 апреля 19:00   |  2 тайм
Анжи
0:1
Урал
0:1
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Самарджич 11'
Маркелов 57'
Ароян 28'
Эль-Кабир 37'
Емельянов 40'
Бикфалви 84'
Подробная статистика матча
Основные составы
47 (в)   Георгий Лория 64'
3 (з)   Владимир Полуяхтов
52 (з)   Мирал Самарджич 11'
92 (з)   Сергей Брызгалов 81'
2 (з)   Гурам Тетрашвили
5 (з)   Магомед Мусалов 63'
94 (п)   Олег Данченко
6 (п)   Паул Антон
8 (п)   Арсен Хубулов
88 (н)   Иван Маркелов 57'
99 (н)   Хуан Лескано
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
5 (з)   Доминик Динга
3 (з)   Вараздат Ароян 28'
15 (п)   Денис Кулаков
92 (п)   Роман Емельянов 40'
94 (п)   Алексей Евсеев
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир 37'
6 (н)   Эрик Бикфалви 84'
18 (н)   Владимир Ильин 86'
Запасной состав
98 (в)   Александр Будаков 64'
1 (в)   Владимир Сугробов
14 (з)   Игорь Армаш
7 (п)   Достон Хамдамов
10 (п)   Квадво Поку
13 (п)   Данил Глебов
78 (п)   Михаил Бакаев
49 (н)   Александр Прудников 63'
90 (н)   Амур Калмыков 81'
9 (н)   Филипп Будковский
91 (н)   Павел Яковлев
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Грегор Балажиц
7 (з)   Александр Данцев
28 (з)   Никита Чернов
66 (з)   Мингиян Бевеев
57 (п)   Артём Фидлер 86'
14 (п)   Юрий Бавин
32 (п)   Никита Глушков
44 (п)   Андрей Егорычев
99 (п)   Эдгар Манучарян
88 (н)   Игорь Портнягин
Удары
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Владение мячом
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'87
Эль-Кадир не успел за проникающим пасом Бумаля.
'86
Фидлер вышел.
'86
Ильин ушёл.
'85
Арбитр не стал давать пенальти в ворота уральцев после падения Хубулова в их штрафной!
'83
ГОЛ! Бикфалви вывел гостей вперёд! Румынский форварда убежал в контратаку и не сближаясь к штрафной пробил в дальнюю девятку! Будаков не смог дотянуться!
'81
Калмыков в игре.
'81
Брызгалов покинул поле.
'81
Меркулов решился на дальний удар, который получился слишком неточным.
'80
Лескано грубо обработал мяч в чужой штрафной, выпустив его за лицевую.
'78
Будаков отлично сыграл на выходе, забрав мяч после навеса Кулакова.
'76
Будаков спокойно забрал несильный удар Эль-Кабира.
'75
Паул Антон вырезал отличную подачу на дальнюю штангу, где до мяча не дотянулся Прудников!
'74
Бикфалви сделал плохой пас на ход Ильину.
'72
Оборона «Урала» без труда отбилась после подач с дальнего стандарта и углового в исполнении «Анжи».
'70
Прудников получил повреждение лодыжки после плохого приземления.
'68
Ильин зацепился за мяч перед вратарской «Анжи», но затянул с ударом, пробив в подоспевших защитников!
'67
Эль-Кабир сместился на линию штрафной и резко пробил в ближний угол, но Будаков сыграл надёжно!
'66
Прудникову не дали прорваться через центральную зону.
'64
Будаков занял место в воротах хозяев.
'64
Лория не смог продолжить игру.
'63
Прудников постарается усилить атаку «Анжи».
'63
Мусалов заменён.
'62
Ильину помешали пробить с лёта после подачу Кулакова.
'61
Данченко сделал подачу, которая перелетела всех, доставшись Годзюру.
'58
Лория получил повреждение плеча в стыке с Брызгаловым.
'57
Грубый подкат Маркелова привёл к «горчичнику».
'56
Хубулов неудачно разыграл стандартное положение, послав мяч за лицевую линию.
'54
Подача уральцев с углового пришлась на свободного в центре штрафной «Анжи» Емельянова, который с лёта пробил выше перекладины!
'54
Пауза в матче из-за повреждения Лории.
'52
Лория выручил «Анжи»! Сначала грузинский вратарь отразил удар Бикфалви с края штрафной, а уже в следующей атаке румынский форвард выскочил на прострел и с центра штрафной пробил в дальний угол, куда успел броситься Лория!
'51
Бикфалви неточно пробил головой после навеса Бумаля.
'48
Ильин подключил к атаке Кулакова, у которого получился слишком высокий навес.
'47
Эль-Кабир получил повреждение, делая прострел с лицевой линии.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Хороший футбол показали команды в первой половине противостояния. Начало встречи осталось за «Уралом», а концовка прошла под атаками «Анжи». Стоит отметить большое количество жёлтых карточек, вполне возможно удаление.
'45+1
Кулаков опасно прострелил в центр чужой штрафной, куда забежал Евсеев, но у Алексея не получился удар с лёта!
'44
Арбитр не среагировал на падение Мусалова на краю штрафной «Урала». Не получилось у Магомеда заработать пенальти.
'43
Динга отразил подачу Данченко. Практически всей командой атакует «Анжи» в концовке тайма.
'41
Эль-Кабир зацепился за мяч впереди и решился на удар, но мяч полетел выше цели.
'40
Емельянов придержал соперника, заставив арбитра в очередной раз прибегнуть к жёлтой карточке.
'37
Эль-Кабир опасно сыграл против соперника, а затем накричал на арбитра, получив жёлтую карточку.
'35
Бумалю потребовалась медицинская помощь.
'33
Данченко ворвался на край чужой штрафной и прострелил, но Лескано не подстроился под передачу.
'28
Ароян получил отложенный «горчичник» за снос Маркелова.
'28
Годзюр спас! Хубулов опасно пробил с линии штрафной, но Годзюр сумел дотянуться!
'27
Самарджич выпрыгнул на навес с углового и пробил головой, но удар получился несильным и прямо в руки Годзюру.
'25
Паул Антон неточно пробил из-за пределов штрафной.
'24
Ильин отметился нарушением на чужой половине поля.
'22
Ильин чуть не выскочил на ворота махачкалинцев через центр! Не повезло «Уралу», что Владимир не сумел нормально обработать мяч.
'21
Маркелов не подстроился под подачу Мусалова, нанеся неточный удар головой.
'18
Ароян нарушением остановил контратаку «Анжи», обошлось без карточки.
'17
Лория намертво взял непростой дальний удар Бикфалви!
'17
Арбитр не среагировал на падение Евсеева в стыке с Тетрашвили.
'14
Бумаль в перспективной атаке сделал очень плохой прострел.
'13
Дальний удар Евсеева был блокирован, а в дальнейшей атаке «Урала» в положение вне игры угодил Ильин.
'11
Самарджич сыграл локтем в верховой борьбе, получив жёлтую карточку.
'9
Ильин нарушил правила, ведя силовую борьбу за подачу с углового.
'8
Мусалов с трудом дотянулся к опасному навесу Кулакова, не дав мячу дойти к нападающим «Урала».
'6
Повреждение Брызгалова оказалось не столь серьёзным, защитник заменил футболку и вернулся в игру.
'4
Брызгалов получил повреждение в стыке с Бикфалви.
'3
Эль-Кабир открылся на левом краю чужой штрафной на пас Ильина, однако защитник успел сыграть на перехвате, выбив мяч на угловой.
'2
Ильин забрался в положение вне игры.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ: «Анжи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.