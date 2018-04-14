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Трансляция
С конца
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'62
Рамирес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Новосельцев грамотно поставил корпус Смолову и не дал сопернику добраться до мяча.
'61
'61
'60
Последовала передача на ход Смолову из центра поля, форвард «Краснодара» оказался в офсайде.
'59
'58
Сам Хагуш в итоге получил небольшое повреждение в стыке со Смоловым, пришлось врачам «Арсенала» на поле выйти, чтобы помочь футболисту.
'57
'57
Комбаров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Краснодара» очень уверенно отбились.
'56
'56
'56
Ткачёв с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Синицын сыграл не очень уверенно и мяч от него в итоге улетел на угловой.
'55
Последовала передача на Смолова из глубины поля, защитники «Арсенала» его сразу накрыли и мяч перехватили.
'54
Кангва с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Краснодара» спокойно выбили мяч в аут.
'53
Угловой у ворот «Арсенала». Жоаозиньо выполнил передачу на ближнюю штангу, Мартынович головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'52
Из-за жёлтой карточки Фёдор Смолов, которую он получил в первом тайме, пропустит следующий матч против ЦСКА, это большая потеря для «Краснодара».
'51
Перейра неудачно принял мяч в штрафной площади «Арсенала», а затем нарушил правила против Денисова.
'50
Дзюба в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мартыновича. Игроки «Краснодара» спокойно разыграли стандарт.
'49
Перейра выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Смолов сыграл неудачно и в итоге отправил мяч к болельщикам.
'48
Из центра поля теперь уже последовала передача на ход Жоаозиньо, но игрок «Краснодара» не смог добраться до мяча в борьбе с защитниками.
'47
Кангва выполнил передачу к штрафной площади «Краснодара», Дзюба оказался в офсайде.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Краснодар» на своём поле уверенно переигрывает тульский «Арсенал» 2:0. Тульский клуб правда не выглядит безнадёжным, гости хорошо атакуют, создают голевые моменты и если бы не игра Синицына, один мяч «Арсенал» вполне мог бы отыграть, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'45+2
Игроки «Арсенала» неудачно разыграли угловой и довольно быстро футболисты «Краснодара» мяч перехватили.
'45+1
Кангва с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ткачёв пробил в угол ворот, Синицын в прыжке перевёл мяч на угловой.
'45
Одну минуту добавил Артём Чистяков к основному времени первого тайма.
'44
Смолов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Жоаозиньо принял мяч и пробил в дальний угол ворот, штанга спасла «Арсенал» от третьего пропущенного мяча.
'43
'43
'42
Сунзу неудачно потянул мышцу в центре поля и сразу показал, что ему нужна замена, вышли на поле врачи «Арсенала», пауза в игре.
'41
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Краснодара», Дзюба в борьбе с защитниками не смог добраться до мяча.
'40
Хагуш с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Гранквист не услышал Синицына, сыграл головой, но всё же после этого голкипер «Краснодара» забрал мяч.
'39
Перейра с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без проблем, но игроки «Арсенала» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'38
Смолов из аута хитро вбросил мяч, тот в итоге попал в колено Сунзу и ушёл на угловой.
'37
Смолов попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Сунзу и мяч перехватил.
'36
Гранквисту досталось по ногам в центре поля, не сразу, но капитан «Краснодара» смог подняться на газон.
'35
Хагуш выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ткачёв в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'34
'33
Жоаозиньо из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Смолов в касание сбросил мяч на правый угол штрафной площади, Петров сразу пробил по воротам, Левашов выручил свою команду.
'32
Ткачёв пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Синицыну пришлось постараться, чтобы забрать мяч.
'31
Ткачёв попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Гранквист и в подкате мяч перехватил.
'30
Вандерсон выполнил передачу в центр штрафной площади на Смолова, форвард «Краснодара» оказался в офсайде.
'29
Вот и «Арсенал» начинает всё активнее себя вести в атаке, если так пойдёт и дальше, до перерыва вполне может тульский клуб отыграть один мяч.
'28
Опаснейший момент у ворот «Краснодара»! Ткачёв с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Кангва головой пробил по воротам, Синицын потащил.
'27
Газинский в центре поля нарушил правила против Ткачёва. Вновь игроки «Арсенала» никуда не спеша разыграли стандарт.
'26
Ткачёв с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Петров головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'25
Против Сунзу нарушили правила в центре поля. Игроки «Арсенала» спокойно разыграли стандарт.
'24
Пока у «Краснодара» получается хороший матч, но «Арсенал» конечно же просто так сдаваться не будет.
'23
'23
Вандерсон с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Сунзу оказался первым на мяче.
'23
Поднялся Рамирес, всё с ним нормально. Игроки «Краснодара» спокойно разыграли стандарт.
'23
Ткачёв в центре поля нарушил правила против Рамиреса. Вышли на поле врачи «Краснодара», небольшая пауза в игре.
'23
Последовала передача к штрафной площади «Арсенала» на Жоаозиньо, вновь игрок «Краснодара» залез в офсайд.
'22
Дзюба попытался войти в штрафную площадь, но Рамирес его зацепил, Артём правда решил побороться до конца, мяч он не догнал, свистка от Артёма Чистякова форвард «Арсенала» также не дождался.
'21
Угловой у ворот «Арсенала». Жоаозиньо выполнил подачу на ближнюю штангу, тульский клуб отбился без всяких проблем при этом стандарте.
'20
Рамирес с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Арсенала» на этот раз выбили мяч в аут.
'19
Вандерсон получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил в ближний угол ворот, Левашов был на месте.
'18
Классон пяткой выполнил передачу в штрафную площадь «Арсенала», Новосельцев уверенно сыграл на перехвате.
'17
Смолов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Жоаозиньо не понял своего партнёра и не стал бороться за мяч на этот раз.
'16
Классон на этот раз перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Арсенала» и в итоге нарушил правила против Ткачёва.
'15
Вандерсон с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Левашов выручил свою команду.
'14
Перейра с углового на этот раз попытался закрутить мяч на ближнюю штангу, но попытка вышла неудачной, мяч в итоге попал в сетку с внешней стороны.
'13
Игроки «Краснодара» решили разыграть угловой, после этого с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу, Комбаров головой выбил мяч на повторный корнер.
'12
Петров с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Кангва и ушёл на угловой.
'11
Жоаозиньо выполнил передачу к штрафной площади, Левашов уверенно сыграл на выходе и за пределами штрафной площади голкипер «Арсенала» удачно выбил мяч вперёд на Дзюбу.
'10
Перейра выполнил передачу на ход Рамиресу, игрок «Краснодара» упал в борьбе с Хагушем, но Артём Чистяков промолчал.
'9
Перейра выполнил передачу в центр штрафной площади «Арсенала», Жоаозиньо принял мяч и отправил его в ворота, но здесь у игрока «Краснодара» был зафиксирован офсайд.
'8
'7
Смолов наткнулся на Артёма Чистякова, вот так вот главный арбитр матча невольно сейчас сыграл за «Арсенал».
'6
«Краснодар» на кураже пока продолжает атаковать, «Арсенал» чуть ли не всем составом вынужден держать оборону.
'5
Очень классное начало матча получается у «Краснодара», но расслабляться конечно же рано, вся игра у нас ещё впереди.
'4
'3
Кангва с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, защитники «Краснодара» спокойно перехватили мяч.
'2
Смолов выполнил передачу в центр штрафной площади на Жоаозиньо, Левашов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ: «Краснодар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.